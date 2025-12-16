'VERGİ BORÇLARININ SİLİNMESİ MÜMKÜN DEĞİLDİR'

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, daha sonra milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Vergi borçlarını yalnızca TBMM'nin silebileceğini ve bakan olarak böyle bir yetkisi olmadığını ifade eden Bakan Şimşek, "Vergiye ilişkin bütün muafiyetler Anayasa gereği kanunlarla düzenleniyor. Kanunlarla düzenlenmemiş hiçbir vergi istisna ve muafiyeti asla söz konusu değildir. Vergi harcamalarını kastediyorsanız, onların tamamı kanunla düzenleniyor. Örneğin, asgari ücretin vergi dışı bırakılmasının 2026'da maliyeti 1,1 trilyon liradır. 'Asgari ücrete vergi getirmek mi istiyorsunuz?' Hayır. Biz asgari ücrete vergiyi kaldırdık. Bu bir vergi harcamasıdır. Biz kaldırdık yani tabii ki Hükümetimiz ve Meclisimiz kaldırdı. Dolayısıyla hiçbir şekilde, vergi borçlarının silinmesi mümkün değildir. Uzlaşma müessesesi var biliyorsunuz, 1963'ten beri bütün hükümetler uygulamış. Geçen sene bir kanun değişikliği yaptık ve raporlar hatalı, aksak olsa dahi vergi aslının uzlaşmaya tabi olmayacağına ilişkin kanun değişikliğini biz getirdik. Vergi silinmiyor hiçbir zaman vergi silinmemiştir" ifadelerini kullandı.

'KAMUDA ARAÇ SAYIMIZ BİN 161 ADET AZALMIŞTIR'

Rezerv kalitesi ile ilgili soruları yanıtlayan Bakan Şimşek, "Rezervlerin kalitesi son dönemde yükseldi. Öncelikle şunu söyleyeyim: Rezerv artışımız 'Carry trade' kaynaklı değil, swap stokunun tamamı 20 milyar dolar civarı, bu da 123 milyar dolarlık artışın altıda 1'idir. Ters dolarizasyon, yüksek dış borç çevirme oranları, ihracat bedeli, satış yükümlülüğü, altın fiyatları ve azalan cari açık; bunların hepsi rezerv artışında etkili olmuştur. Özellikle yurt dışı ve yurt içi swapları kapatmakla birlikte rezerv kalitemiz artmıştır. Gelelim merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin mülkiyetindeki taşıtlara. Taşıt sayısı savunma, güvenlik, sağlık ve afet yönetimi hariç bin 161 adet azalmıştır, nette azalmıştır. Yine, tasarruf genelgesinin yayımlanmasından bu yana sözleşmesi sona eren taşıtlardan yeniden kiralananların sayısı yüzde 19 azaltılmıştır. Dolayısıyla, taşıt konusunda tasarruf tedbirleri tam olarak uygulanıyor ve sonuç alıyoruz ama tabii ki savunma, güvenlik, ambulans vesaire konularında taşıtlar, araçlar olmaya devam edecektir" diye konuştu.

'TOPLANAN VERGİ 224 MİLYAR LİRA ANCAK BİZ DEPREM BÖLGESİNE 3,6 TRİLYON PARA HARCADIK'

Bakan Şimşek, depremde toplanan vergiler ile ilgili soruları hatırlatarak, "Son deprem sonrası depreme ilişkin iki tane adım atılmış. Bir tanesi kurumlara ek bir vergi getirilmiş, bir tanesi de motorlu taşıtlar ikinci kez alındı. Bunun tamamı 224 milyar lira, bugünkü rakamlarla ve bugün itibarıyla. Halbuki biz deprem bölgesine 224 milyar lira değil, 3,6 trilyon lira para harcadık. Dolayısıyla bu konu da son derece nettir. Basit usulden gerçek usule geçişine ilişkin birçok konu gündeme geldi. Bir kere 1995'ten beri 13 ilimizde zaten basit usul kapsamı dışında olan firmalar şimdi 17 diğer büyükşehrimizde kapsam içine alınıyor. Dolayısıyla aslında rekabet anlamında, haksız rekabet anlamında, işsizlik anlamında biz yeni bir uygulamaya gidiyoruz. 30 büyükşehirde aynı işi yapan mükellefler aynı şekilde vergilendirilecek yalnız biz her türlü kolaylığı sağlayacağız. Bakın, nüfusu 30 binin altında olan büyükşehirlerin ilçelerinde faaliyet gösteren mükellefler basit usulden yararlanmaya devam edecek. Yine, belde statüsünden mahalleye dönüşenler aynı şekilde devam edecek" dedi.

'NE BENİM NE DE EKİBİMİN TÜİK'E MÜDAHELESİ OLMAMIŞTIR'

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile ilgili eleştirileri değerlendiren Bakan Şimşek, şöyle devam etti:

"Hiçbir zaman ne benim ne de ekibimin ne TÜİK'e müdahalesi olmamıştır ne de bu konuda bir talimatım olmuştur ne de olacaktır. Çünkü biz verilerin sağlıklı olmasını istiyoruz. Ona göre teşhisi ve tedaviyi doğru yapalım. Bakın, TÜİK istatistikleri EUROSTAT gibi uluslararası kuruluşlar tarafından belirlenen yöntem, tanım ve kavramlar kullanılarak verileri hesaplanıyor. Dolayısıyla, bizim veriler Birleşmiş Milletler, IMF, OECD, İLO gibi birçok kuruluşla iş birliği içerisinde ve onların da denetimine açık bir şekilde üretilmektedir. Şimdi, aslında birçok soru var burada ama zamanımız yok."

BÜTÇE KABUL EDİLDİ

Genel Kurul'da Meclis Başkanvekili Pervin Buldan, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile ona bağlı kuruluşların 2026 Yılı Bütçesi tekliflerini ayrı ayrı okuttu. Oylama sonucunda bakanlığın bütçesi kabul edildi. Meclis Başkanvekili Buldan, birleşimi yarın saat 11.00'de toplanmak üzere kapattı.