Bakan Şimşek: Türkiye'nin risk primi 400 baz puanın altını gördü

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda rasyonel politikaların meyvelerini vermeye devam ettiğini ifade etti. Bakan Şimşek, Mayısta 700 baz puana yükselen Türkiye'nin risk primi, 400 baz puanın altını gördü." dedi.

BAKAN ŞİMŞEK'TEN "RİSK PRİMİ" PAYLAŞIMI

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin CDS puanına ilişkin Twitter hesabından paylaşım yaptı. Paylaşımına bir grafik de ekleyen Bakan Şimşek, Türkiye'nin risk priminin 400 baz puanın altını gördüğünü söyledi.

"400 BAZ PUANIN ALTINI GÖRDÜ"

Bakan Şimşek, şu ifadeleri kullandı: "Rasyonel politikalar meyvelerini vermeye devam ediyor… Mayıs ayında 700 baz puana yükselen CDS'ler (risk primi - Türkiye'nin dolar cinsinden kredi iflas riskini gösteren beş yıllık kredi temerrüt takası) bugün 400 baz puanın altını gördü."