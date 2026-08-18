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Türkiye Yapay Zeka Eylem Planı: Öncü Olacağız

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Bakan Kacır, 2026-2030 Türkiye Yapay Zeka Eylem Planı'nın yayımlandığını duyurdu. Türkiye'nin yapay zekada öncü olacağını, güvenilir çözümlerle stratejik alanlarda ölçeklendirme yapılacağını ve ülkenin teknolojik bağımsızlığını güçlendireceğini açıkladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin, yapay zeka alanında öncü ülkelerden olacağını belirterek, "Kendi değerleriyle yapay zeka teknolojileri geliştiren, güvenilir ürün ve hizmetler üreten, sanayiden sağlığa, eğitimden kamu hizmetlerine kadar stratejik alanlarda yapay zeka çözümlerini ölçeklendiren bir Türkiye inşa edeceğiz." ifadesini kullandı.

Kacır, yazılı açıklamasında 2026-2030 dönemi Türkiye Yapay Zeka Eylem Planı'na ilişkin genelgenin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandığını bildirdi.

Yapay zekanın, yalnızca teknolojik bir alan değil, ekonomik refahın, rekabet gücünün ve egemenlik sınırlarının yeni belirleyicilerinden biri olduğuna işaret eden Kacır, şunları kaydetti:

"Türkiye olarak bu dönüşümün seyircisi değil, öncülerinden olacağız. Kendi değerleriyle yapay zeka teknolojileri geliştiren, güvenilir ürün ve hizmetler üreten, sanayiden sağlığa, eğitimden kamu hizmetlerine kadar stratejik alanlarda yapay zeka çözümlerini ölçeklendiren bir Türkiye inşa edeceğiz. Nitelikli insan kaynağımız, güçlü AR-GE altyapımız, girişimcilik ekosistemimiz ve üretim kabiliyetimizle Türkiye'yi yapay zeka alanında yatırımın, yeteneğin ve yenilikçi teknolojilerin merkezi haline getireceğiz. Yapay zekayı Türkiye'nin teknolojik bağımsızlığının ve ekonomik kalkınmasının yeni güç alanlarından biri kılacağız. Yapay zekanın sunduğu imkanlardan milletimizin refahı ve insanlığın ortak faydası için en üst düzeyde yararlanacağız. Türkiye Yapay Zeka Eylem Planımız milletimize hayırlı olsun."

Kaynak: AA
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