Bal sezonunda son sağım heyecanı

Ardahan'da arıcılık sezonunun sona ermesiyle birlikte yılın son bal sağımı gerçekleştirildi. Bal üreticilerinin yoğun emek verdiği sezonun son hasadı, Vali Ömer Hilmi Yamlı'nın katılımıyla düzenlenen programla yapıldı.

Program kapsamında Ardahan merkeze bağlı Çataldere köyünde bulunan arılıkta arıcıların çalışmalarını inceleyen Vali Yamlı, bal sağım süreci hakkında üreticilerden bilgi aldı. Arıcılarla sohbet eden Vali Yamlı, sezonun nasıl geçtiğini, üretimde yaşanan gelişmeleri ve sektörün karşılaştığı sorunları dinledi.

Vali Yamlı, Kafkas arısından elde edilen balın gerek Türkiye'de gerekse de dünya standartlarının üzerinde bir bal olduğunu söyleyerek, "Bu sezon bal hasadına beraber başlamıştık ve bugün de son bal sağımını beraber yapıyoruz. Coğrafyası zengin bitki ve çiçek çeşitliliğinin yoğun olduğu bir yerde balın da çok sağlıklı ve kaliteli olduğunu düşünüyoruz. Yapılan araştırma ve tetkiklerde bunun böyle olduğu da kanıtlanmıştır. Bu yıl şehrimizde 160 ton bal hasadı oldu. Biz önümüzdeki yıllarda çok daha fazla bal hasadı elde etmek istiyoruz. Gerek fenni olarak gerekse de yapacağımız çalışmalarla bal hasadını çok daha fazla seviyelere çıkartarak üreticilerimizin kazançlı çıkmasını istiyoruz. Biz ürettiğimiz balın arkasındayız ve dediğim gibi bu kadar zengin bitki çeşitliliğinin olduğu bir yerde şif niyetine balımızın tüketilmesini istiyoruz. Gerek Türkiye'de gerekse de dünya standartlarının üzerinde bir balımız olduğunu düşünüyoruz. İnşallah bu balımız herkesin kullanımına, tüketimine hazır bir vaziyette üreticilerimiz tarafından vatandaşlarımıza sunulmasını bekliyoruz" dedi.

Ardahan İli Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı İlhan Evliyaoğlu ise, bugün itibariyle 2026 yılının bal sağımında sezon sonuna geldiklerini söyleyerek, "Bugün son balı alıyoruz. İlimizde yaklaşık olarak 36 bin kovan bulunmakta ve kovan başına ortalama bu yıl bal verimi çok düşük olduğu için 5 kilogram ancak alabildik. Bu yüzden 250 tona yakın bir bal elde etmiş olduk. 2026 yılı 2025 yılına göre verim çok düşük oldu. Doğa ne vermişse odur' 'dedi.

Program, arıcılarla gerçekleştirilen değerlendirmelerin ardından sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı