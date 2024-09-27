Bakan Yumaklı'dan Üreticilere 2.9 Milyar TL Destek Müjdesi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Gaziantep'te bulunan Avrupa Birliği onaylı hayvancılık tesisini ziyaret ederek, üreticilere 2 milyar 900 milyon TL'lik destek ödemesinin bugün başlayacağı müjdesini verdi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye buluşmaları çerçevesinde bir dizi ziyarette bulunmak üzere Gaziantep'e geldi. Gaziantep'teki ilk ziyaretini uluslararası standartlarda donatılan ve Avrupa Birliği tarafından onay alan Lara Hayvancılık tesisine gerçekleştiren Bakan Yumaklı, üreticilere destek mesajı vererek, "Buzağı desteği ve bitkisel ürün sigortası desteği başta olmak üzere çeşitli kalemlerde 2 milyar 900 milyon TL'lik destek ödemesini bugün üreticilerimizin hesaplarına aktarıyoruz" dedi.

"Şubat ayında 5 yıllık bir hayvancılık yol haritası açıkladık"

Şubat ayında 5 yıllık hayvancılık yol haritası açıkladıklarını, kadın ve genç girişimcilere pozitif ayrımcılık yaptıklarını belirten Tarım ve Orman Bakan İbrahim Yumaklı, "Şu anda içinde bulunduğumuz 10 bin başlık, ari bir çiftlik ve Avrupa Birliği onaylı bir çiftlikteyiz. 2012 yılında kurulmuş olan bu çiftlik hem örneklik olması açısından hem de tüberküloz ve brüseloz hastalıkları açısından da ari olması açısından son derece önemli bir çiftlik. Tarımsal üretimin en önemli ayaklarından birisi hayvansal üretim. Dolayısıyla üretim planlaması konusunda hayvansal üretimi de 1 Ocak 2024 itibariyle devreye almış durumdayız. Şubat ayında 5 yıllık bir hayvancılık yol haritası açıkladık, Bu yol haritamızın içerisinde 3 yıllık bir perspektifte bütün üreticilerimizin, girişimcilerimizin önünü görebilecekleri, hangi destekleri alabileceklerini bilecekleri bir sistemi açıklamış olduk. Özellikle ilk kez olmak üzere gençlere ve kadın girişimcilerimize pozitif ayrımcılık yaptık. Bütün bunların tamamının üzerine özellikle hayvan hastalıklarıyla mücadele açısından, verimliliğin artırılması ve kalitenin artırılması açısından ariliğe ayrı bir parantez açtık. Dolayısıyla şu anda içinde bulunduğumuz bu işletmede bu anlamda ülkemizin yüz aklarından bir tanesi örneklik olması bakımından belki de pek çok işletmenin bundan sonraki dönemde kendilerine hedef edineceği bir pozisyonda üretimine devam ediyor" şeklinde konuştu.

"2 milyar 900 milyonluk bir destek ödemesi bugün başlıyor"

Katıldığı programda Gaziantep'in üretimde son derece önemli bir il olduğunu ve diğer üreticilere örnek olduğunu söyleyen Bakan Yumaklı, üreticilere destek müjdesi vererek çeşitli alanlarda 2 milyar 900 milyon TL'lik destek ödemeleri yapılacağını vurguladı. Bakan Yumaklı, "Bizim için hakikaten son derece önemli. Elbette bundan sonraki dönemde de hem ülkemizdeki hayvansal üretim miktarını artırmak hem de kalitesini artırmak bütün bunları yaparken de hayvan hastalıklarıyla mücadele edebilmek açısından ağrı iyiliğin önemini tekrar belirtmek istiyorum. Elbette bütün bunları yaparken dünden bugüne ve bugünden sonrasına iki farklı metoloji olduğunu belirttik. Bütün bunların hepsinin de üretim planlaması kapsamında açıklamalarını yaptık, yapmaya devam ediyoruz. Ancak bugün itibariyle desteklerimiz, vermiş olduğumuz desteklerimiz devam ediyor. Bugün itibariyle 2 milyar 900 milyonluk bir destek ödemesi, buzağı desteklemeleri ve diğer desteklemeler başka olmak üzere üreticilerimizin hesabına yatmış olacak. Gaziantep bu üretim için hakikaten son derece önemli bir ilimiz. Buradan da üreticilerimize duyurmuş olalım. Bugün itibariyle 2 milyar 900 milyon liralık destek ödemeleri üreticilerimizin hesaplarına yatmış olacak. Ben bu vesileyle hem Gaziantep şehrini hem girişimcimizi canı gönülden tebrik ediyorum. Kendilerinin bu örnek uygulamalarını ülkemizdeki diğer girişimcilere, diğer üreticilere bir hedef olarak konmasını özellikle diliyorum" şeklinde konuştu.

Hayvanların aşılama işleminin 17 Eylül'den itibaren 1 ay süreceğini aktaran Bakan Yumaklı, üreticilerin işlemlerini yaptırmalarını istedi. Bakan Yumaklı, "Hayvan hastalıklarıyla mücadeleyi çok önemsediğimizi tekraren altına çizeyim. Dolayısıyla 17 Eylül'de başlayan şap aşılamasının bir ay süreceğini ve bunda da Türkiye'deki bütün üreticilerimizin hayvanlarını aşılamakla alakalı bu süreç içerisinde işlemlerini yaptırmalarını özellikle kendilerinden istirham ediyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP