Bakan Şimşek: Enflasyon beklentilerindeki iyileşme sürüyor

Hazine Ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası'nın yıl sonu beklenti anketini yorumladı. Şimşek "Yıl sonu enflasyon beklentisindeki gerileme haziranda da devam etti. 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi yüzde 31,8'e, 24 ay sonrası beklenti yüzde 20,3'e geriledi." dedi.

ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜZDE 43,52'YE GERİLEDİ

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB),haziran ayı piyasa katılımcıları anketi sonuçlarını yayınladı. Yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 43,52'ye, dolar/TL beklentisi 37,75 TL'ye geriledi. Faiz oranı beklentisi yüzde 50,77'ye düştü. 2024 ve 2025 yılı GSYH büyüme beklentileri ise sırasıyla yüzde 3,3 ve 3,7 olarak sabit kaldı.

Buna göre, bir önceki ankette 38,78 olan 2024 yıl sonu dolar/TL beklentisi haziran anketinde 37,75 oldu. Mayıs anketinde 41,80 olan 12 ay sonrası dolar kuru beklentisi ise haziran anketinde 41,41 TL olarak gerçekleşti.

"12 AY SONRASI YILLIK ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜZDE 31,8'E GERİLEDİ"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası'nın yıl sonu beklenti anketini yorumladı. Enflasyon beklentisinin gerilemesine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Şimşek, "12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi yüzde 31,8'e, 24 ay sonrası beklenti yüzde 20,3'e geriledi." dedi.

"ENFLASYON BEKLENTİLERİNDEKİ İYİLEŞME SÜRÜYOR"

Sosyal medya hesabından anket sonuçlarını değerlendiren Şimşek, enflasyon beklentilerindeki iyileşmenin devam ettiğini belirtti. Şimşek, açıklamasında, "Enflasyon beklentilerindeki iyileşme sürüyor. Programımızla artan güven ve öngörülebilirlik enflasyon beklentilerine de yansıyor. Yıl sonu enflasyon beklentisindeki gerileme haziranda da devam etti. 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi yüzde 31,8'e, 24 ay sonrası beklenti yüzde 20,3'e geriledi. Beklentiler hedeflerimize yakınsamaya devam ettikçe dezenflasyon sürecimiz daha da hızlanacaktır." ifadelerine yer verdi.

İşte Bakan Şimşek'in o paylaşımı;