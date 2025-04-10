İBB protestoları sonrası tutuklanan 102 genç tahliye edildi

İBB protestoları sonrası tutuklanan 102 genç tahliye edildi
Erdoğan ile DEM heyeti arasında 1.5 saat süren görüşme! İlk açıklama geldi

Beştepe'de 1.5 saat süren görüşme! İlk açıklama DEM heyetinden geldi
Ahmet Minguzzi davası 8 Mayıs'a ertelendi

Minguzzi davası ertelendi! Savcının her iki sanık için bir talebi var
Türkiye'nin dev tavuk firmasına ait üründe ölümcül bakteri tespit edildi

Türkiye'nin dev tavuk firmasına ait üründe ölümcül bakteri bulundu

Mehmet Şimşek umutlandırdı: Enflasyon hedefin altında gelebilir

Mehmet Şimşek umutlandırdı: Enflasyon hedefin altında gelebilir
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük tarife açıklamalarının ardından düşüşe geçen Brent petrol varil fiyatının enflasyon ve cari açık üzerinde olumlu etkilerinin olabileceğini belirtti. Şimşek, Brent petrolün 65 doların altında kalması durumunda yıl sonu enflasyonunun hedefin yaklaşık 1 ile 1,6 puan altında olabileceğini ifade etti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük tarife açıklamalarının ardından düşüşe geçen Brent petrol varil fiyatının enflasyon ve cari açık üzerinde olumlu etkilerinin olabileceğini belirtti.

Şimşek, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) Türkiye İnceleme Raporu Tanıtımı'nın ardından gazetecilerin, Trump'ın açıklamaları sonrası Brent petroldeki gelişmelere ilişkin sorularını yanıtladı.

Sorular üzerine "Brent petrol 65 doların altında kalırsa yıl sonu enflasyonu, hedefin yaklaşık 1 ile 1,6 puan altında olur." ifadesini kullanan Şimşek, "Petrol fiyatları bu seviyede devam ederse cari açık da milli gelire oranla yüzde 1,5 seviyesinin altına düşebilir." değerlendirmesinde bulundu.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: AA / Ekim Devrim Manduz - Ekonomi
500

Yorumlar (12)

Haber YorumlarıZeka Küpü:

TÜİK söz konusuysa enflasyon eksi bile gelir! onun dışında denizi ikiye yararsanız ancak enflasyon beklentinizde gelir!

Yorum Beğen29
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıtycoon:

kaç lazımsa tuik e söyle yazsın

Yorum Beğen28
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıErcan Sönmez:

Brent petrol geriledi de ne oldu? Yakıt fiyatlarına mı doğru düzgün yansıdı yoksa akaryakıttan dolayı fiyat yükseltenler zamlarını mı geri aldı? Bu ülkede zamlanan bir ürünün tekrar eski fiyatına düştüğü nadir görülmüştür. Avrupa'da yakıt fiyatları düşüşten dolayı %25 düşerken burada ağzımıza sadece bal çalıp indirim yaptık diye milletin aklıyla alay ediyorlar... Bu masallara inanacak yaşı çoktan geçtik bay Şimşek!!!

Yorum Beğen23
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSer_hat:

Önümüzdeki ay bir önceki aydan iyi olacak

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKenan polat:

Markete git sayın bakan . Haftalık zamları gözlemle , geçen sene 3 milyon olan Daire şuan 5 milyon . Bu enflasyon nasıl düşüyor ?? İzah ediniz

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıibrahim halal:

ee peki neden bu fiyatlara yansımıyor. yaş sayıdan ibaret derler o misal enflasyon sadece sözde kalıyor fiyatlara yansımıyor

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıorhan yaldız:

Brent petrol varil fiyatı 95 dolar seviyesinde iken akaryakıt fiyatları 25 TL civarındaydı. Şimdi 65 dolara düşerse enflasyon hedefin altında gelebilirmiş tabi inanırsanız.. :)

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAkif:

adam istese eksi bile çıkartır o da bir şey mi

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıDefenestration Enjoyer:

2 senedir aynı şeyi söylüyor, çarşıdan pazardan haberi yok, beyni sulanmış bunun

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıLokman Babacan:

Halkı kandırdım zannediyorlar ama durum ortada herşeye zam üstüne zam geliyor bunu nasıl sakliyacaksiniz

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Tüm 12 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.