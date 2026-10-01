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Bakan Uraloğlu, Soma'daki maden göçüğünde ölen madenci için başsağlığı diledi

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Manisa Soma'daki maden ocağındaki göçükte hayatını kaybeden madenci için başsağlığı diledi. Göçük altındaki madencilerin kurtarılması için süren çalışmaların başarıyla sonuçlanmasını, kurtarılanlara acil şifa dileğini iletti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Manisa'nın Soma ilçesindeki maden ocağında meydana gelen göçükle ilgili arama kurtarma çalışmalarının bir an önce başarıyla sonuçlanmasını dileyerek, kurtarılan madencilere acil şifalar temenni etti.

Bakan Uraloğlu, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Manisa'nın Soma ilçesinde meydana gelen maden göçüğünde hayatını kaybeden madencimize Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Göçük altında bulunan madencilerimize sağ salim ulaşılması için sürdürülen arama kurtarma çalışmalarının bir an önce başarıyla sonuçlanmasını diliyor, kurtarılan madencilerimize acil şifalar temenni ediyorum. Rabbim madencilerimizi ve tüm emekçi kardeşlerimizi her türlü tehlikeden muhafaza eylesin."

Kaynak: AA
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