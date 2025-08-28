Bakan Yumaklı'dan Yerli Hayvancılık Projesi Müjdesi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "2026'dan itibaren her yıl ortalama 200 bin baş hayvanı kendi üreticimizden karşılayacağız. Ülkeye getireceği yaklaşık kazanç 8 milyar lira civarında olacak" dedi.

Bakan Yumaklı, Ankara'nın Polatlı ilçesinde bulunan bir besi çiftliğini ziyaret etti. Yeni Hayvancılık Projesi ile ilgili basın açıklaması düzenleyen Yumaklı, sütçü ırklarda dişi sperma kullanımı oranının şimdiden yüzde 25 seviyesine yükseldiğini belirtti. Aynı zamanda Güçlü Besi Güçlü Üretim Projesi'ni duyuran Yumaklı, 2026'dan itibaren her yıl ortalama 200 bin baş hayvanın üreticiden karşılanacağını ve ülkeye getireceği yaklaşık kazancın 8 milyar lira civarında olacağını açıkladı.

"Dişi sperma kullanımı oranı şimdiden yüzde 25 seviyesine yükseldi"

Açıklanan 3 yıllık destekleme modeli sayesinde damızlık materyalde önemli ilerleme kaydedildiğini vurgulayan Bakan Yumaklı, "Hedefimiz, dişi damızlık materyalin ari işletmelerimizden karşılanmasıydı. Sütçü ırklarda dişi sperma kullanımı oranı şimdiden yüzde 25 seviyesine yükseldi. Bu, ülkemiz için son derece umut verici bir sonuç. Süt üretiminde herhangi bir sorunumuz olmadığını, hatta arz fazlası olduğunu ifade etmek istiyorum. Kırmızı ette ise ana hedefimizin yerli üretimi geliştirmek ve gündemimizden ithalat konusunu çıkarmak olduğunu ifade etmiştik. Tedarik edilen hayvanların ülke içindeki işletmelere daha adil dağılımının yapılması, küçük işletmelere daha fazla pay verip onların ayakta kalması ve hayvancılığın tüm ülke sathında sürdürülebilir şekilde yapılması önemliydi. Bugün geldiğimiz noktada, sahada üreticimiz tarafından memnuniyetle karşılandığını, piyasada da bunun etkisinin hissedildiğini görüyoruz" diye konuştu.

Süt ve besi bölgelerinin belirlendiği illerde besi materyali üretecek olan üreticilere, Hayvancılık Yol Haritası'nda belirtilen destekleme sistemine devlet tarafından verilecek ekstra teşviklerin olacağını duyurmuş olan Yumaklı, belirlenen bölgelerde üretilen etçi ve kombine ırk buzağılara yüzde 50 daha fazla destek verilmeye başlandığını açıkladı.

Öte yandan Bakan Yumaklı, Hayvancılıkta Üretimi Geliştirme Projesiyle, Et ve Süt Kurumu'nun tedarik ettiği anaç hayvanların, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün (TİGEM) Şanlıurfa ve Iğdır'da damızlık merkezi olarak hizmet verdiğini ve anaç hayvanların sayısının arttığını dile getirdi.

"2026'dan itibaren her yıl 200 bin baş hayvanı kendi üreticimizden karşılayacağız"

TİGEM bünyesindeki kaliteli etçi ırk damızlıkları, üreticilerimize uygun şartlarda vermeye başladık, "Üreticilerimiz ilk buzağılarına kavuşmaya başladılar. Ne kadar ihtiyaç varsa projeye o kadar devam edeceğiz. Bir başka projemiz, Güçlü Besi Güçlü Üretim Projesi. Amacımız, sütçü ırk popülasyonumuzda oluşan fazlalığın bir kısmından etçi ırk yavru almak. Süt üretimimizin omurgasını oluşturan, yüksek damızlık niteliği taşıyan sütçü ırklarımızı yine tutuyor. Onları 'Gen Bankası' olarak koruyoruz. Soy kütüğüne kayıtlı olmayan, sayısı 1 milyona yaklaşan dişi sütçü ırk sığırlarımızı, etçi ırklarla melezleyeceğiz. Böylece, sütçü ırka göre çok daha fazla ve kaliteli et üreten hayvanlar elde edeceğiz. Üreticimizin gelirini artıracağız. İthalatla ilgili konunun gündemimizden çıkması için önemli bir dönüm noktası. Zorunlu bir proje değil, üreticilerin isteğine bağlı proje. Sütçü ırk hayvana etçi ırk sperma kullanarak bu projeye dahil olacaklar. Bu adımlar sayesinde 2026'dan itibaren her yıl ortalama 200 bin baş hayvanı kendi üreticimizden karşılayacağız. Ülkeye getireceği yaklaşık kazanç 8 milyar lira civarında olacak" şeklinde konuştu.

Hayvancılık Yol Haritası kapsamında yürütülen projelerle birlikte, ette dışa bağımlılığı azaltıp yerli üretim gücü artırılırken, aynı zamanda kalite yükseltiliyor ve üreticilerin kazancı büyütülüyor. Bu çalışmalarla et üretiminin geleceği güvence altına alınırken, ülke genelinde bereketin çoğaltılması hedefleniyor. - ANKARA