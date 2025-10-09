Haberler

Bakanlıktan radikal karar: Çocuklar arasındaki popüler oyuncağın satışı yasaklandı

Bakanlıktan radikal karar: Çocuklar arasındaki popüler oyuncağın satışı yasaklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Ticaret Bakanlığı, sosyal medyada popüler olan oynayan kaktüs oyuncağın güvenlik testlerinde "boğulma riski" taşıdığı gerekçesiyle piyasadan toplatılmasına ve satışının yasaklanmasına karar verdi. Denetimlerde ürünün ambalaj kalınlığının standartların altında olduğu belirlendi.

Ticaret Bakanlığı, piyasalarda yürütülen kapsamlı denetimler sonucunda yeni bir ürünün daha toplatılmasına karar verdi. Sosyal medyada sıkça paylaşılan ve çocuklar arasında popüler olan oynayan kaktüs oyuncak, güvenlik standartlarını karşılamadığı gerekçesiyle yasaklandı.

DENETİMLER TÜM SEKTÖRLERDE DEVAM EDİYOR

Bakanlık ekipleri; büyük markalardan küçük işletmelere kadar geniş yelpazede ürünleri incelemeyi sürdürüyor. Denetimlerde oda kokuları, kırtasiye malzemeleri, giyim ve teknolojik ürünler de dahil olmak üzere birçok kategori mercek altına alındı. Yönetmeliklere aykırı veya kullanıcı güvenliği açısından riskli ürünler kamuoyuna açıklanıyor.

Bakanlıktan radikal karar: Çocuklar arasındaki popüler oyunca raflardan toplatılıyor

AMBALAJ KALINLIĞI YETERSİZ ÇIKTI

Denetim raporuna göre, "Enis Çelebi Ennes Yeni Nesil Teknoloji" firmasına ait oynayan kaktüs oyuncak, "Oyuncak Güvenliği - Bölüm 1: Fiziksel ve Mekanik Özellikler" testinde "F: Kalır" sonucu aldı. Ürünün ambalaj kalınlığının, mevzuatta belirtilen 0.038 mm standardına karşın 0.024 mm olarak ölçüldüğü tespit edildi.

Bakanlıktan radikal karar: Çocuklar arasındaki popüler oyunca raflardan toplatılıyor

"BOĞULMA RİSKİ" NEDENİYLE TOPLATILIYOR

Bakanlık, yapılan değerlendirmede oyuncağın boğulma riski taşıdığını belirterek, ürünün piyasadan toplatılmasına ve arzının yasaklanmasına karar verdi. Ticaret Bakanlığı, tüketicilere çocuk güvenliği konusunda dikkatli olmaları çağrısında bulunarak, denetimlerin aralıksız süreceğini açıkladı.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Ekonomi
Haberler.com
500
