Bakan Kacır: 'Milli teknoloji hamlesi Türkiye'nin özgüven devrimidir'

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'in açılış programında konuştu. Bakan Kacır açılışta yaptığı konuşmada, Milli Teknoloji Hamlesi'nin Türkiye'nin özgüven devrimi olduğunu vurguladı. Kacır, "Milli Teknoloji Hamlesi, Türk milletinin tarih sahnesinde yeniden var oluşunun ve bilim ile teknolojide zirveye yürüyüşünün adıdır" ifadelerini kullanarak, gençlerin teknoloji ve inovasyon alanındaki çalışmalarının önemine dikkat çekti.

Milli Teknoloji hamlesinin öneminden bahseden Kacır, "Milli Teknoloji Hamlesi; Türk milletinin tarih sahnesinde yeniden var oluşunun, insanlığa adaletle öncülük etme iddiamızın nişanesidir. Milli Teknoloji Hamlesi; bize biçilen dar kalıpları paramparça eden bir özgüven devrimidir. Milli Teknoloji Hamlesi; Malazgirt'ten, Çanakkale'ye, tarihin her sayfasında destanlar yazan aziz milletimizin bilim ve teknolojide zirveye yürüyüşünün adıdır. Bu muazzam yürüyüş, cesareti ve kararlılığıyla bizlere ilham olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonuyla gerçekleşiyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, 23 yıla dünyanın gıptayla izlediği asırlık kazanımlar sığdırdık. Bölgesinde oyun kurucu, dünyada söz sahibi bir Türkiye'yi adım adım inşa ettik" dedi.

"Yüksek teknoloji savunma ürünlerini tasarlayan, geliştiren, üreten Türkiye var"

Savunma sanayi ve yüksek teknoloji ürünlerindeki gelişmelerden de bahseden Kacır, "Artık SİHA'lardan helikopterlere; kara ve deniz platformlarından hava savunma sistemlerine, beşinci nesil savaş uçağından yeni nesil mühimmatlara kadar uzanan geniş bir yelpazede yüksek teknoloji savunma ürünlerini tasarlayan, geliştiren, üreten ve dünyanın dört bir yanına ihraç eden bir Türkiye var. Sadece 780 bin kilometrekarelik vatan toprağında değil; mavi vatanda, gök vatanda, uzayda ve siber alanda egemenliğini tahkim eden; sözü güçlü, gücü tesirli bir Türkiye var. Yerli ve milli otomobilini üreten bir Türkiye var. Gözlerini ufkun ötesine diken, insanlı uzay misyonlarını gerçekleştiren, uydularını, uzay araçlarını kendi imkanlarıyla geliştiren bir Türkiye var" açıklamalarında bulundu.

"Milletimizi özgüveniyle yeniden buluşturan bu kazanımlar; Türkiye Yüzyılı'nda bilim ve teknolojinin öncüsü, adalet ve merhametin bayraktarı bir Türkiye'nin işaretidir" diyen Kacır, gençliğe de seslenerek, "Türk gençliği; kazanımlarımızı daha da ileriye taşıyacak iddia ve iradeye sahiptir. Bizlere düşen; 'yapamazsın, başaramazsın' diyenlere aldırmayan; cesaretle yola koyulan gençliğin önündeki engelleri tek tek kaldırmaktır" ifadelerini kullandı.

Kacır, TEKNOFEST'in önemine de değinerek, "2018'den bu yana TEKNOFEST'ler gerçekleştiriyoruz. Geçtiğimiz yıllarda İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de, Samsun'da, Gaziantep'te, Bakü'de milyonlarca gencimizle buluştuk. Bu yıl Mayıs ayında, Milli Teknoloji Hamlesi rüzgarını Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde, Lefkoşa'da estirdik. Kıbrıs Türk halkıyla birlikte; tarihle, bilimle ve teknolojiyle yoğrulmuş muazzam bir coşku yaşadık. TEKNOFEST Mavi Vatan'la denizlere taşıdık heyecanımızı. Her TEKNOFEST'te; umutlarımızı kat kat büyüten yeni rekorlar kırdık" dedi.

"Gençlerimiz, gelecek adına umutlarımızı yükseltti"

Gençlerin projelerine değinen Kacır, "Biyoteknolojiden yapay zekaya, engelsiz yaşamdan akıllı ulaşıma, eğitimden tarıma, çevre ve enerjiden çip tasarımına, blokzincirden drone yarışmalarına kadar pek çok alanda hayallerini projelere dönüştüren gençlerimiz, gelecek adına umutlarımızı yükseltti" ifadelerini kullandı.

Küresel gelişmelere de değinen Bakan Kacır, "Bugün kendini dokunulmaz zanneden, her şeye muktedir görenlerin kibri sizi asla aldatmasın. Zulümde sınır tanımayan, kundaktaki bebekleri öldüren, hastaneleri, okulları, ibadethaneleri yok eden barbarların azgınlığı sizi asla yıldırmasın. Soykırıma seyirci kalan sözde güçler, işlemeyen küresel müesseseler, adaletin, hakkaniyetin günden güne yok olduğu köhnemiş dünya düzeni sizi asla yolunuzdan caydırmasın. Yarınları inşa edecek en büyük güç, Allah'ın izniyle sizlersiniz" dedi.

"Milli Teknoloji Hamlesi'nin öncüleri olarak, Türk milletinin adını tarih sayfalarına altın harflerle bir kez daha yazacak olan sizlersiniz" diyerek gençlere seslenen Kacır, "Sizler, medeniyetimizin yeni çağdaki öncüleri, bu toprakların yeni kahramanlarısınız. Sizler, 21 yaşında Şehr-i İstanbul'u fetheden Sultan Fatih'in, Sina çölünü aşıp geçen Sultan Selim'in, hükümdarlara taç giydiren Hakanlar Hakanı Sultan Süleyman'ın torunlarısınız. Sizler nefretin değil sevginin, kavganın değil muhabbetin, ayrışmanın değil birliğin, yalanın değil hakikatin, aymazlığın değil ferasetin, hoyratlığın değil nezaketin, çirkinliğin değil zarafetin sahiplerisiniz. Büyük ve güçlü Türkiye'nin sancağını, Türkiye Yüzyılı'nda ufkun zirvesine taşıyacağınıza yürekten inanıyoruz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL