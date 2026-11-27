Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye'nin tarımsal hasılada 90 milyar dolar tavanına yaklaştığını belirterek, "İhracatımız 30 milyar doların üzerine çıktı. Bu yıl geçtiğimiz yılın aksine, ki geçtiğimiz yıl kuraklık ve zirai donu birlikte yaşadık, yine dayanıklılığın ve tarımsal gücün getirdiği ülkemize has olduğunu da ifade etmem gereken bir tarımsal güçle sorunsuz geçirdik." dedi.

Bakan Yumaklı, Akit Medya tarafından İstanbul Finans Merkezi'ndeki Ziraat Kuleleri Oditoryumu'nda düzenlenen "Tarımda Milli Vizyon Zirvesi"nde konuştu.

Yumaklı, tarım ve gıda konusunun bugün ülkelerin gündeminin ilk sırasında olduğunu, hiç kimsenin artık tabiatın ya da iklim değişikliğinin ne getirdiği, bir sonraki dönemde ne olduğu sorusuna cevap veremediğini söyledi.

Türkiye'nin tarımdaki milli vizyonuna işaret eden Yumaklı, "Dedik ki biz, tarımı sürdürülebilir kılmamız gerekir. En başta yapmamız gereken husus verimli, kaliteli, kayıtlı ve sektöre yatırım yapan bir halde tutmamız gerekir. Bunun üzerine kurduk ve kurguladık. Elbette dayanıklı bir tarımsal üretim artık ülkelerin milli güvenlik meselesi. Bütün unsurlarımızı bunun üzerine kurduk." dedi.

Bakan Yumaklı, Türkiye'nin, 7 bölgesinde çok farklı üretimi olabilen, 2 bin 200'ün üzerinde ürünü üretebilen, stratejik ürünler başta olmak üzere herhangi bir ürünün yokluğunu yaşamayan ancak fazlasını da katma değerli bir şekilde ihraç etme üzerine kurulu bir davranış biçimiyle hareket ettiğini dile getirdi.

Yumaklı, "Ülkemizde tarımsal hasıla 90 milyar dolar tavanına yaklaştı. Aynı şekilde ihracatımız 30 milyar doların üzerine çıktı. Bu yıl geçtiğimiz yılın aksine, ki geçtiğimiz yıl kuraklık ve zirai donu birlikte yaşadık, yine dayanıklılığın ve tarımsal gücün getirdiği bizim ülkemize has olduğunu da ifade etmem gereken bir tarımsal güçle sorunsuz geçirdik. 2026 yılında ise 143 milyon tonun üzerinde bir tarımsal üretimi inşallah bu yılı tamamlayacağız. Bütün bunları bir araya getirdiğinizde sadece ve sadece belirli ürünler üzerinden değil ancak bizim ihtiyacımız olan stratejik ürünlerin yeterliliği konusunda bir sorunumuz olmadığını ifade etmek istiyorum." diye konuştu.

"2028'de Türkiye'nin gündeminden kırmızı etle alakalı ithalat meselesi ortadan kalkacak"

Yumaklı, hem bitkisel üretimi hem hayvansal üretimi hem de su ürünleri üretimini sürdürülebilir, verimli, kaliteli, kayıtlı ve bu sektöre buradan elde edilen katma değerin yatırımla geri döndüğü bir halde devam ettirmek istediklerini söyledi.

Türkiye'de tüketilen kırmızı etin büyük bölümünün ithal edildiği gibi yanlış bir algının olduğuna dikkati çeken Yumaklı, "Bunun doğru olmadığını söylemek istiyorum. Sadece ve sadece burada yüzde 10 civarında, yüzde zaman zaman değişebiliyor ama yüzde 10 ile 12 arasında bir bölümünü ithal ediyoruz. Bu hem içerideki sürünün verimliliğini artırıcı bir unsur taşıyor, aynı zamanda piyasa regülasyonu için de önemli bir kavram." dedi.

Bakan Yumaklı, 2024'te hayvancılık yol haritası açıklandığını anımsatarak, bu yol haritasının 2028'de tamamlanacağını ve tamamlandığında Türkiye'nin gündeminden kırmızı etle alakalı ithalat meselesinin, piyasanın dengesini bozacak unsurların ortadan kalkacağını dile getirdi.

Aşı ve küpeleme konusunun hayvancılık yapanlar için son derece önemli olduğuna işaret eden Yumaklı, bu yıldan başlayarak hayvancılıkla uğraşan yetiştiricilere hem aşılama hem de küpeleme konusunu onların hiçbir ücret ödemeyeceği bir hale getirdiklerini belirtti.

"Tarıma ayrılan kaynak 2027 yılı için 1 trilyon 305 milyar lira"

Bakan Yumaklı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 2027 yılı bütçesini savunduklarını ifade ederek, Türkiye'nin tarımsal üretimi için ayrılan bütçenin sadece bir destek bütçesi olarak görülmemesi gerektiğini söyledi.

