Balıkçılar Şaşırdı: Denizden Balık Yerine Çuval Çuval Pirinç Çıktı

Akdeniz'de sezonun açılmasıyla birlikte balıkçılar, denizden balık yerine 65 çuval içinde 3 ton 250 kilogram pirinç tuttu. Balıkçılar, ağ ve teknelerine zarar veren bu duruma şaşırdı.

Balıkçılar şaştı kaldı: Denizden balık yerine çuval çuval pirinç çıktı

Akdeniz'de de sezonun açılmasıyla birlikte 'Vira Bismillah' diyerek 15 gündür avlanmaya başlayan balıkçılar, bu kez denizden balık yerine 65 çuval içinde 3 ton 250 kilogram pirinç tuttu

MERSİN - Akdeniz'de de sezonun açılmasıyla birlikte 'Vira Bismillah' diyerek 15 gündür avlanmaya başlayan balıkçılar bu kez denizden balık yerine 65 çuval içinde 3 ton 250 kilogram pirinç tuttu. Ağ ve teknelere zarar veren pirinci gören balıkçılar da şaşırdı.

Türkiye'nin 321 kilometrelik sahil sınırına sahip Mersin'den 15 Eylül itibarıyla Doğu Akdeniz'e açılan balıkçılar iki hafta içerisinde bereketli avlar yaptı. İlk iki hafta bolluk yaşanmasının ardından tekneler denizden çöpler de toplamaya başladı. Tekneleriyle denize açılan bazı balıkçılar ise denize atılan atıklar nedeniyle ağ yırtılması gibi çeşitli zorluklarla da karşılaşmaya başladı. Son olarak bugün gece denize ağ atan balıkçılardan Berkay Bilgiç, tekrar ağını çekemedi. İkinci bir teknenin de desteğiyle ağ çekilmeye çalışıldı. Ağırlık ikinci teknenin direğini kırdı. Sonuç elde edilemeyince tekne ağı sürükleyerek sabaha karşı Erdemli Balıkçı Barınağına getirdi. Burada vinç tekne yardımı ile yukarı çekilen ağdan 50'şer kiloluk 65 adet kısa taneli pirinç çuvalı çıktı. Ağdan çıkarılan 3 ton 250 kilogram pirinç karaya alındı. Balıkçıları bile şaşırtan bu durum, ağları da parçalayarak 25-30 bin TL'lik zarar verdi.

"Balık tutmak için ağ attık pirinç çıktı"

Denize balık tutmak için ağ attıklarını belirten balıkçılardan Berkay Bilginç, "Bize 65 çuval kısa taneli pirinç çıktı. İlk defa gördük. Çöpe atıyoruz hepsini ama bize de yazık oluyor. Ağlarımızın halini görüyorsunuz. Bir tanesinin fiyatı 25 ile 40 bin TL arasında değişiyor. Günümüz gitti, biz rezil olduk. Artık nasıl atmışlar nerden gelmiş denize bilemiyoruz" dedi.

Sabah yardım için denize gittiklerini belirten Mersin Su Ürünleri Kooperatifi Bölge Birliği Başkan Yardımcısı Yalçın Sakın ise, "Sabah kısmetimizde 65 çuval pirinç çıktı. Ağı denizden alamadık. Her biri 50 kilogram bir de ıslanınca teknenin gücü yetmedi. İki tekne ile almaya çalıştık alamadık sonra balıkçı barınağına arkamızda sürüyerek geldik. Kurtarıcı geldi ağı buraya boşalttık. Neden attılar, neden böyle yaptıklarını bilmiyoruz. Trolcü denizin çöpçüsüdür. Gemilerden atıyorlar bizler de temizleyip getiriyoruz çöpe atıyoruz" ifadelerini kullandı.

Yardıma giden tekne sahiplerinden Durmuş Bulut da, ağı kaldırmaya destek için gittiklerini, kaldırırken direğin kırıldığı ve şu anda tamirini gerçekleştirmeye çalıştıklarını kaydetti.