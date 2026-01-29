Haberler

TARSİM'den Antalya'da su baskınından etkilenen seralara ziyaret

TARSİM'den Antalya'da su baskınından etkilenen seralara ziyaret
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tarım ve Orman Bakanlığı ile TARSİM üst düzey yetkilileri, Antalya'nın Aksu ve Kumluca ilçelerinde su baskını nedeniyle hasar gören seraları ziyaret ederek, tarım sigortasının önemini vurguladı.

Tarım Ve Orman Bakanlığı ile Tarım Sigortaları Havuzu'ndan (TARSİM) üst düzey yetkililerin bulunduğu heyet, Antalya'nın Aksu ve Kumluca ilçelerinde su baskını nedeniyle hasar gören seralara ziyarette bulundu.

TARSİM'den yapılan açıklamaya göre, Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürü ve TARSİM Yönetim Kurulu Üyesi Osman Yıldız, Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürü Uğur Erdem, Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Tarım Sigortaları ve Doğal Afetler Daire Başkanı Kamil Özdemir, TARSİM Yönetim Kurulu Üyesi ve Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi Genel Müdürü Bekir Engürülü'nün bulunduğu heyet, Antalya'nın Aksu ve Kumluca ilçelerine ziyaret gerçekleştirdi.

Ziyaret kapsamında, bölgedeki son durum hakkında bilgi alan ve zarar gören seraları inceleyen heyet, değişen iklim koşullarına bağlı olarak doğal afetlerin ve risklerin her geçen gün arttığına dikkat çekerek, üreticilere tarım sigortasının ihmal edilmemesi gerektiğini hatırlattı.

Kaynak: AA / Muhammet Fatih Kabasakal - Ekonomi
Kara kış geri geliyor! Meteoroloji'den 20 ile sarı kodlu uyarı

20 il için sarı kodlu uyarı! İstanbul'da kar için tarih verildi
Kırmızı et fiyatlarını düşürecek proje geliyor! Pilot il olarak Erzurum seçildi

Et fiyatlarını düşürecek proje geliyor! Pilot ilimiz bile belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

PKK elebaşından Türkiye'ye saldırı tehdidi: Bu yaptıklarınıza pişman olacaksınız

Türkiye'ye yönelik skandal tehdit: Bunu yaptığınıza pişman olacaksınız
Ünlü oyuncu çareyi pankart açmakta buldu: Dört sene okudum, Altın Koza'm var

Ünlü oyuncu çareyi pankart açmakta buldu
Mazlum Abdi'nin suikast korkusu: Kandil beni öldürüp suçu Türkiye'ye atabilir

Suikast korkusu sardı: Kandil beni öldürüp suçu Türkiye'ye atabilir
Konkordato sürecindeki Türk burger deviyle ilgili yeni gelişme

İflas bayrağını çeken Türk burger deviyle ilgili yeni gelişme
PKK elebaşından Türkiye'ye saldırı tehdidi: Bu yaptıklarınıza pişman olacaksınız

Türkiye'ye yönelik skandal tehdit: Bunu yaptığınıza pişman olacaksınız
Yavaş, 'Suyu kesilen var mı?' diye sordu, aldığı cevap sonrası ne diyeceğini bilemedi

Sorduğu soru Yavaş'ı zor durumda bıraktı! Ne diyeceğini bilemedi
Otomotiv devinden radikal karar! Amiral gemisi 2 modelini rafa kaldırdı

Otomotiv devinden radikal karar! Çok satan 2 modelini rafa kaldırıyor