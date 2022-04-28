Bakan Varank'tan Kılıçdaroğlu'na: Madem faturalardan dertlisiniz, İstanbul'da suyu kesik aboneden para almayın

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun elektriğinin kesilmesiyle başlayan ve daha sonrasında elektriği kesilen aileleri ziyaretiyle devam eden tartışma giderek büyüyor. Kılıçdaroğlu'na iktidar kanadından son yanıt Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan geldi. Bakan Varank, CHP liderini şov yapmakla suçladı.

"BÖYLE YALANLARLA SİYASET YAPILMAZ"

Muhalefetin, iktidarın yaptığı hizmetleri görmeden kendi bildiğini okumaya devam ettiğini söyleyerek, "Muhalefet bir tiyatro oynuyor, şov yapıyor. Yok elektrik parası ödemediği için evinin elektriği kesiliyor. Bu şovu devam ettirmek için Ankara Keçiören'de bir eve gidiyor. Aslında evin elektrikleri açık, Kılıçdaroğlu gitmeden önce ışıkları kapatmışlar, gittikten sonra da ışıkları açmışlar. Böyle tiyatrolarla, yalanlarla siyaset yapılmaz" dedi.

"İSTANBUL'DA SUYU KESİLENDEN PARA ALMAYIN"

Kılıçdaroğlu'na seslenen Varank, "Madem faturaları bu kadar düşünüyorsunuz. İstanbul'da suyu kesilen 400 binden fazla aboneden para almayın. Aynı şekilde Adana'da, İzmir'de suyu kesilenlerden paralarını almayın. İşte burada bir tiyatro var, yalan var, vatandaşı aldatma var." ifadelerini kullandı.

"TERÖR ÖRGÜTLERİYLE İŞBİRLİĞİ YAPTIKLARINI BİLİYORUZ"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan bir kişinin terör ile ilgili gözaltına alınmasına da değinen Bakan Varank, şahsın Kandil'de PKK'lılarla kalaşnikofla çekilmiş fotoğrafları olduğunu belirterek, bunun seçim zamanı yapılan kirli ittifakların sonucu olduğunu söyledi. Demokrasi namına belediyelerde seçim kazandıkları iddia eden kişilerin kirli ittifaklara girdiğini ifade eden Varank, "Nasıl terör örgütü mensuplarıyla iş birliği yapıp seçimlerde beraber hareket ettiklerini gayet iyi biliyoruz. Nasıl terörden yana duran partilerle beraber iş tuttuklarını biz gayet iyi biliyoruz. İşte bugün o belediyeye aldıkları terör örgütü üyeleriyle fotoğrafları çıkan insanlar aslında o iş birliğinin diyeti mesabesinde" açıklamasında bulundu.