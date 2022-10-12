Bakan Kurum: Arsa tapularını Aralık ayında vermeye başlayacağız

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum TOKİ "İlk Evim Arsa ve İlk İş Yerim" projesinin detaylarını anlattı. Bakan Kurum "Bazılarının imar planları da hazırlandı. Arsa tapularını Aralık ayında vermeye başlayacağız" dedi. Kurum ayrıca orta ve üst gelir grubuna yönelik konut projesini de Kasım ayında duyuracaklarını belirtti.

TOKİ İlk Evim Arsa Projesi ile arsa ve iş yeri sahibi olmak isteyenler için başvurular sürüyor. Proje kapsamında 1 milyon arsa ve 10 bin iş yeri için başvurulara yoğun bir ilgi var. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da NTV Ankara İstihbarat Şefi Ahmet Ergen'in konuğu olarak projeyle ilgili merak edilen soruları yanıtladı.

BAŞVURU VERİLERİ

Başvuru sayıları hakkında genel bir bilgi veren Bakan Kurum, "'Açıkladığımız ilk günden beri milletimizin büyük bir ilgisi ile karşılaşıyoruz. Şu an itibarıyla başvuru sayımız 7,5 milyona, işlemi tamamlanmış-onaylanmış sayısı da 4 milyon 442 bine ulaştı. Dün başladı ancak arsa başvuruları 67 bine, ilk iş yeri başvuruları da 20 bine dayandı. Bir milyon altyapılı arsanın 50 bini İstanbul'da olacak. İlk Evim Arsa Projesi başvuruları 7 Kasım 2022'ye kadar sürecek" ifadelerini kullandı.

''TAPULARI ARALIK'TA VERMEYE BAŞLAYACAĞIZ''

"Arsalar üzerine evler nasıl yapılacak, Hak sahiplerine örnek projeler sunacak mısınız, İsteyen istedği gibi bir yapı yapabilecek mi?" sorusuna Kurum şu yanıtı verdi: ''Burada imar planları hazırlayacağız. Bazılarının imar planları da hazırlandı. Yüzde 40'ını yeşil alanlara sosyal donatılara terk edeceğiz. Aralık ayı itibariyle de arsa tapularını vermeye başlayacağız. Bu aşamaların hepsinde vatandaşlarımıza destek vermeye devam edeceğiz''

"DEĞERİN YÜZDE 50'SİNİ SÜBVANSİYONLU YAPIYORUZ"

Kurum, "İllere ve ilçelere göre arsaların fiyatlarında bir değişiklik söz konusu mu?" sorusuna; ''İlçe ve merkezdeki talepleri dikkate alarak arsalarımızı belirledik. Bu arsaların değerlemelerini SPK tarafından onaylı olarak yapıyoruz. Ve bu değerin yüzde 50'sini sübvansiyonlu yapıyoruz. ''Arsa ve işyeri başvurularındagençlere ve emeklilere özel bir kontenjan ayırmadık. Zaten sayıda her kesime yetecek şekilde belirlendi'' yanıtını verdi.

Kurum'un açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Vatandaşlarımız ister 250 bin sosyal konuta, isterse de bir milyon arsa-konuta başvurabilir. Kurada ikisinden de çıkarsa birisini tercih etmesini isteyeceğiz. Biz projelerimizi sunacağız, ancak vatandaş beğenmezse de kendisi de istediği gibi bir plan çizerek evini yapabilecek. Bazılarını kat karşılığı verecekler, böyle arsalarımız var. Belki müteahhit bulup verelim diyecekler. Çoğunluk ne isterse bu projelerde biz onun yanında olacağız

Biz vatandaşlarımıza altyapılarını bitirip vermek istiyoruz. Bunlar hazırlandıktan sonra vatandaşlarımız 2 yıl içerisinde tamamlayıp oturabilecek. 28 ilimizde 10 bin işyeri belirledik. 350 bin liradan başlıyor. İki yıl içinde işyerlerini tamamlayacağız.

"ORTA VE ÜST GELİR PROJESİ KASIMDA"

Biz bu projeyi duyurduğumuz andan itibaren kira ve ev fiyatları durmaya başladı. Ve artış düşmeye başladığını da görüyoruz: Arzı arttırdığınız süreçte fiyatların da düşmesi kaçınılmaz olacaktır. Orta ve üst gelir grubuna yönelik konut projesini de Kasım ayında duyuracağız."