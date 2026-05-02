Bakan Yumaklı: Hem sürülerimizi artırmak hem de kaliteli üretim yapmak istiyoruz

İncelemelerde bulunmak üzere Van'a gelen Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği iktisadi İşletmesi Açılışı ve Kırsalda Bereket Hayvancılığa Destek Projesi Düve Teslim Töreni'ne katıldı. Törende konuşan Bakan Yumaklı, hayvancılık yol haritasını 2024'te açıkladıklarını belirterek, "Bunun temel amacı hem kırmızı et üretimimizi verimli ve kaliteli bir düzeye çıkarmak hem de halihazırda mevcut sürümüzün de yine verimli bir şekilde artırılmasını sağlamak. Bugün itibarıyla bütün dünyada hepimizin çok yakından takip etmiş olduğu gelişmeler, eğer üretim gücünüz yoksa aslında elinizdeki imkanların çok da önemli olmadığını bizlere gösteriyor. Biz de bu ülküden yola çıkarak ülkemizin üretim potansiyelini en üst seviyede harekete geçirmek vizyonundan yola çıkarak, özellikle anaç hayvanların sayısını artırmak ve buradan doğacak buzağılarla hem sürülerimizi artırmak hem de onların verimli ve kaliteli bir üretime konu olmasını sağlamak istedik. ve bunun için yetiştiricilerimize, üreticilerimize, bu işin çilesini çekenlere avantaj sağlayacak ve onların belli bir dönem değil, sürekli bir şekilde bu üretimi gerçekleştirebileceği ortamları hazırlamak adına çalıştık. İlk projemiz buydu. Kırsalda Bereket Hayvancılığa Destek Projesi ve bu projenin ilk teslimlerini de 9 ay önce Iğdır'da gerçekleştirmişiz. Bugün burada dediğim gibi bir sivil toplum kuruluşumuzun, sektörün temsilcisinin, sektörün hep birlikte bütün bileşenleriyle bir araya gelerek hem bir üretim alanı oluşturması hem de hayvanlarını dağıtacak olması bizler açısından gurur verici bir husustur" dedi.

'4 BİN 351 KARDEŞİMİZ İLK ETABIN HAK SAHİBİ OLDU'

Projenin amacı hakkında bilgi veren Bakan Yumaklı, "Başvuruları aldık. Bunları yapabilecek kabiliyette olanların 18 kriterde bir yazılımla eşleştirmesini gerçekleştirdik. Gerçekten 200 bine yakın kardeşimiz bunlara başvurdu ve hak sahibi olma yolunda önemli bir mesafe kat etmiş oldu. Bu belli bir döneme ait bir proje değil. Devam edecek bir proje. Biz sadece 3 yıllık bir bölümünü açıkladık. Ancak çok önemli bir hususu da buradan belirtmeden geçemeyeceğim. Özellikle genç kardeşlerimizin ve kadın girişimcilerin bu üretimin içerisinde olabilmesi için de onlara ilave avantajlar sağlamış olduk. Eğer bir de meslek mensubuysa, bunun eğitimini almışsa, halihazırda mevcutta o işi yapıyorsa onlara da ilave ek avantajlar sağladık. Değerlendirme sonunda 4 bin 351 kardeşimiz ilk etabın hak sahibi oldu. Bir rakam vermek istiyorum size. 4 bin 351 kardeşimizin yüzde 42'si kadın, yüzde 81'i genç, yüzde 90'ı da halihazırda aktif hayvancılık yapan kardeşlerimizden oluşuyor. Bu proje başından sonuna kadar hedeflemiş olduğu bütün unsurları bünyesinde barındırmış durumdadır" diye konuştu.

'HAYVAN BAŞINA BİN 500 LİRA BAKIM VE BESLEME DESTEĞİ SAĞLAYACAĞIZ'

Bakan Yumaklı, projenin yetiştiricilere yönelik avantajları olduğunu kaydederek, şunları söyledi: "Bunu 4 başlıkta sayacağım. Birincisi TİGEM'in, Bakanlığımıza bağlı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün çiftliklerindeki kaliteli etçi gebe düveleri uygun maliyetle ki burada Ziraat Bankası'ndaki arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum, 2 yılı ödemesiz toplam 7 yıllık bir sürede geri ödemek üzere üreticilere sağlamış olacağız. İkincisi, bu sağlanan kredinin en önemli unsuru da yüzde 85'e varan faiz indiriminin gerçekleşmesi. Önce hayvanlar sağlanacak. Bunun finansmanı da bunun bedeli de uygun koşullarda Ziraat Bankası tarafından sağlanacak. Üçüncüsü, hak sahibi kardeşlerimize 12 ay boyunca hayvan başına 1500 lira bakım ve besleme desteği sağlayacağız. Bu bir asgari ücrete denk geliyor. Toplam itibarıyla şöyle söyleyeyim, bir yılda 15 hayvan almış olan bir yetiştiricimiz 270 bin liralık bir bakım ve besleme desteği almış olacak. Dördüncüsü de bu hayvanların sigortalanmış olmasıdır. Bir yıl boyunca bu hayvanları alan kardeşlerimiz bunlarla ilgili herhangi bir problem yaşadığında sigortanın bunu karşılamasını sağlamış durumdayız. Peki, ilk proje böyleydi. Şimdi burada açacağımız ve 'Haydi bismillah' diyeceğimiz Van'dan artık sadece devletin değil; yine altını özellikle çizerek ifade etmek istiyorum, sektörün, bir sivil toplum kuruluşunun ve yerel yönetimin, valiliğin ve üreticilerin bir arada olduğu bu projede ne olacak? Aynısı olacak. Aynı şartlarla devam edecek inşallah."

