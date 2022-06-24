Bakan Yardımcısı Kıran: "Önümüzdeki yıllarda en çok büyüyen 5 ülkeden 4'ünün Asya Kıtası'nda olmasını öngörüyoruz"

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran:

"Amerika - Çin rekabeti gelişmeleri tetikliyor"

KAYSERİ - Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, "Önümüzdeki yıllarda en çok büyüyen 5 ülkeden 4'ünün Asya Kıtası'ndan olmasını öngörüyoruz" dedi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği tarafından düzenlenen 4. Kültepe Ekonomi Zirvesi'ne katıldı. Burada yaptığı konuşmada, Amerika ve Çin arasındaki rekabetin gelişmeleri tetiklediğini söyleyen Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, "Bugün salgın ve Rusya - Ukrayna savaşı ile birlikte çok daha garipleşen ve çetrefilli hale gelen dünyadaki değişim süreci malumunuz bu tartışmaları da beraberinde getirdi. Elbette ki diplomatik ve siyasi olarak, ülkemizi bu değişik süreçte doğru konumlandırmak zorundayız. Bu değişimin arka planında Türkiye'nin çok kritik ve merkezi bir konumda yer aldığını görmek, anlamak ve bu konuda da doğru pozisyonu almak zorundayız. Bakın Dünya Ticaret Örgütü kurulduğunda 1990'lı yılların ortalarında dünyadaki ülkelerin 4'te 3'ünün Amerika ile ikili ticaret hacminin Çin'in çok daha ötesinde olduğunu görüyoruz. Aradan geçen 20-25 yılda bugün dünyadaki ülkelerin 3'te 2'sinin Çin'le ikili ticaretinin Amerika ile ikili ticaretinin önüne geçtiğini görüyoruz. Bu çok büyük bir değişim ve çok büyük hızlı bir değişimi bizlere ifade ediyor. Bütün bölgemizdeki ve ötesindeki siyasi gelişmelere baktığımızda aslında bu Amerika - Çin rekabetinin bütün bu gelişmeleri de tetiklediğini ve sonucunun çok daha çetrefilli hale geldiğini görüyoruz" dedi.

Kıran, ilerideki yıllarda dünyada en çok büyüyen 5 ülkeden 4'ünün Asya Kıtası'nda olmasını öngördüklerini söyleyerek, "Bu bakımdan 4. Kültepe Ekonomi Formu'nun ASKON tarafından Türk Cumhuriyetleri'ne ayrılması, Türk Cumhuriyetleri'ne özel bir konsantrasyon gösterilmesi son derece anlamlıdır. Türk Cumhuriyetleri olarak bu değişimin merkezi konumunda bulunuyoruz. Önümüzdeki 10-20 yılda dünyada en çok büyüyen 5 ülkeden 4'ünün Asya Kıtası'nda bulunacağını öngörüyoruz. Dolayısıyla Asya Kıtası'nın ve Asya Kıtası özelinde Orta Asya Türk Cumhuriyetleri'nin ve elbette Türkiye'nin içinde olduğu coğrafyanın bu değişimde belirleyici bir güç olması muhtemel. Yeter ki biz bu fırsatları doğru okuyalım, bu fırsatları yönlendirme ve sahip olma konusunda ortak imkanlarımızı hep birlikte ileriye taşıyalım" ifadelerini kullandı.