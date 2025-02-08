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Bakan Şimşek'ten kayıt dışılıkla mücadele mesajı: Hepsinin kapısını çalacağız

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek katıldığı canlı yayında, kayıt dışılıkla mücadelenin süreceğini söyledi. Bakan Şimşek, "Kayıt dışılık Türkiye'nin en büyük sorunlarından biri. Kayıt dışı çalışan işletmeleri kayıt altına alarak bütçe açığını azaltmak istiyoruz. 2025'te kapısını çalmayacağımız hiçbir mükellefin olmayacağını ilan etmek istiyorum." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tv100 canlı yayınında ekonomi gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Farklı konu başlıklarında konuşan Bakan Şimşek'in "kayıt dışılıkla" mücadele mesajı dikkat çekti.

BAKAN ŞİMŞEK: KAPISINI ÇALMADIĞIMIZ MÜKELLEF OLMAYACAK

Bakan Şimşek, kayıt dışı çalışan işletmelerin yakın takibe alınacağını vurguladı. Bakan Şimşek şunları söyledi: "Kayıt dışılık Türkiye'nin en büyük sorunlarından biri. Sadece bu bir gelir kaybı meselesi değil. Türkiye'de vergi oranlarını artırmaktansa artık tamamen kayıt dışı çalışan işletmeleri kayıt altına alarak bütçe açığını azaltmak istiyoruz. 2025'te kapısını çalmayacağımız hiçbir mükellefin olmayacağını ilan etmek istiyorum. Bu dönemin en önemli özelliği sürekli sahada olacağız. Denetimlerimizi ölçek gözetmeksizin gerçekleştiriyoruz.

"HER SEKTÖRDE KAYIT DIŞILIK GÖRÜYORUZ"

2024'te başladık buna. 1.2 milyon denetim uygulaması yaptık. Sonuç da almaya başladık. Bu yıl bunu katlamak istiyoruz. Özellikle Maliye'de bazı birimleri kapatıp oradaki elemanlarımızı kurslara tabi tutup sahada kullanacağız. Tüm OSB'lerin, hallerin, sanayilerin giriş çıkışlarına çadır kuracağız tabiri caizse. Her sektörde istisnasız kayıt dışılık görüyoruz.

"AYLIK 16 BİN LİRA GELİR GÖSTEREN KUYUMCU VAR"

2023 yılında bir kuyumcu örneğin aylık 16 bin 46 lira gelir elde ettiğini beyan etmiş. Bugünkü rakamlarla bir asgari ücrete denk geliyor. Serbest çalışan avukatlar ortalama 17 bin 805 lira aylık gelir beyan etmiş. Serbest çalışan doktorlardan ortalama yine aylık beyan edilen gelirin 27 bin 376 lira olduğunu gördük.

Geçen yıl Meclis bir kanun çıkardı ve hasılat tespiti imkanı verdi bize. Ekipler kayıt dışılıktan şüphelenilen müesseseye gidip sabahtan akşama kadar orada durup tüm hasılatı tespit edecekler. Kanuna göre şimdi değişik günlerde, aylarda yılda 12 kez farklı müesseselere gidip hasılat tespiti yapacağız ve sonra işletmeye bunun uyarısını yapıp izahını isteyeceğiz. Mükelleflerimizin lehine olan şey biz gelmeden hasılatlarını düzeltmeleri olacaktır."

Bakan Şimşek'ten kayıt dışılıkla mücadele mesajı: Hepsinin kapısını çalacağız
Kaynak: Haberler.com / Ekonomi
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Yorumlar (6)

Haber Yorumlarıgökhan yıldırım:

Avrupa standardını getirmeden önce işçi emekli maaşlari asgari ücrete avrupa standardını getirin ,ne tatli memleket...

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Haber YorumlarıAhmet Koca:

Merak etmeyin mehmet şimşek efendi siz bu dünyadan her vatandaşın bedduasını alarak gideceksiniz,,, avrupa sıtandartında veriyormusuzki bu millete avrupa sıtandartında alacaksınız,, siz bu millete hırsız gözüyle bakıyorsunuz yemin bile edebilirim,, ama hırsız kim onu herkes iyi biliyor.. Allah kerimdir

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Haber YorumlarıMusa Topal:

Bravo. Destekliyorum. Örnek vermis, kuyumcu falan. .. devam. Bir numara bu Adam. Hirsizlarin hepsine sira gelecek insallah.

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Haber YorumlarıA. Erol:

hayatında iş yapmamış kişiler mamliye bakanı oluyor, vergilerle yüzbinlerce lira maaş alıyor.. sonra yıllardır zaten zor şartlarda çalışan insanlara laf atıyor! önce mercedesten inin, saraylardan çıkın...

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Haber YorumlarıA. Erol:

ayda 5-10 milyon kazanıp 50bin gösteren doktorlar var... ve hepiniz o doktorları tanıyorsunuz çünkü "ankarada" tek başına koca binada çalışıyorlar. maliyeciler dahil tüm memurlar onlara tedaviye gidiyor. ve sadece nakit ödeme alıyorlar. mal varlıklarına bakarsanız zaten ne kadar kazandıkları hemen ortaya çıkar! onlardan 10 kat daha zengin eski/yeni şube müdürleri, daire başkanları ve belediye başkanları var türkiyede/ankarada. onlara ASLA dokunulmuyor! evlerinde ALTIN biriktiriyorlar. #rüşvet

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Haber Yorumlarıbqx56dz5nz:

önce şartları halkın yaşam şartlarını yükseltin ..Aldığımız nefesin bile vergisini istiyorsunuz arabaya 3 katı vergi daireye vergi kazanç vergisi özel tüketim vergisi tabela vergisi çevre temizlik vergisi yaz yaz bitmez daha harçlara geçmedim bile korkmuyorsunuz insanların bukadar hakkını yemeye ..Ülkede önceliğiniz vergi değil sosyal anksiyeteyi düzeltmek olsun 7 den 70 e herkesin gelecek kaygısı oluştu sayenizde

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