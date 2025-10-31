Haberler

Pazartesi açıklanacak veri öncesi Bakan Şimşek'ten enflasyon mesajı

Pazartesi açıklanacak veri öncesi Bakan Şimşek'ten enflasyon mesajı
Güncelleme:
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, pazartesi günü açıklanacak olan Ekim ayı enflasyon rakamları öncesi dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Bakan Şimşek "Gıdada hızlı artışta zirai don ve kuraklık etkisi çok yüksek, ağustos ve eylülde 20 yıllık ortalamaların 3 katı enflasyon oldu. Gelecek yıl kuraklık olmazsa baz etkisi ile hızlı bir düşüş olacak" dedi.

  • Ekim ayı enflasyon verileri 3 Kasım 2025 Pazartesi günü saat 10.00'da açıklanacak.
  • Gelecek yıl kuraklık olmazsa enflasyonda baz etkisi ile hızlı bir düşüş olacak.
  • Vergi artışları hedef enflasyonun altında belirlenecek.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından her ayın ilk iş gününde açıklanan enflasyon verileri için ekim ayı tarihi belli oldu. Buna göre; Ekim ayı enflasyon verileri 3 Kasım 2025 Pazartesi günü saat 10.00'da kamuoyuna duyurulacak.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek pazartesi günü açıklanacak enflasyon verileri öncesi dikkat çeken mesajlar verdi. Bakan Şimşek "Gıdada hızlı artışta zirai don ve kuraklık etkisi çok yüksek, ağustos ve eylülde 20 yıllık ortalamaların 3 katı enflasyon oldu. Gelecek yıl kuraklık olmazsa baz etkisi ile hızlı bir düşüş olacak" dedi.

"MAKRO GÖSTERGELER İSTEDİĞİMİZ GİBİ GİTMİYOR"

Dünya Gazetesi Küresel Ekonomi Zirvesinde konuşan Bakan Şimşek açıklamalarının devamı şu şekilde; "Şu an programın ikinci evresindeyiz, program hem iç hem dış koşullarla test edildi. Bazı makro göstergeler istediğimiz gibi gitmiyor ama ilerleme var. Üçüncü evre haziran 2026'da olacak, fiyat istikrarı ve yapısal dönüşüm tamamlanacak. İç ve dış öngörmediğimiz gelişmelere rağmen dezenflasyon devam etti ve edecek.

"YÜKSEK ENFLASYON PROGRAMI BOZMAYACAK"

Son aylarda görülen yüksek enflasyon programı bozmayacak. Kira ve eğitim enflasyonunda katılık var ama iddia edildiği kadar değil, bir yıl öncesine göre düşüş var. Gıdada hızlı artışta zirai don ve kuraklık etkisi çok yüksek, ağustos ve eylülde 20 yıllık ortalamaların 3 katı enflasyon oldu. Gelecek yıl kuraklık olmazsa baz etkisi ile hızlı bir düşüş olacak." dedi.

"VERGİ ARTIŞLARI ENFLASYONUN ALTINDA BELİRLENECEK"

Şimşek "Altın hariç cari açık sorunumuz kalmadı. Türkiye rezerv yeterliliğini sağladı, KKM Aralık sonunda sonlanmış olacak, büyük bir riskten kurtulmuş olacağız. Vergi artışlarını hedef enflasyonun altında belirlemeye çalışacağız, merkez bankasına destek vereceğiz. Reel ekonomi için en kötüsü geride kaldı" ifadesini kullandı.

Yorumlar (16)

Haber YorumlarıEmre Yeşilyurt:

Halka yeni saplayacaklarını anlatacaktır ! Adama hırsız dedi ve yine geldi rezillik resmen

Yorum Beğen69
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAlkurt Asena:

TL yi Iki haneye dusurun lutfen hemde acil.

yanıt0
yanıt0
Haber Yorumlarıvatandaş:

enflasyonu düşürmek için çiftçinin malını para yaptırmadınız. aracılar ise bunu fırsata çevirip katmerli zamlar yaparak enflasyonu arttırdı.

Yorum Beğen55
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBarış Yeşildağ:

Sayın bakanimiz calismalara ara verin uzun bir tatil yapin hükümetteki herkes yasa falan yapmasin enflasyonun hızla düştüğünü goreceksiniz hatta siyaseti birakirsaniz borsaya olumlu yansıyacağınıda eminim

Yorum Beğen55
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıÜtopik Yorumcu:

soyguncu hırsız ne varsa bu adamda

Yorum Beğen43
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSerkan:

Başkaları yeni teknolojiler icat eder bizimkiler de vergiler icat etmeyi keşfetti

Yorum Beğen44
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Tüm 16 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
