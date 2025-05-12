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Bakan Kurum'dan Bursa'ya Özel Kentsel Dönüşüm Açıklamaları Bekleniyor

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un yarın Bursa'da gerçekleştireceği toplantıda kentsel dönüşüm ve konut projeleri hakkında açıklamalarda bulunması bekleniyor. AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Bursa'ya yapılan yatırımları ve gelecekteki projeleri anlattı.

Bakan Kurum'dan Bursa'ya özel çalışma

Bakan Kurum'un yarın Bursa'daki toplantıda kentsel dönüşüm ve konut hamlesiyle ilgili özel bir çalışma açıklaması bekleniyor

BURSA - Deprem konusunda riskli bölgelerin başında gelen Bursa'da Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın kent özelinde bir çalışma yaptığı öğrenildi. AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, "Bakanımızın Bursa ile ilgili daha özel haberler vereceğini düşünüyoruz. Bursa ile ilgili özel bir çalışma da var" dedi.

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, genel seçimin üzerinden geçen 2 yılda Bursa'ya 60 milyar liralık yatırım yapıldığını ifade etti. Çevre Şehircilikten, milli eğitime, sağlıktan, tarıma bir çok konuda yapılanları paylaşan Başkan Davut Gürkan, "İlk evim, ilk arsam, ilk iş yerim projesinde 7 yerin ihalesi bitirildi. 8 binden fazla sosyal konut yapılıyor. Çevre Şehircilik Bakanlığı Bursa'ya son 2 yılda 15 milyar 188 milyon liralık yatırım yapıyor. Çevre Şehircilik Bakanımız Bursa'da olacak. Onun Bursa ile ilgili daha özel haberler vereceğini düşünüyoruz. Çevre Şehircilik Bakanlığı'mızın yatırımlarını inceleyecekler. Yarın bakanımız Bursa'da kentsel dönüşümle ilgili medya mensuplarımızın sorularının cevabını verecektir" şeklinde konuştu.

Başkan Gürkan, Hanlar bölgesinden tutun, Nilüfer çayı temizleme, toplu konutlar, okullara kadar Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın önemli hizmetleri Bursa'ya kazandırdığını kaydederek, "7681 konutun bir kısmı yükseliyor. 7 yerin ihalesi de yapıldı. Sıcaksu'da 690 konut ve işyerinin inşaatında yüzde 80 seviyesini geçtik. Bakanımız geldiğinde tasarrufların nasıl yönetileceği konusunda bilgi verecektir. Sıcaksu bitme aşamasında diyebiliriz" ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum Uludağ Çevre Forumu'na katılıyor

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası öncülüğünde 13-14 Mayıs 2025 tarihleri arasında Bursa Business School ev sahipliğinde '2. Uludağ Çevre Forumu' düzenleniyor. Sektör uzmanları, akademisyenler ve kamu temsilcilerini bir araya getirecek zirve, çevre ile uyumlanmış sürdürülebilir iş yapış biçimlerini ele almayı ve ortak aklın gücüyle sektörlerin yeşil dönüşüm süreçlerinde gelecek stratejilerini oluşturmayı hedefliyor.

Zirvenin açılış programı T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un katılımıyla 13 Mayıs 2025 Salı günü saat 09.30'da başlayacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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