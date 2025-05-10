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Bakan Şimşek: Ekonomi Dayanıklılığını Koruyacak

Bakan Şimşek: Ekonomi Dayanıklılığını Koruyacak
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sanayi üretiminin artışını ve dış ticaretteki avantajları vurgulayarak, Türkiye'nin ekonomik dayanıklılığını koruyacağını açıkladı.

(ANKARA) - Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Küresel ekonomideki belirsizlikler ve korumacı eğilimlere rağmen ekonomimizin yapısı, dış ticaretteki avantajlarımız, düşük emtia fiyatları ve güçlü desteklerimizle birlikte üretim ve ihracatın dayanıklılığını korumasını bekliyoruz. Sanayimizi teknoloji ve çevre odaklı dönüştürerek rekabet gücümüzü iyileştireceğiz" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sanayi üretiminde geçen yılın son çeyreğinde başlayan toparlanma bu yılın ilk çeyreğinde devam etti. Üretim çeyreklik yüzde 1,8, takvim etkisinden arındırılmış yıllık yüzde 0,7 arttı. Küresel ekonomideki belirsizlikler ve korumacı eğilimlere rağmen ekonomimizin yapısı, dış ticaretteki avantajlarımız, düşük emtia fiyatları ve güçlü desteklerimizle birlikte üretim ve ihracatın dayanıklılığını korumasını bekliyoruz. Sanayimizi teknoloji ve çevre odaklı dönüştürerek rekabet gücümüzü iyileştireceğiz" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: ANKA / Ekonomi
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