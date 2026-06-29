Kırsalda Bereket: 160 bin küçükbaş hayvan dağıtılacak

Tarım Ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı 'Kırsalda Bereket Küçükbaşa Destek Projesi' kapsamında ilk etapta bin 600 üreticiye ırkının en iyisi 160 bin küçükbaş hayvanın teslim edileceğini duyurdu.

'Kırsalda Bereket Küçükbaşa Destek Projesi'nde ilk hayvanların teslim töreni, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın katılımıyla Polatlı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nde (TİGEM) gerçekleşti. Hak sahipleri ile bir araya gelen Yumaklı, törende açılış konuşması gerçekleştirdi.

"Bu proje 3'er yıllık perspektifle devam edecek"

Kırsalda Bereket, Küçükbaşa Destek Projesi kapsamında ilk hayvanların teslim edileceğini açıklayan Yumaklı, "Bu proje 3'er yıllık perspektifle devam edecek. Ancak sürekli bir şekilde Türkiye'deki 58 milyonu aşmış olan küçükbaş hayvan varlığımızın dönüşümünü sağlayacağız. Hayvancılık, gıda arz güvenliğimizin en stratejik gördüğümüz başlıklardan bir tanesi. Hayvancılık istihdamdır, sanayinin hammaddesidir ve kırsal kalkınmanın lokomotifidir" ifadelerini kullandı.

Son 24 yılda 633 milyar liralık destek

Bakan Yumaklı, son 24 yılda hayvancılıkta önemli bir dönüşüm sağlandığını belirterek, sektöre 633 milyar lira destek verildiğini ifade etti. Büyükbaş ve küçükbaş hayvan varlığı ile kırmızı et, süt, yumurta ve kanatlı eti üretiminde önemli artışlar kaydedildiğini aktaran Yumaklı, bu başarının planlı üretim, güçlü destekler ve üreticilerin emeği sayesinde elde edildiğini söyledi.

Türkiye, Avrupa Birliği ülkeleri arasında 1'inci sırada

Türkiye'nin Avrupa Birliği ülkeleri arasında büyükbaş ve küçükbaş hayvan varlığı ile süt, yumurta ve kanatlı eti üretiminde 1'inci sırada yer aldığını vurgulayan Yumaklı, bu tablonun üreticilerin alın teri ile devletin güçlü iradesinin ortak başarısı olduğunu dile getirdi.

"İlk kez 3 yıllık destekleme modelini devreye aldık"

Yeni Hayvancılık Yol Haritası ile hayvancılıkta planlı üretim döneminde olunduğunu vurgulayan Bakan Yumaklı, "İlk kez 3 yıllık destekleme modelini devreye aldık. Genç, kadın üreticilerimize destek veriyoruz. Aile işletmelerimizi de bu destekleme modelinin merkezine almış durumdayız. Diğer yandan, tüketicilerimizin de kırmızı et tüketmesini sağlamak için gayret ediyoruz. Özellikle Kırsalda Bereket Büyükbaşa Destek Projesi sektörde yoğun ilgi gördü. Zaman içerisinde öyle bir sahiplenildi ki belki de bizim tahmin ettiğimiz zamandan önce teslimatları tamamlanacak" diye konuştu.

"Bin 600 üreticimize toplam 160 bin küçükbaş hayvanı teslim edeceğiz"

Kırsalda Bereket, Küçükbaşa Destek Projesi'nin ilk teslimatlarının yapıldığını söyleyen Yumaklı, "Oluşan tabloda, hak sahiplerinin; yüzde 49'u kadın, yüzde 79'u genç, yüzde 18'i meslek mensubu, veteriner hekim, ziraat ve gıda mühendislerimizden oluşuyor. İnanıyorum ki genç ve kadın kardeşlerim bulundukları yerlerde önder çiftçi olacaklardır. Bu proje kapsamında ilk etapta bin 600 üreticimize toplam 160 bin küçükbaş hayvanı, ırkının en iyisini kendilerine teslim edeceğiz. 13 farklı ırktan oluşan hayvanları, 10 TİGEM işletmesinden kendilerine teslim edilecek" şeklinde konuştu.

"100 hayvan için yıllık toplam 180 bin lira destek veriyoruz"

Proje kapsamındaki avantajlara değinen Bakan Yumaklı, "Ziraat Bankasından, sıfır faize varan, 2 yıla kadar ödemesiz, devamında 5 ile 7 yıl vade seçenekleriyle Temel Hayvancılık Kredisi kullandırıyoruz. 100 hayvan için; 12 ay boyunca, aylık 15 bin lira, toplam 180 bin lira bakım ve besleme desteği veriyoruz. Bir yıllık TARSİM sigortaları da Bakanlık tarafından gerçekleştirilecek. Dağıtımını gerçekleştireceğimiz hayvanlar, TİGEM işletmelerimizde yetiştirilen, tamamı yerli genetik kaynaklarımızdan elde edilen hayvanlardır. Elit sürülerimizden özenle seçilerek üretilen, yüksek verim potansiyeline sahip bu hayvanlar; Hayvancılık Yol Haritamız kapsamında yürüttüğümüz ıslah çalışmalarının da en önemli unsurlarından biridir" açıklamasında bulundu.

İbrahim Yumaklı, hayvancılıkta yürütülen projelerin amacının yalnızca hayvan sayısını artırmak değil, üretimi büyütmek, verimliliği yükseltmek ve kırsalda kalıcı refahı sağlamak olduğunu belirtti. Yerli üretim gücünü esas alarak kırsalda üretimi geliştirmeyi ve aile işletmelerinin ekonomik yapısını güçlendirmeyi hedeflediklerini ifade eden Yumaklı, Anadolu'nun küçükbaş hayvancılıktaki köklü birikiminden güç aldıklarını söyledi.

Küçükbaş hayvan varlığında yüzde 11'lik artış

Yeni yol haritasıyla küçükbaş hayvan varlığında kısa sürede yüzde 11 artış sağlandığını aktaran Yumaklı, kırmızı et üretiminde küçükbaşın payını artırmayı hedeflediklerini kaydetti. Meraların ıslahı, yerli gen kaynaklarının korunması, TİGEM'lerin damızlık üretim merkezlerine dönüştürülmesi, kırsal kalkınma destekleri ve AR-GE çalışmalarıyla küçükbaş hayvancılığın altyapısını güçlendirmeyi sürdüreceklerini vurguladı.

Bakan Yumaklı, proje kapsamında hak sahibi yetiştiricilere sertifika takdim etti. Yumaklı'nın küçükbaş hayvanları yerinde incelemesinin ardından tören sona erdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı