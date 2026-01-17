Haberler

Bakan Yumaklı, Berlin'de Almanya Türk toplumu temsilcileriyle buluştu Açıklaması

Güncelleme:
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Almanya'daki Türk toplumuna seslenerek, Türk gıda ürünlerinin Avrupa pazarında markalaşmasının önemine dikkat çekti. Ayrıca, Türkiye'nin tarımsal gücünü ve iklim değişikliği ile mücadele konularını vurguladı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye ile Almanya arasındaki güçlü ilişkilerin önemli bir başlığının da "tarım ve gıda ürünleri" olduğunu belirterek, Türk ürünlerinin Avrupa'da sadece raflarda yer almasının yetmediğini, markalaşmanın şart olduğunu söyledi.

Her yıl Uluslararası Yeşil Hafta Fuarı kapsamında düzenlenen Dünya Gıda ve Tarım Forumu'nun en önemli siyasi etkinliği Tarım Bakanları Konferansı'na katılmak üzere Berlin'de bulunan Bakan Yumaklı, Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliği'nde Türk sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve iş insanlarıyla bir araya geldi.

Yumaklı, Almanya'daki Türk toplumunun, uzun yıllara dayanan ortak tarihsel sürecin ve güçlü bağların bir sonucu olduğunu belirterek, Türk toplumunun Almanya'da ekonomik, sosyal ve akademik alanlardaki katkılarının Türkiye için büyük değer olduğunu ifade etti.

Almanya'daki Türk toplumunu, iki ülke arasında güçlü bir beşeri köprü olarak gördüklerini dile getiren Yumaklı, Türk toplumunun, Almanya ekonomisine değer katarken, Türkiye ile gönül bağını en sağlam şekilde korumasının son derece önemli olduğunu vurguladı.

Yumaklı, Almanya'daki Türk toplumunun gündeminde yer alan bütün konuları ve karşılaştıkları zorlukları çok yakından takip ettiklerini, bunların çözümü için temaslar ve istişareler yaptıklarını kaydetti.

Küresel ölçekte çok ciddi dönüşüm ve değişim olduğuna işaret eden Yumaklı, bunlara hazır olmak gerektiğini dile getirdi.

Türkiye'nin tarımsal gücüne ilişkin güncel verileri paylaşan Bakan Yumaklı, "Türkiye bugün 74 milyar dolarlık tarımsal hasılayla Avrupa'da birinci, dünyada yedinci sırada." diye konuştu.

Yumaklı, iklim değişikliğiyle mücadeleye dikkati çekerek, 2025'te Türkiye'de kuraklık, don olayları ve son 55 yılın en sıcak günleri gibi peş peşe iklim değişikliğinin etkilerini yaşadıklarını ve bunların kendilerini 2026'ya daha sıkı hazırladığını belirtti.

Bakan Yumaklı, tarımı geleneksel rutininden çıkarıp teknoloji ve yeni vizyonla geleceğe hazırladıklarını vurguladı.

Rusya-Ukrayna Savaşı sonrası ortaya çıkan gıda krizine değinen Yumaklı, Türkiye'nin "Tahıl Koridoru"ndaki kilit rolünü hatırlattı.

Gıda arz güvenliğinin son derece önemli olduğunu ifade eden Yumaklı, Türkiye'nin, 7 bölgesinde üretim yapan bir ülke olarak her türlü senaryoya hazır olduğunu kaydetti.

Gurbetçi girişimcilere "markalaşma" çağrısı

Bakan Yumaklı, Türkiye ile Almanya arasındaki güçlü ilişkilerin önemli bir başlığının da tarım ve gıda ürünlerinin ihracat ve ithalatı olduğunu belirtti.

Almanya'daki iş insanlarına seslenen Yumaklı, Türk ürünlerinin Avrupa'da sadece raflarda yer almasının yetmediğini, markalaşmanın şart olduğunu söyledi.

Yumaklı, "Türk ürünlerinin burada kendi markalarınızla, buraya özgü stratejilerle tüm Avrupa'ya dağılmasını sağlamak son derece önemli." diye konuştu.

18. Berlin Tarım Bakanları Konferansı gündemi

Bugün su güvenliği, sürdürülebilirlik ile küresel dayanıklılık konularının ele alınacağı 18. Berlin Tarım Bakanları Konferansı'na katılacağını hatırlatan Yumaklı, Türkiye'nin tecrübelerini mevkidaşlarıyla paylaşacaklarını belirtti.

Yumaklı, daha sonra Türk sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle tek tek tokalaşarak sohbet etti.

Bakan Yumaklı'nın Berlin programı, bugün 18. Berlin Tarım Bakanları Konferansı kapsamında Alman mevkidaşı ve diğer katılımcı bakanlarla yapacağı ikili görüşmelerle devam edecek.

Kaynak: AA / Bahattin Gönültaş - Ekonomi
