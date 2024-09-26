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Kredi derecelendirme kuruluşlarıyla görüşen Bakan Şimşek'ten "kamu maliyesi" vurgusu

Kredi derecelendirme kuruluşlarıyla görüşen Bakan Şimşek'ten
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ABD'de kredi derecelendirme kuruluşlarının üst düzey yöneticileri ile bir araya gelen Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in, ekonomi programındaki son gelişmelere değinirken özellikle kamu maliyesi alanındaki önceliklerine vurgu yaptığı öğrenildi. Toplantıya Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan da katıldı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 79. BM Genel Kurulu dolayısıyla bulunduğu New York'ta, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının üst düzey yetkilileri ile bir araya geldi.

ÜST DÜZEY YETKİLİLERLE GÖRÜŞTÜ

Edinilen bilgiye göre, New York temasları kapsamında yatırımcı toplantıları ve görüşmeleri gerçekleştiren Şimşek, temaslarının 3. gününde, Standard & Poor's (S&P) ve Moody's'in üst düzey yetkilileri ile görüştü.

Kredi derecelendirme kuruluşlarıyla görüşen Bakan Şimşek'ten 'kamu maliyesi' vurgusu

EKONOMİ PROGRAMINDAKİ SON DÖNEM GELİŞMELERİ KONUŞULDU

Toplantıya Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan da katıldı. Toplantılarda Şimşek'in, ekonomi programındaki son dönem gelişmelerine, özellikle de kamu maliyesi alanındaki önceliklerine değindiği öğrenildi.

Kredi derecelendirme kuruluşlarıyla görüşen Bakan Şimşek'ten 'kamu maliyesi' vurgusu

Kaynak: AA / Yıldız Taşdelen Erli - Ekonomi

Uluslararası İlişkiler Merkez Bankası Fatih Karahan Mehmet Şimşek New York Ekonomi Finans Kamu

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