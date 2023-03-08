Bakan Kurum canlı yayında açıkladı: İstanbul'a 1.5 milyon yeni ev yapılacak

İstanbul'da 1,5 milyon riskli konutun yenileneceğini belirten Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "500 binini Anadolu yakasındaki rezerv alanlarına, 500 binini Avrupa yakasında rezerv alanlarına, 500 binini de olduğu yere olmak üzere İstanbul'a ilave nüfus getirmeden 1,5 milyon konut yapacağız." dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, CNN Türk canlı yayınında İstanbul ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Megakentte 1,5 milyon riskli konut olduğunu belirten Kurum, İstanbul'a ilave nüfus getirmeden yeni konutlar yapılacağını belirtti.

Bakan Kurum konu hakkında şunları aktardı:

"Ülkemiz Deprem ülkesi. İstanbul'umuzda bu illerden bir tanesi. 1994'te Cumhurbaşkanımız sosyal konut anlayışını başlattı. Tüm Türkiye'ye yaydı. 1 milyon 180 bin sosyal konutun yapımını yaptık, teslim ettik. 3.3 milyon konutun dönüşümünü yaptık. Bunlarla potansiyeli ve anlayışı anlatmaya çalışıyorum. İstanbul'da 39 ilçede 695 bin konutun dönüşümü tamamlandı, 93 bin konutun devam ediyor.

"YENİ DESTEKLER AÇIKLAYACAĞIZ"

Dünyada eşi benzeri yok, 3.3 milyon konutu yaparak vatandaşlarımızın can ve mal kaybını emniyete aldık. Yapıların yüzde 65'ini güvenli hale getirdik. 2035'e kadar dönüşüme girmemiş alan kalmasın istiyoruz. Cumartesi de Hazine ve Maliye Bakanlığımızla başka destekleri de açıklayacağız.

"DETAYLARI CUMHURBAŞKANIMIZ AÇIKLAYACAK"

Tespitlerimiz hem zemin, hem yapılardan kaynaklı 1.5 milyon konutun riskli olduğunu söylüyor. 193 bin 649 bina demek oluyor. 500 binini Anadolu yakasındaki rezerv alanında, 500 binini Avrupa yakasında rezerv alanlara, 500 binini de olduğu yere ilave nüfus getirmeden yapacağız. Rezerv alanı tespiti yaptık. Detaylarını sayın Cumhurbaşkanımız önümüzdeki günlerde açıklayacak.

"İSTANBUL'DA KİRA YARDIMINI 3 BİN 500 LİRAYA ÇIKARIYORUZ"

Şu an bakanlığımız bünyesinde kira yardımı alan vatandaşlarımıza kentsel dönüşümü desteklemek amacıyla İstanbul'da 1.500 lira olan kira yardımını 3 bin 500 liraya çıkarıyoruz. Anadolu'da büyük illerimiz Ankara'mız, Bursa'mız, Antalya'mız ve İzmir'imizde 3 bin liraya çıkarıyoruz. Diğer Büyükşehirlerimizde 2 bin 500 liraya çıkartıyoruz. Kalan diğer illerimizde kira yardımını 2 bin liraya çıkartıyoruz. Nisan ayından itibaren inşallah yeni kira yardımlarını vatandaşlarımızın hesaplarına yatıracağız."