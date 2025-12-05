Bakan Şimşek'ten yıl sonu enflasyon mesajı! Çalışanları ilgilendiren rakamı verdi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek İstanbul'da yaptığı konuşmada ekonomiye dair mesajlar verdi.

Enflasyonu düşürmenin en büyük öncelikleri olduğunu kaydeden Bakan Şimşek enflasyonun düşmeye devam edeceğini belirtti. Şimşek 2025 yılının enflasyonda büyük ihtimalle yüzde 31 seviyelerinde tamamlanacağını belirtti.

2026 İÇİN HEDEF YÜZDE 20'NİN ALTI

Şimşek konuya dair "Bu sene Kasım itibariyla yüzde 31 civarına indik bu seneyi muhtemelen bu civarda bitireceğiz ama seneye hedefimiz bunu yüzde 20'nin altına çekmek. Kira enflasyonu, eğitim enflasyonu yani hizmet enflasyonu hala yüksek seyrediyor ancak yüzde 97'den yüzde 44'e kadar düştü" değerlendirmesini yaptı.

"TÜRKİYE BİLANÇOSUNDA 250 MİLYAR DOLARDAN FAZLA İYİLEŞME VAR"

Bakan, net rezervleri son 2 yılda 118 milyar dolar artırdıklarını, Türkiye'nin risk priminin 7,5 yılın en iyi seviyesine geldiğini kaydetti. KKM'yi de 143 milyar dolar azalttıklarını kaydeden Şimşek "Türkiye'nin bilançosunda 250 milyar dolardan fazla iyileşme var" diye konuştu.

"KAMU İHALE REFORMU DÜŞÜNÜYORUZ"

Reform hazırlıklarından bahseden Şimşek "Kamu ihale reformu düşünüyoruz. İstisnaları kaldırmak istiyoruz, 'kamu ihale reformu' tasarısı hazır parti grubumuza verdik. Mali kuralları etkin hale getirecek reformlar yapacağız. Gelecek seneden itibaren de belli gelir düzeyinin altında olan ailelere pilot proje olarak destek programı sunacağız. Bu yapay zeka dönemine de hazırlık. 2027'den itibaren bu destek programını uygulamaya başlayacağız." değerlendirmesini yaptı.

ENFLASYON RAKAMLARI ÇALIŞANLARIN MAAŞLARINI NASIL ETKİLİYOR?

Enflasyon, temel olarak ürün ve hizmetlerin genel fiyat seviyesinin yükselmesi anlamına geliyor. Fiyatlar arttıkça çalışanların maaşı aynı kalsa bile alım gücü düşüyor. Bu nedenle açıklanan enflasyon rakamları, maaş zamlarının en kritik belirleyicileri arasında yer alıyor.

MEMUR VE EMEKLİ MAAŞLARI ENFLASYONA ENDEKSLİ

Türkiye'de memur ve memur emeklilerinin maaş artışında 6 aylık enflasyon farkı doğrudan hesaba katılıyor. Enflasyon hedefin üzerinde gerçekleşirse, fark kadar zam yapılıyor. Bu nedenle her ay TÜİK'in açıkladığı enflasyon, kamu çalışanlarını yakından ilgilendiriyor.

ÖZEL SEKTÖRDE ENFLASYON PAZARLIĞI

Özel sektörde maaş zamları yasal olarak bir enflasyon oranına bağlı olmasa da işverenler genellikle yıllık enflasyonu baz alıyor. Yükselen enflasyon dönemlerinde çalışanlar alım güçlerini korumak için işverenlerle daha yüksek oranlarda zam pazarlığı yapıyor.

ASGARİ ÜCRET DOĞRUDAN ETKİLENİYOR

Asgari ücret belirlenirken enflasyon en temel kriterlerden biri oluyor. Yıl içinde enflasyon hızla yükselirse, ara zam tartışmaları gündeme geliyor ve işçi kesiminin talebi artıyor.