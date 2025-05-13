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Bakan Şimşek: Cari Açık Yıl Sonunda Tahminlerin Altında Gerçekleşecek

Bakan Şimşek: Cari Açık Yıl Sonunda Tahminlerin Altında Gerçekleşecek
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, cari açığın yıl sonunda Orta Vadeli Program tahminlerinin altında gerçekleşeceğini belirtti. İlk çeyrek itibarıyla cari açığın milli gelire oranı yüzde 1'in altında kalacak. İhracat, enerji fiyatlarındaki olumlu seyir ve turizm gelirleri cari açığın azalmasına katkı sağlıyor.

HAZİNE ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Cari açığın yıl sonunda OVP (Orta Vadeli Program) tahminimizin oldukça altında gerçekleşmesini öngörüyoruz" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ödemeler dengesi istatistiklerine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bakan Şimşek, "Martta yıllık 12,6 milyar dolar gerçekleşen cari açığın ilk çeyrekte milli gelire oranla yüzde 1'in altında kalmasını bekliyoruz. Küresel belirsizlikler nedeniyle artan fiyatların da etkisiyle altın ithalatı yüksek seyrediyor. Altın hariç cari işlemler dengesi yıllık 1,6 milyar dolar fazla verdi. İhracatımızın dirençli yapısı, enerji fiyatlarındaki olumlu seyir ve turizm gelirlerinin katkısıyla, cari açığın yıl sonunda OVP (Orta Vadeli Program) tahminimizin oldukça altında gerçekleşmesini öngörüyoruz. Cari açığın sürdürülebilir seviyelerde kalması, brüt dış finansman ihtiyacının milli gelire oranındaki düşüş eğiliminin süreceğine işaret ediyor. Azalan dış finansman ihtiyacı ve yeniden başlayan rezerv birikimi makro finansal istikrarı güçlendirirken ekonomimizin dayanıklılığını artırıyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
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