'2 BİN DÜVEYİ VAN'DA TESLİM ETMİŞ DURUMDAYIZ'

Bakan Yumaklı, "Devlet yatırım yaptı. Yetiştirici sahip çıktı. Sürü büyüdü. Bir tarafta bir şeyin aksaması onun olmasına engel bir husustur. Ama Van'da hepsi oldu. Dolayısıyla ben Van'da 7'den 70'e kimler varsa bu projenin olması için kimler elini taşın altına koyduysa, tekrar hepinize teşekkür ediyorum. Bakanlığımızla bu oluşumun arasındaki protokol kapsamında yaklaşık 2 bin düveyi burada Van'da teslim etmiş durumdayız. Dedik ki siz burada bunlara bakın, gebelik süreci tamamlansın ve yalnızca bu projedeki hak sahiplerine bizimle aynı koşullarda teslim edilsin. İnşallah bunları da bugün belli bir bölümünü teslim etmiş olacağız. 'Kırsalda Bereket' artık sadece devletin yaptığı bir proje değil; yetiştiricilerimizin ve üretici birliklerimizin de omuz omuza verdiği, birlikte yürütülen bir üretim hareketidir. Çünkü projede yola çıkarken hedefimiz şuydu; etçi damızlık materyal ihtiyacımızı bizzat kendi yetiştiricilerimizden, kendi toprağımızdan karşılamak. Eğer üretim gücünüz yoksa sizler için önemli, kritik, stratejik alanlarda bağımlı haldeyseniz o zaman bağımsızlığınıza şüphelerin, lekelerin olması kaçınılmazdır. İşte bunu sağlamaya çalışıyoruz. Özellikle gıda arz güvenliği konusunda bugün dünyanın sadece savaşlarla değil, aynı zamanda ticaretin de çok başka hale geldiği bir ortamda inşallah biz bunu hep birlikte sağlamış olacağız" diye konuştu.

'KAPIMIZ HERKESE AÇIK'

Diğer kentlerde yapılacak çalışmalar için de çağrıda bulunan Bakan Yumaklı, "Ben buradan diğer, halihazırda çalışmalarına devam eden ve yakında kendileriyle birlikte de aynı şekilde bu projelerin açılışını yapacağımız illerimize de çalışmalarını hızlandırma, sadece fikir aşamasında, düşünce aşamasında olanlara da bunları bir an önce aktif hale getirme çağrısı yapmış oluyorum. Hedefimiz açık. Bir an önce bu projeyi hızlı bir şekilde yaygınlaştırmak, sadece kendi ülkemizin değil etrafımızda da bu üretim kabiliyetine sahip olmayan ülkelerin de ihtiyacını birlikte karşılamak. Kapımız herkese açık. 'Ben üretirim' diyen, 'ben varım' diyen bütün sivil toplum kuruluşlarına, bütün kurumlara kapımız açık. Bu adımın bir diğerini de küçükbaş hayvancılıkta da attık. 'Kırsalda Bereket Küçükbaşa Destek' projemizin adı. Tabii Van gibi hem küçükbaş hayvan rakamında birinci sırada, mera varlığında birinci sırada olan bir ilimizden bunu bütün Türkiye'ye duyurmak, tekraren aynı şekilde bugün yaptığımız modelin uygulanacağını söylemekten de büyük bir memnuniyet duyuyorum. Ben buraya geldiğim zaman küçükbaş hayvan varlığımız yaklaşık 3,2 milyon civarındaydı. Şimdi 3,5 milyon. Sadece 300 bin artmış. Şu 2-3 yıl içerisinde yeterli değil. Geldiğimizde de söylemiştik. Van'ın çok önemli bir potansiyeli var. Görüyorsunuz şöyle etrafımıza baktığımızda çok muazzam bir kaynağı var. Bunu harekete geçirmemiz gerekiyor" dedi.

Törene; Van Valisi ve Van Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Vali Ozan Balcı, Ak Parti Van milletvekilleri Kayhan Türkmenoğlu, Burhan Kayatürk, Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Bülent Tunç, YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, AK Parti İl Başkanı Abdulahat Arvas, kurum amirleri ve üreticiler de katıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı