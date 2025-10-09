Bakanlıktan radikal karar: Çocuklar arasındaki popüler oyuncağın satışı yasaklandı

Ticaret Bakanlığı, piyasalarda yürütülen kapsamlı denetimler sonucunda yeni bir ürünün daha toplatılmasına karar verdi. Sosyal medyada sıkça paylaşılan ve çocuklar arasında popüler olan oynayan kaktüs oyuncak, güvenlik standartlarını karşılamadığı gerekçesiyle yasaklandı.

DENETİMLER TÜM SEKTÖRLERDE DEVAM EDİYOR

Bakanlık ekipleri; büyük markalardan küçük işletmelere kadar geniş yelpazede ürünleri incelemeyi sürdürüyor. Denetimlerde oda kokuları, kırtasiye malzemeleri, giyim ve teknolojik ürünler de dahil olmak üzere birçok kategori mercek altına alındı. Yönetmeliklere aykırı veya kullanıcı güvenliği açısından riskli ürünler kamuoyuna açıklanıyor.

AMBALAJ KALINLIĞI YETERSİZ ÇIKTI

Denetim raporuna göre, "Enis Çelebi Ennes Yeni Nesil Teknoloji" firmasına ait oynayan kaktüs oyuncak, "Oyuncak Güvenliği - Bölüm 1: Fiziksel ve Mekanik Özellikler" testinde "F: Kalır" sonucu aldı. Ürünün ambalaj kalınlığının, mevzuatta belirtilen 0.038 mm standardına karşın 0.024 mm olarak ölçüldüğü tespit edildi.

"BOĞULMA RİSKİ" NEDENİYLE TOPLATILIYOR

Bakanlık, yapılan değerlendirmede oyuncağın boğulma riski taşıdığını belirterek, ürünün piyasadan toplatılmasına ve arzının yasaklanmasına karar verdi. Ticaret Bakanlığı, tüketicilere çocuk güvenliği konusunda dikkatli olmaları çağrısında bulunarak, denetimlerin aralıksız süreceğini açıkladı.