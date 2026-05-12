Avrupa ve Orta Asya Bakım Emeği Forumu sürüyor

BM Kadın Birimi (UN Women) tarafından İstanbul'da düzenlenen Avrupa ve Orta Asya Bakım Emeği Forumu devam ediyor. Formun ilk gününde liderler 'görünmez' bakım emeğinin ekonomik bir politika olarak kabul edilmesi çağrısında bulundu.

Bakım emeğini küresel ekonomi politikalarının merkezine yerleştirmeyi hedefleyen Avrupa ve Orta Asya Bakım Emeği Forumu 2026, İstanbul'da dün başladı. Birleşik Krallık Dışişleri, Milletler Topluluğu ve Kalkınma Ofisi'nin desteği ve Milliyet Gazetesi'nin medya sponsorluğuyla düzenlenen forumda; kadınların ekonomik olarak güçlendirilmesi ve insana yakışır iş imkanlarına erişmesi, toplum genelinde kapsayıcı büyümeyi destekleyen bakım sistemlerinde bir dönüşüm yaratılması için yapılması gerekenler tartışıldı.

'BAKIM EMEĞİ DERİN EŞİTSİZLİKLER BARINDIRMAYA DEVAM EDİYOR'

Forumun açılış konuşmasını gerçekleştiren BM Kadın Birimi Avrupa ve Orta Asya Bölge Direktörü Belén Sanz Luque, "Bakım, insanlığımızın temel bir parçasıdır; her birimiz bakım vermiş ve almışızdır. Ancak bakım emeği derin eşitsizlikler barındırmaya devam ediyor. Avrupa ve Orta Asya'da kadınlar, ücretsiz bakım emeğine erkeklerden çok daha fazla zaman ayırıyor. Bu dengesizlik; toplumsal cinsiyet eşitliğini, kadın haklarını ve sürdürülebilir kalkınmayı olumsuz etkiliyor" dedi.

Forumun 20'yi aşkın hükümet ve kamu kurumu ile 10'dan fazla farklı türde kuruluşu kapsayan aktörleri bir araya getirdiğini belirten Luque "Bu çeşitlilik, bakım sistemlerinin dönüşümünün tek bir aktörün görevi değil; koordineli ve tüm toplumu kapsayan bir eylem gerektiren ortak bir sorumluluk olduğuna dair net bir anlayışı yansıtıyor. Hükümetleri ve ortaklarımızı bu buluşmayı bir başlangıç olarak kabul etmeye davet ediyoruz. Gelin, bakıma verilen değeri değiştirelim; onu görünmez ve ücretsiz olmaktan çıkarıp tanınan, azaltılan, yeniden dağıtılan ve ödüllendirilen bir konuma taşıyalım. Böylece her kadın ve kız çocuğu kendi yolunu çizebilsin, her aile ve toplum refah içinde gelişebilsin" ifadelerini kullandı.

'BAKIM EMEĞİ ALANINDA ULUSLARARASI İŞ BİRLİĞİNE BÜYÜK ÖNEM VERİYORUZ'

Foruma katılan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ise Türkiye'de sosyal hizmet anlayışını insanlara doğru zamanda ulaşan, ihtiyaçları yerinde tespit eden ve aileyi tüm boyutlarıyla destekleyen bir sistem üzerine inşa ettiklerini söyledi. Göktaş, "Bizim için güçlü sosyal devlet; riskleri öngören, aileyi destekleyen, kadınları güçlendiren, çocukları koruyan, engelli bireylerin önünü açan ve yaşlılara onurlu bir yaşam sunan devlettir. Bu anlayışla, bakım emeği alanında uluslararası iş birliğine büyük önem veriyoruz. Çünkü bakım emeği, sadece ulusal sınırlar içinde ele alınabilecek bir mesele değildir. Bölgesel hareketlilik, göç, yaşlanan nüfus, işgücü açığı ve sosyal koruma ihtiyacı, ülkelerimizi ortak çözümler geliştirmeye davet etmektedir. İnanıyorum ki, bugün burada ortaya çıkacak fikirler ve bakış açıları, Avrupa ve Orta Asya bölgesi genelindeki bakım emeği politikaları için güçlü bir referans teşkil edecektir" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı