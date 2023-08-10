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Bakan Şimşek'ten Moody's'in Türkiye değerlendirmesine ilk tepki: Uluslararası normlara uygun politikalara uygulamaya kararlıyız

Ekonomi Haberleri

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten, Moody's'in Türkiye ile ilgili "Daha ortodoks, kurallara dayalı ve öngörülebilir politika yapımına geçiş, kredi açısından olumlu ve beklediğimizden daha erken gerçekleşti." değerlendirmesini yapmasına ilk tepki geldi. Şimşek, "Makro-finansal istikrarı sağlamak ve ülkemizin şoklara karşı dayanıklılığını artırmak için kurala dayalı, uluslararası normlara uygun politikaları uygulama konusunda kararlıyız. Bunun kredi notumuza yansıyacağına inanıyoruz." dedi.

Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com Haberler.com - Ekonomi

Mehmet Şimşek Ekonomi Güncel Haberler

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