Bakan Yumaklı: Hem sürülerimizi artırmak hem de kaliteli üretim yapmak istiyoruz

'AK PARTİ'DE SAMİMİYET VE VİZYON VAR'

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bir otelde düzenlenen AK Parti Van İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı. Burada konuşan Bakan Yumaklı, "Birkaç yıldır kendisini savunamayacak olan çoluk çocuk, yaşlı, kadın, erkek, velhasıl bir milletin hepimizin gözü önünde nasıl bir soykırıma uğradığını görüyoruz, takip ediyoruz. Bir kez daha dönüp kendimize bakıyoruz. Bütün dünyada bu soykırıma sadece ve sadece 'Dur' diyen bir tek ülke var; Türkiye, bir tek lider var dünyada, o da Recep Tayyip Erdoğan'dır" dedi. Bakan Yumaklı, "Bu küresel çalkantılar; elbette milletimizin görev verdiği, liyakatine güvendiği AK Parti kadrolarıyla birlikte minimum hasarla atlatıldı, atlatılmaya devam ediyor. Çünkü AK Parti'de samimiyet var, vizyon var, AK Parti'de liyakat var. Ama bütün bunların hepsinin toplandığı bir cümle var, onu da yine Cumhurbaşkanımız söylüyor, 'Biz milletimize efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldik.' İşte Cumhurbaşkanımızdan başlayarak hepimizin şiarı da görevi de budur. Çünkü AK Parti, kökü mazide olan bir ati olma ülküsündedir. AK Parti iktidarları, 23 yılı aşan bir süreyle güçlü ve büyük Türkiye hedefini her halükarda yerine getirmek, bu hedefe ulaşmak için gecesini gündüzüne katarak çalışmaya devam ediyor" diye konuştu.

'HİÇ KİMSENİN KİMSEYE BİR ÜSTÜNLÜĞÜ YOKTUR'

Terörsüz Türkiye sürecine de değinen Bakan Yumaklı, şöyle konuştu: "Unutmayalım, bizlerin ve bizlerden sonraki nesillerimizin bu memlekette hür ve özgür bir şekilde yaşamasının temel noktası, istiklalimize ve istikbalimize sahip çıkmaktır. Bunun için 'Terörsüz Türkiye' hedefini, AK Parti'nin ve Cumhur İttifakı'nın oluşturmuş olduğu milli mutabakatı tahrip edecek olan hadiseleri, devletin, AK Parti'nin ve Cumhur İttifakı'nın her halükarda hassas bir şekilde takip ettiğini mutlaka bilmemiz gerekir. Türk'ü, Kürt'ü, Arap'ı, Alevi'si, Sünni'si ile bu ülkenin insanları, bu topraklarda doğmuş, büyümüş, yetişmiş, bu toprakların suyundan içmiş, havasını teneffüs etmiş herkes bu ülkenin onurlu ve birinci sınıf vatandaşıdır. Sahip olduğu eşit haklar vardır. Hiç kimsenin de kimseye bir üstünlüğü yoktur. 23 senedir başta Cumhurbaşkanımız bunu ifade etmiştir, bizler de her platformda ifade etmeye devam edeceğiz. AK Parti, vesayet rejiminin dayanaklarını ortadan kaldırarak 'eşit vatandaşlık' ne demektir, bu ülkenin bütün unsurlarına 23 senedir bunu anlatan partidir. Bunları hem söylemleriyle hem de hükümet ettiği bu 23 yıllık dönem içerisinde yaptığı hukuksal reformlarla, kurumsal çalışmalarla ve dahi biraz önce söylemiş olduğum 'bu ülkenin bütün vatandaşları birinci sınıftır' ilkesiyle yerine getirmiştir. Ülkemizin doğusu da bizimdir, batısı da bizimdir, kuzeyi de bizimdir, güneyi de bizimdir; hepimizindir. Buna karşı söylem geliştiren kimler olursa olsun, onların karşısında hep beraber duracağız."