Yumaklı, bütçeyle bugünü dizayn ederken ve bugünün faaliyetlerini sorunsuz bir şekilde gerçekleştirmeye devam ederken geleceği de kuracak birtakım hususların temelini atmış olduklarını belirtti.

Tarıma ne kadar kaynak ayrıldığı sorusunun hep dile getirildiğini söyleyen Yumaklı, şöyle devam etti:

"Verilen destekler, krediler, sübvansiyonlu krediler, yatırım ödenekleri, aslında alınması gereken ama alınmayan vergiler, onlar da dolaylı olarak aktarılan bir kaynak. KİT'lerin finansmanı, ihracatla ilgili teşvikler ve destekler, bunların tamamını bir bütün olarak düşündüğümüzde ayrılan kaynak 2027 yılı için 1 trilyon 305 milyar lira. Bu bir önceki yıla göre yüzde 39'luk artışı ifade ediyor. Dolayısıyla devletimiz, bugünün sorunsuz bir şekilde devam etmesini sağlarken gelecek projeksiyonuna göre de birtakım şeyleri temellerine atmak için bu kaynağı ayırmış durumda. Destek konusu hani hep bunun üzerinden tanımlanıyor. Bunun doğru olmadığını, aslında bütüncül bir bakış gerektirdiğini ifade etmek için bunu söyledim. Burada doğrudan destekler eğer sorunuza cevap olacaksa 235 milyar liralık doğrudan tarımsal destek."

Bakan Yumaklı, Türkiye'nin tarımsal üretim planlamasını 2023'te yasal bir çerçeveye oturttuklarını dile getirdi.

İklim değişikliği dolayısıyla yaşanan sorunlara işaret eden Yumaklı, Bakanlık olarak bu sorunları bilfiil yaşadıklarını söyledi.

Yumaklı, iklim değişikliğinin etkisinin nasıl olabileceğini pratikte yaşatan durumlara şahit olduklarını belirterek, "Zirai donu ve kuraklığı aynı anda yaşadık. Bütün bunlar olurken orman yangınları onun üzerine geldi. Bu arada, bunlar sadece bizim ülkemize has bir konu değil. Ülkemizin belirli bölgelerinde de seller ve taşkınlar meydana geldi. Bütün olayları aynı anda yaşadık. Dolayısıyla sizin buna dönük her bir hususa dair planlarınızı ve hem bugüne hem de geleceğe yatırımlarınızı yapmanız gerekir." dedi.

Akdeniz havzasındaki bütün ülkelerle kendi pratiklerini ve onların uygulamalarını paylaştıklarını dile getiren Yumaklı, etkilenen sadece belli bir bölge gibi görünse de herhangi bir ülkede ortaya çıkabilecek, bir gıda ya da bir insan hareketine sebep olabilecek bir iklim probleminin hasarlarının sadece o ülkeyi değil komşu ülkeleri de etkilediğini söyledi.

"2002'den sonra su ve sulama yatırımlarına bugünün rakamıyla yaklaşık 4,8 trilyon lira harcandı"

Bakan Yumaklı, "Su Verimliliği Seferberliği"ne değinerek, 2002'den sonra su ve sulama yatırımlarına bugünün rakamıyla yaklaşık 4,8 trilyon lira harcandığını ve 10 binin üzerinde tesis yapıldığını ifade etti.

Bugün itibarıyla sulanan alanların 7,3 milyon hektar olduğunu söyleyen Yumaklı, şunları kaydetti:

"Çok önemli su yapılarımız var. Özellikle Atatürk Barajı, Çoruh Nehri üzerindeki barajlar, ülkemizin çok farklı yerlerinde farklı büyüklüklerde hem sulama için kullanılan hem içme suyu için kullanılan hem de ikisi için kullanılan çok önemli barajlarımız var. En son da bunu ben gururla söylüyorum, Yusufeli Barajı, ülkemizin genç nesillerinin hem bilgi birikimi hem tecrübe hem de bu denli know-how ihtiyacı olan bir yapının her karışında, her noktasında, her santimetre karesinde emeği olan, tamamen Türk mühendisleri tarafından bitirilip tamamlanmış dünyada kendi kategorisinde 5'inci barajını da yapmış durumdayız. Bunlar olmasaydı asıl problem olurdu ama bunlar var diye de rehavet içinde olamayız."

Yumaklı, hem COP31'de hem de diğer platformlarda ısrarla üzerinde durulan, dünyanın 1,5 derece ısınacağı öngörüsüne işaret etti. Türkiye'nin Akdeniz kuşağında bir ülke olarak bundan çok daha hızlı etkileneceğini öngördüklerini belirten Yumaklı, "Bunu bir felaket senaryosu olarak söylemiyorum. Elimizde kaynağımız var. Su gibi son derece önemli bir kaynağı hem gıda arz güvenliğimiz için hem sanayimiz için hem günlük yaşamımız için kullanacak yeterli kapasitemiz ve kabiliyetimiz var ancak bu sonsuz değil. Bunun bilincinde olmamız gerekir. Bugün de öyle, yarın da öyle, gelecek 10 yılda da öyle." dedi.

(Sürecek)

Kaynak: AA