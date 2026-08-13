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Bakan Şimşek: Motorinde ÖTV Ağustos Sonuna Kadar Sıfırlandı

Bakan Şimşek: Motorinde ÖTV Ağustos Sonuna Kadar Sıfırlandı
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, jeopolitik gelişmeler nedeniyle motorin fiyatlarındaki artışın tüketici ve üreticilere yansımasını sınırlamak amacıyla ağustos ayının kalanında motorinde ÖTV'yi sıfırladıklarını ve yıl sonuna kadar kademeli bir uygulamaya geçildiğini açıkladı. Bu adımla maliyet baskılarının hafifletilmesi ve enflasyon beklentileri üzerindeki etkilerin azaltılmasının hedeflendiğini belirtti.

HAZİNE ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Jeopolitik gelişmelerin etkisiyle motorin fiyatlarında yaşanan yüksek artışın tüketici ve üreticilere yansımasını sınırlamak için ağustos ayının kalanında motorinde ÖTV'yi sıfırlıyor ve yıl sonuna kadar kademeli uygulamaya geçiyoruz" dedi.

Bakan Mehmet Şimşek, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bütçede harcama disiplini ve kayıt dışılıkla mücadele ile sağladığımız mali alanı dezenflasyon sürecini desteklemek için kullanıyoruz. Jeopolitik gelişmelerin etkisiyle motorin fiyatlarında yaşanan yüksek artışın tüketici ve üreticilere yansımasını sınırlamak için ağustos ayının kalanında motorinde ÖTV'yi sıfırlıyor ve yıl sonuna kadar kademeli uygulamaya geçiyoruz. Böylece maliyet baskılarını hafifletmenin yanı sıra enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışları üzerindeki etkileri de azaltmayı amaçlıyoruz. Kalıcı refah artışı ve daha adil gelir dağılımının ön koşulu olan fiyat istikrarını sağlamaya yönelik politikalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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