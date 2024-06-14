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Bakan Şimşek: Enflasyon beklentilerindeki iyileşme sürüyor

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası'nın yıl sonu beklenti anketini yorumladı. Yıllık enflasyon beklentisinin yüzde 31,8'e, 24 ay sonrası beklentinin ise yüzde 20,3'e gerilediğini ifade eden Bakan Şimşek, enflasyon beklentilerindeki iyileşmenin devam ettiğini ve bu durumun dezenflasyon sürecini hızlandıracağını belirtti.

Hazine Ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası'nın yıl sonu beklenti anketini yorumladı. Şimşek "Yıl sonu enflasyon beklentisindeki gerileme haziranda da devam etti. 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi yüzde 31,8'e, 24 ay sonrası beklenti yüzde 20,3'e geriledi." dedi.

ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜZDE 43,52'YE GERİLEDİ

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB),haziran ayı piyasa katılımcıları anketi sonuçlarını yayınladı. Yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 43,52'ye, dolar/TL beklentisi 37,75 TL'ye geriledi. Faiz oranı beklentisi yüzde 50,77'ye düştü. 2024 ve 2025 yılı GSYH büyüme beklentileri ise sırasıyla yüzde 3,3 ve 3,7 olarak sabit kaldı.

Buna göre, bir önceki ankette 38,78 olan 2024 yıl sonu dolar/TL beklentisi haziran anketinde 37,75 oldu. Mayıs anketinde 41,80 olan 12 ay sonrası dolar kuru beklentisi ise haziran anketinde 41,41 TL olarak gerçekleşti.

"12 AY SONRASI YILLIK ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜZDE 31,8'E GERİLEDİ"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası'nın yıl sonu beklenti anketini yorumladı. Enflasyon beklentisinin gerilemesine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Şimşek, "12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi yüzde 31,8'e, 24 ay sonrası beklenti yüzde 20,3'e geriledi." dedi.

"ENFLASYON BEKLENTİLERİNDEKİ İYİLEŞME SÜRÜYOR"

Sosyal medya hesabından anket sonuçlarını değerlendiren Şimşek, enflasyon beklentilerindeki iyileşmenin devam ettiğini belirtti. Şimşek, açıklamasında, "Enflasyon beklentilerindeki iyileşme sürüyor. Programımızla artan güven ve öngörülebilirlik enflasyon beklentilerine de yansıyor. Yıl sonu enflasyon beklentisindeki gerileme haziranda da devam etti. 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi yüzde 31,8'e, 24 ay sonrası beklenti yüzde 20,3'e geriledi. Beklentiler hedeflerimize yakınsamaya devam ettikçe dezenflasyon sürecimiz daha da hızlanacaktır." ifadelerine yer verdi.

İşte Bakan Şimşek'in o paylaşımı;

Bakan Şimşek: Enflasyon beklentilerindeki iyileşme sürüyor

Kaynak: Haberler.com / Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanı Merkez Bankası Mehmet Şimşek Dezenflasyon Finans Ekonomi Haberler

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Yorumlar (5)

ibrahim hantaş:

sadece gülüyorum.sanada hayırlı cumalar Mehmet Şimşek bey

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Rıdvan Doğan:

Söylediklerine inanan var mi?

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Muzaffer Karaman:

Hayır ne yaptınızda enflasyon ınecek. Normal hayat devam edıyor. Programda program denılıyor ben ortalıkta bır program vs gormuyorum

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iskender aybaroglu:

Aynen sürekli gelen zamlarla görüyoruz

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AZİZ ERCAN ÇELİKLİ:

Adamlar şimdiden TUİK'e ayar veriyorlar. Bak ha sakın Haziran ayının enflasyon rakamını yüzde 1,5'un üzerinde arttırma diye. Bu Tuik'i manava, markete, mandıraya, pazara gönderseler ya. Mayıs başında 18 litrelik su bidonu 70 TL idi Haziran başında 85 TL. oldu. Suyu getirene söylendim kardeşim dolar 6 aydır yerinde sayıyor, akaryakıt bir çıkıp bir iniyor neden zam yapıyosunuz diye. Adam bu su firmaları zamma alıştı gözleri doymuyor kafasına göre zam yapıyorlar dedi. Genelde bütün esnaf, marketler hepsi aynı mal Allah gözlerin toprak doyursun.

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