Bakan Şimşek, en düşük emekli aylığı için 12 bin TL'ye onay verdi

Yaklaşık 4 milyon emeklinin gözü zam düzenlemesine çevrildi. Düzenleme ile en düşük emekli maaşı artırılacak. mekli maaşlarına yönelik çalışmaların hafta başında netleşmesi beklenirken kulislerde Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in en düşük emekli aylığı için 12 bin TL'ye onay verdiği konuşuluyor.

Emekli zammı 16 milyon kişi için belirlenmişti. Memur emekli zammı (4c) 6 aylık enflasyon farkı ile yüzde 19,31 oldu. SSK (4a) ve Bağ-Kur (4b) emekli zammı da yüzde 24,73 olarak belirlendi. Ancak 1.8 milyona yakın SSK ve Bağ-Kur emeklisi yüzde 24.73'lük artışa rağmen sıfır zam alınca en düşük emekli maaşı düzenlemesi için harekete geçildi.

"İKİ SEÇENEK HALİNE GETİRİLDİ"

TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, masadaki seçeneğin ikiye indirildiğini ifade ederek, "Emeklilere artış yapılacak. İki seçenek haline getirildi. En düşük emekli aylığı 12 bin TL veya 12 bin 500 TL'ye çıkarılacak. 12 bin olan seçenekten 3,2 milyon emekli faydalanacak, diğerinden ise 3,7 milyon emekli faydalanacak" dedi.

"BAKAN ŞİMŞEK 12 BİN TL'Yİ ONAYLADI"

Emekliye zam düzenlemesinde son durum merak edilirken Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan ise canlı yayında dikkat çeken bir iddiada bulundu. Aldığı kulis bilgisini anlatan Burhan, "Emekli maaşı konusuyla ilgili hem AK Parti ile hem bakanlık kaynakları ile görüştüm. En düşük emekli maaşının 12 bin TL olması noktasında uygun bulduklarını belirttiler. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve ekonomi yönetimi rakamı onayladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak ve açıklanacak" ifadelerini kullandı.

HAFTA BAŞINDA AÇIKLANACAK

AK Parti Grup Başkanvekili Abdullah Güler, en düşük emekli maaşına yapılacak zamla ilgili yaptığı konuşmasında, "Önümüzdeki hafta başında açıklarız" dedi.

ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATIYOR?

Memur emeklileri ayın 1'inden itibaren maaş aldıkları için zam onlara henüz yansıtılmadı. Daha sonra farklar ödenecek. SSK emeklileri ise 17'sinden sonra maaş alıyor. Bağ-Kur'luların maaş günleri ise 25'inden sonra başlıyor. Memurlar ise her ayın 15'inde aylıklarını alıyor. Eğer ayın 17'sine kadar bir karar alınmazsa ileri bir tarihte ek ödemelerle emeklilerin farkları hesaplara geçecek. Takvimi ise SGK belirleyecek.