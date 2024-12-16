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Bakanlığın ifşa ettiği son gıda sahtekarları listesinde büyükşehirlerdeki kebapçılar da yer aldı

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Tarım Bakanlığı gıda sahtekarlarını açıklamaya devam ediyor. Yeni listede Ankara, İstanbul ve İzmir'de birçok vatandaş tarafından tercih edilen kebapçıların kullandığı ürünler de yer aldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı taklit ve tağşiş yapan firmalar listesini güncelledi. Listeye büyükşehirlerde faaliyet gösteren kebapçılar da eklendi.

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Yayımlanan listeler incelendiğinde zeytinyağları, peynirler, köfteler ve birçok ürün yer alırken İstanbul, Ankara ve İzmir'deki kebapçılar dikkatleri üzerine çekti. Kebapçılarda kırmızı et yerine tek tırnaklı et, kanatlı eti ve sakatat kullanıldığı tespit edildi.

Bakanlık, 'Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar' ve 'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar' başlıkları altında yayımladığı listeye yeni firmalar ekledi. Listede, çeşitli kebapçıların ürünlerinde tek tırnaklı et, kanatlı eti ve sakatat kullanıldığına dair tespitler yer aldı.

LİSTEDE YER ALAN KEBAPÇILAR

Erzurum Çağ Kebap Özgür Bekmezci: Kanatlı eti kullanımı (11 Kasım 2023, Antalya)

Kazım Usta Pide Kebap: Kanatlı eti kullanımı (28 Mart 2024, İzmir Çiğli)

Kebap Gıda İnşaat, Kebapçı Murat: Kuzu eti yerine kanatlı eti kullanımı (30 Mart 2024, İzmir Karabağlar)

Yeni Kebap 9-Salih Pektaş: Kanatlı eti ve sakatat (Taşlık) kullanımı (15 Şubat 2024, Ankara Mamak)

Antep Dürüm Evi-Osman Kehyaoğlu: Kanatlı eti kullanımı (2 Aralık 2021, Ankara Keçiören)

Kasap Yusuf-Ufuk Saygı: Kanatlı eti kullanımı (15 Nisan 2024, İzmir Çiğli)

Ankara Köfte-Nuh Tosun: Deri dokusu tespiti (07 Kasım 2024, Ankara Akyurt)

İsott Kebap Dürüm Evi: Kanatlı eti tespiti (02 Aralık 2024 İstanbul Bakırköy)

BAHARATA BOYA CİNSEL ÜRÜNE İLAÇ

Büyük market zincirlerinin raflarında vatandaşa satışa sunulan Arifoğlu markasının sumak baharatında "Gıdada Kullanımına İzin Verilmeyen Boya Tespiti" yapıldı. Cinsel güç artırıcı Diblong markasının içeceği, macunu, cezeryesi ve çikolatasında ise "İlaç Etken Maddesi Tespiti" yapıldı.

Bakanlığın ifşa ettiği son gıda sahtekarları listesinde büyükşehirlerdeki kebapçılar da yer aldı

Bakanlığın ifşa ettiği son gıda sahtekarları listesinde büyükşehirlerdeki kebapçılar da yer aldı
Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıBirşey demedimki:

Bu ifşalar neden Yandaş kanallardan yapılmıyor???

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Haber Yorumlarıvatandaş:

mal varlıklarına el koyup tc vatandaşlığından çıkarılması için yasa çıkarılması gerekli. yoksa bu sahtekarlıklar devam eder.

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Haber YorumlarıARSLANOĞLU Hakan:

İnsanları kandırarak sağlığına zarar vererek kazandıkları paralar o fırsatçılardan kat kat fazlasıyla hastalık olarak çıksın inşallah.

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