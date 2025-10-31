Pazartesi açıklanacak veri öncesi Bakan Şimşek'ten enflasyon mesajı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından her ayın ilk iş gününde açıklanan enflasyon verileri için ekim ayı tarihi belli oldu. Buna göre; Ekim ayı enflasyon verileri 3 Kasım 2025 Pazartesi günü saat 10.00'da kamuoyuna duyurulacak.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek pazartesi günü açıklanacak enflasyon verileri öncesi dikkat çeken mesajlar verdi. Bakan Şimşek "Gıdada hızlı artışta zirai don ve kuraklık etkisi çok yüksek, ağustos ve eylülde 20 yıllık ortalamaların 3 katı enflasyon oldu. Gelecek yıl kuraklık olmazsa baz etkisi ile hızlı bir düşüş olacak" dedi.

"MAKRO GÖSTERGELER İSTEDİĞİMİZ GİBİ GİTMİYOR"

Dünya Gazetesi Küresel Ekonomi Zirvesinde konuşan Bakan Şimşek açıklamalarının devamı şu şekilde; "Şu an programın ikinci evresindeyiz, program hem iç hem dış koşullarla test edildi. Bazı makro göstergeler istediğimiz gibi gitmiyor ama ilerleme var. Üçüncü evre haziran 2026'da olacak, fiyat istikrarı ve yapısal dönüşüm tamamlanacak. İç ve dış öngörmediğimiz gelişmelere rağmen dezenflasyon devam etti ve edecek.

"YÜKSEK ENFLASYON PROGRAMI BOZMAYACAK"

Son aylarda görülen yüksek enflasyon programı bozmayacak. Kira ve eğitim enflasyonunda katılık var ama iddia edildiği kadar değil, bir yıl öncesine göre düşüş var. Gıdada hızlı artışta zirai don ve kuraklık etkisi çok yüksek, ağustos ve eylülde 20 yıllık ortalamaların 3 katı enflasyon oldu. Gelecek yıl kuraklık olmazsa baz etkisi ile hızlı bir düşüş olacak." dedi.

"VERGİ ARTIŞLARI ENFLASYONUN ALTINDA BELİRLENECEK"

Şimşek "Altın hariç cari açık sorunumuz kalmadı. Türkiye rezerv yeterliliğini sağladı, KKM Aralık sonunda sonlanmış olacak, büyük bir riskten kurtulmuş olacağız. Vergi artışlarını hedef enflasyonun altında belirlemeye çalışacağız, merkez bankasına destek vereceğiz. Reel ekonomi için en kötüsü geride kaldı" ifadesini kullandı.