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Bakan Şimşek enflasyonda yeni hedefi duyurdu

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yeni enflasyon hedefini duyurdu. Şimşek, "2025 yılı sonunda enflasyonun 17 puan daha gerileyerek yüzde 27,1 olması bekleniyor" ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası'nın açıkladığı "Piyasa katılımcıları anketi"ni değerlendirdi. Enflasyonun düşmeye devam ettiğini kaydeden Şimşek, yıl sonu için hedefin %27,1 olduğuna dikkati çekti.

Mehmet Şimşek şu ifadeleri kullandı:

Dezenflasyonla birlikte beklentilerdeki iyileşme devam ediyor, 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi 15 aydır düşüyor.

Bakan Şimşek enflasyonda yeni hedefi duyurdu

Yıllık enflasyon 2024'te 20 puan azaldı. Piyasa katılımcıları anketine göre 2025 yıl sonunda enflasyonun 17 puan daha gerileyerek yüzde 27,1 olması bekleniyor.

Katılıkların azalması için beklentilerdeki iyileşmenin sürmesi oldukça önemli. Enflasyonla mücadeleyi talep yönlü politikalarımızın yanı sıra gıda, konut ve enerji gibi alanlarda atacağımız arz yönlü adımlarla da destekleyeceğiz.

Bakan Şimşek enflasyonda yeni hedefi duyurdu
Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
Haberler.com - Ekonomi
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıMGk:

Halkı halktan daha çok düşünmeyin marketlerin kapısına kilidi vurun yoksa enflasyonun düşmesi rakamlardan ibaret olacak

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Haber YorumlarıOsman Öner:

Yalan dolan

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Haber YorumlarıAlkurt:

O koydugunuz zamlardan insanlar öldü, ahirette nasıl hesap vereceksiniz !!!

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Haber YorumlarıBekir Üzüm:

birşey derdimde neyse Silivri soğuktur

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