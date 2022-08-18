Tarımsal elektrik bedeli sıfır faizli kredi kapsamına alındı

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, tarımsal elektrik bedelinin tamamının 10 milyon TL'ye kadar sıfır faizli kredi kapsamına alındığını duyurdu.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, çiftçiye müjde niteliğinde bir haber verdi. Bu kapsamda tarımsal elektrik bedeli için faizsiz kredi desteği verilecek.

"10 MİLYON TL'YE KADAR SIFIR FAİZ"

Bakan Kirişci, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Tarımsal sulama birliklerimiz ve tarımsal üreticilerimizin kullandıkları tarımsal elektrik bedelinin tamamı 10 milyon TL'ye kadar T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatifleri aracılığıyla kullandırılabilecek şekilde sıfır faizli kredi kapsamına alınmıştır. Tüm üreticilerimize hayırlı, uğurlu olsun" dedi.

İşte o paylaşım: