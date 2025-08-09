Bakanlık, Rüzgar Enerjisi İçin 8 Yeni Alan Belirledi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Balıkesir, Kütahya, Manisa ve Çanakkale'de rüzgar enerjisine dayalı 8 alanı Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) ilan etti. Alanlar 27,01 ile 214,40 kilometrekare arasında değişiyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Balıkesir, Kütahya, Manisa ve Çanakkale'de rüzgar enerjisine dayalı 8 alanı Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) ilan etti.

Bakanlığın konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Manisa, Balıkesir, Kütahya ve Çanakkale'de rüzgar enerjisine dayalı 8 YEKA alanı belirlendi.

Büyüklükleri 27,01 ile 214,40 kilometrekare arasında değişen bu alanların köşe koordinatları ve krokileri bilgileri, kararla birlikte Resmi Gazete'de paylaşıldı.

Kaynak: AA / Fuat Kabakcı - Ekonomi
Bankalarda yeni dönem! ATM'den para yatırma işlemlerine düzenleme geldi

ATM'den işlem yapanlar dikkat: Günlük limit düşürüldü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tarihi anlaşmanın ardından Aliyev'den ilk açıklama

Tarihi anlaşmanın ardından Aliyev'den ilk açıklama
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.