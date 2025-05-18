Bakan Şimşek'i küplere bindiren haber: Ziyaretime gelmiş kişiyi tanımıyorum

Bakan Şimşek'i küplere bindiren haber: Ziyaretime gelmiş kişiyi tanımıyorum
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Londra'da bir yemek sırasında çekilen fotoğrafı üzerinden ortaya atılan iddialara ateş püskürdü. Bakan Şimşek "Bir gazete bakan olmadığım döneme ilişkin tek bir fotoğraf ile bugün manşetten zorlama bir haber yapmıştır. Batmanlı hemşehrimle Londra'da ziyaretime gelmiş kişiyi tanımıyorum" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İngiltere'de bir yemek sırasında çekilen fotoğrafı üzerinden ortaya atılan iddialara sert çıktı.

Masada oturanlardan birinin İstanbul'daki Belediye operasyonlarında suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla tutuklanan Aziz İhsan Aktaş'ın ortağı olduğu yönündeki haberlere X hesabından yanıt veren Bakan Şimşek "Bir gazete bakan olmadığım döneme ilişkin tek bir fotoğraf ile bugün manşetten zorlama bir haber yapmıştır. Daha önce de ifade ettiğim gibi, Batmanlı hemşehrimle Londra'da ziyaretime gelmiş kişiyi tanımıyorum. Hayatımda ilk kez gördüğüm kişilerin geçmişlerini ve geleceklerini bilmem imkansızdır.

"BU MESNETSİZ İDDİALARIN ZAMANLAMASINA ŞAŞIRMIYORUZ"

Masamıza oturan veya fotoğraf çektirdiğimiz kişilerle irtibatlı olduğumuz iddiası ise akıl dışıdır. Ekonomi programımız her zorluğun üstesinden gelip başarılı şekilde sürmektedir. Görevimizi hakkıyla yürüttükçe bu saldırıların devam etmesine de, bu mesnetsiz iddiaların zamanlamasına da şaşırmıyoruz. Çabamız, aziz milletimizin arzuladığı huzur ve refah içindir. Akıl ve gerçek dışı saldırıların sonuca ulaşamayacağı bilinmelidir" ifadelerini kullandı.

Bakan Şimşek'i küplere bindiren haber: Ziyaretime gelmiş kişiyi tanımıyorum

Kaynak: Haberler.com / Ekonomi
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıTürkmen Beyi:

Siz herşeyden nem kapıp bir sonraki cumhurbaşkanını içeri atarken iyiydi değil mi? Yok öyle yağma. Devran dönecek, hem de makarna beyinli kitleye rağmen

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