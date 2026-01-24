Haberler

Bakan Şimşek'ten Shakespeare'li 'saç ve diş turizmi' paylaşımı

Bakan Şimşek'ten Shakespeare'li 'saç ve diş turizmi' paylaşımı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabında İngiliz bir sayfanın Türkiye'nin sağlık turizmini William Shakespeare üzerinden esprili bir dille ele aldığı gönderiyi paylaştı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından, İngiliz bir sayfanın Türkiye'deki sağlık turizmini William Shakespeare üzerinden esprili şekilde ele aldığı gönderiyi yeniden paylaştı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından, İngiltere'deki gelişmeleri mizahi bir dille yorumlayan bir hesabın Türkiye'deki sağlık turizmini ünlü İngiliz yazar William Shakespeare üzerinden esprili şekilde ele aldığı gönderi yeniden paylaştı.

"No Context Brits" isimli hesaptan yapılan paylaşımda, ünlü yazar William Shakespeare'in görseli ile Türkiye'nin sağlık turizmine atıf yapılarak "William Shakespeare, Türkiye'yi ziyaret ettikten sonra (1610)" ifadeleriyle paylaşıldı. Paylaşılan görselde ise Shakespeare'in dişleri ve saçları dikkat çekti. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Tutanaklara yansıdı: İşte Öcalan'ın 'PKK'nın başındaki Türk' dediği isim

İşte Öcalan'ın "PKK'nın başındaki Türk" dediği isim
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Savaş çanları çalıyor! İran'dan son dönemlerin en sert mesajı: Başka seçeneğimiz yok

Savaş çanları çalıyor! İran'dan son dönemlerin en sert mesajı
Türk futbolseverleri kızdıran kare

Türk futbolseverleri kızdıran kare
Afrika Uluslar Kupası Şampiyonu Sadio Mane'yi krallar gibi karşıladılar

Şampiyon olunca krallar gibi karşılandı
Bebek Otel'de kriz! Ali Koç, Okan Buruk'a ''Senin de sıran gelecek'' demiş

Ali Koç, Okan Buruk'a parmak salladı: Senin de sıran gelecek
Savaş çanları çalıyor! İran'dan son dönemlerin en sert mesajı: Başka seçeneğimiz yok

Savaş çanları çalıyor! İran'dan son dönemlerin en sert mesajı
Galatasaray, Uğurcan'dan sonra Trabzonspor'dan bir ismi daha alıyor

Galatasaray Uğurcan'dan sonra Trabzonspor'dan bir ismi daha alıyor
Kreşte taciz soruşturmasında mağdur çocuğun ifadesi: Arkadaşımı dövdü, elbisemi indirip çıplakken kameraya çekti

Mağdur çocuğun ifadesi ortaya çıktı: Elbisemi indirip kameraya çekti