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Bakan Kirişçi müjdeyi verdi! 501 milyon liralık tarımsal destek ödemesi bugün hesaplara yatacak

Ekonomi Haberleri

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, çiftçinin dört gözle beklediği açıklamayı yaptı. Bakan Kirişçi, yarım milyar liralık destekleme ödemesinin bugün hesaplara aktarılacağını duyurdu.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 501,3 milyon liralık tarımsal destek ödemelerinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını belirtti.

SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Kirişci, tarımsal destek ödemelerine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "501 milyon 273 bin 85 liralık tarımsal destekleme ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadesini kullandı.

DESTEKLER HANGİ ALANLARDA YAPILACAK

Paylaşımda yer alan infografiğe göre, Toprak Mahsulleri Ofisi alım prim desteği kapsamında 479 milyon 722 bin 258 lira, sertifikalı tohum üretim desteği kapsamında 6 milyon 72 bin 970 lira, sertifikalı tohum kullanım desteği kapsamında 12 milyon 995 bin 607 lira ve uzman eller projesi desteği kapsamında 2 milyon 482 bin 250 lira ödeme yapılacak.

Bakan Kirişçi müjdeyi verdi! 501 milyon liralık tarımsal destek ödemesi bugün hesaplara yatacak

Kaynak: AA / Ekonomi

Bekir Pakdemirli Vahit Kirişci Ekonomi Haberler

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Yorumlar (1)

Can :

Tarım bitti diyenler şunu da bilsinler çiftçilere 500000 1 yıl sonra geri ödemeli kredi veriliyor, duyduğuma göre bazıları da bu paraları taşınır veya taşınmaz mal alıp daha karlı amaçlarda kullanıyorlarmış, sonra çiftçi öldü

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