'TÜRKİYE YÜZYILI İNŞA ETMEK İÇİN ÇALIŞIYORUZ'

AK Parti olarak 86 milyonun birliği, beraberliği ve kardeşliği için çalışmaya devam ettiklerini belirten Yumaklı, Cumhurbaşkanının liderliğinde, onun vizyonunda Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmek için gece gündüz çalıştıklarını söyledi. Güçlü Türkiye'yi oluşturmaya çalıştıklarını belirten Bakan Yumaklı, "Kendi kendine yeten bir ülkeyi oluşturmaya çalışıyoruz. Savunma sanayisinden eğitimine kadar, ulaştırmasından sağlığına kadar, sanayisinden adaletine kadar her başlıkta bu ülkenin güzel insanlarına en iyi hizmet etme imkanını oluşturmaya çalışıyoruz" dedi.

'HER İLİMİZİN KENDİNE ÖZGÜ İMKANI VAR'

Bakan Yumaklı, "Van gibi özellikle tarımsal üretim konusunda son derece büyük potansiyele sahip illerimizin olması hasebiyle, güçlü Türkiye'nin güçlü tarımdan geçtiği gerçeğiyle birlikte yatırımlarımıza, hizmetlerimize devam ediyoruz. Her ilimizin, her ilçemizin kendine özgü potansiyeli, imkanı var. Buraya bir önceki gelişim yanılmıyorsam 2024 yılının Şubat ya da Mart ayıydı. Buradaki potansiyeli gördüğümde gerçekten daha fazla çalışmamız gerektiğini düşünerek geri döndük. Oturduk ve 'Van'a ilişkin ne yapabiliriz, Van'a hangi yatırımları yapabiliriz ki buradaki kardeşlerim hem iş imkanına sahip olsunlar hem de ülke ekonomisine katkıda bulunsunlar' diye düşündük. Bugün de buraya geldik. Uzunca bir süredir Van'ın büyükbaş hayvancılıkla ilgili potansiyeline dair bir projemiz vardı, hamdolsun Van bunu gerçekleştirdi. Ben emeği geçen bütün kardeşlerime teşekkür ediyorum. Ancak bir konu daha vardı, Türkiye'de mera varlığında birinci olan bu şehir, küçükbaş hayvan varlığında birinci olan bu şehir, aslında mevcudun 2 katı kadar daha fazla üretim yapma kabiliyetine ve kapasitesine sahip. İşte biz bunu gerçekleştireceğiz. Van'ın çok kıymetli, çok çalışkan, çok değerli halkına da inşallah yatırımlarımızla katkıda bulunmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

VAN'A YÖNELİK YATIRIMLAR

Van'a son 23 yılda tarım alanında 76 milyar civarında bir yatırımı getirdiklerini belirten Bakan Yumaklı, "2002'ye kıyasla tarımsal desteklerin 23 kat arttığını söylemek istiyorum. İlimize 7 baraj, 3 gölet, 17 sulama tesisi ve diğer yapılan yatırımlarla birlikte yaklaşık 400 bin dekarlık araziyi sulamaya açmışız. Yeter mi? Yetmez. İşte onun için biraz önce değerli vekilimin söylediği yatırımları inşallah planlıyoruz. Her birini tek tek buraya gelip sadece temel atmasını değil, hep birlikte açılışını gerçekleştireceğiz. Uzun yıllardır beklenen Çaldıran Çubuklu Barajı'nda inşaat çalışmalarına başladık. Bununla ilgili hedefimiz en kısa sürede bunu bitirmek. Bizler Recep Tayyip Erdoğan'ın yol arkadaşlarıyız. Bizler söyleyip arkamızı dönüp gitmeyiz. Bizler yapabileceğimizin sözünü veririz ve bunu yapar, bitirir, hizmete açarız. Erciş Pay Sulaması, bunda da 6 bin hektarlık bir alanı sulamaya açacağız. İpekyolu Bakraçlı Göleti, bunda da çalışmalara inşallah bu sene başlıyoruz. Saray Örenburç Göleti'nde çalışmalara geçen senenin sonunda başlamıştık, bu yıl devam edeceğiz. Gevaş İkizler Göleti, onu da yatırım programına aldık, inşallah ihalesini önümüzdeki ay yapmış olacağız" dedi. Konuşmaların ardından toplantı basına kapalı olarak devam etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı