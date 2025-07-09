Bakan Kacır: 'Geçtiğimiz yıl 37 binden fazla denetim yaptık'

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "En fazla ürün grubundan sorumlu kurum olarak motorlu karayolu araçları, asansörler, elektrikli ekipmanlar ve makineler başta olmak üzere pek çok sanayi ürün grubunda geçtiğimiz yıl 37 binden fazla denetim yaptık" dedi.

Ticaret Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü'nce 'ürün güvenliği' konusunda bilincin arttırılması, farkındalık oluşturulması ve ürün güvenliği alanındaki güncel gelişmelerin değerlendirilmesi amacıyla 'Ürün Güvenliği Haftası' açılış konferansı düzenlendi. Ticaret Bakanlığı ev sahipliğinde gerçekleşen programa Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat katılım sağladı. Programda konuşan Bakan Kacır, programın ürün güvenliği denetimi yapan tüm kamu kurumları arasında işbirliği ve koordinasyonu güçlendirmesi, bu alandaki tecrübe paylaşımını arttırarak daha etkin bir denetim sistemi inşasına katkı sağlaması temennisinde bulunarak, "Girişimcilerimizin küresel pazarlardaki rekabet gücünü ve ülkemiz sınırları içinde adil ticareti güvence altına alan güçlü bir ürün güvenliği altyapısını da bu vizyonun temel taşlarından biri olarak konumlandırıyoruz" dedi.

"Geçtiğimiz yıl 37 binden fazla denetim yaptık"

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak 81 ildeki teşkilat ve bin 200'e yakın denetçiyle birlikte vatandaşların ve müteşebbislerin kaliteli ve güvenli ürünlere erişimini güvence altına almaya katkı sağladıklarını kaydeden Kacır, "Piyasa gözetimi ve denetimi açısından en fazla ürün grubundan sorumlu kurum olarak motorlu karayolu araçları, asansörler, elektrikli ekipmanlar ve makineler başta olmak üzere pek çok sanayi ürün grubunda geçtiğimiz yıl 37 binden fazla denetim yaptık. Güvenlik açısından risk oluşturan ürünlerin piyasadan toplatılmasını, çekilmesini sağladık" açıklamasında bulundu.

"Bu yatırım TSE'yi küresel uygunluk değerlendirme pazarında çok daha etkin bir oyuncu haline getirecek"

Bakan Kacır, ulaşım, enerji, elektroteknik, yapı malzemeleri, kimya ve gıda gibi pek çok sektörün ihtiyaç duyduğu ileri düzey test altyapılarını bünyesinde barındıracak olan TSE Ankara Kalite Kampüsü'nü yakın zamanda hizmete alacakları bilgisini vererek, "Deney, test ve kalibrasyon altyapısıyla yalnızca Türkiye'nin değil, yakın coğrafyanın da ihtiyaçlarına cevap verecek bu yatırım, Türk Standartlar Enstitümüzü küresel uygunluk değerlendirme pazarında çok daha etkin bir oyuncu haline getirecek. Yerli üreticilerimizin rekabet gücüne katkı sağlayacak. Mevzuatımıza uygun olmayan ve düşük kaliteli ürünlerin ülkemize girişini engelleyecek denetimlerin daha etkin biçimde yürütülmesi için bu altyapı Türkiye'ye önemli yararlar sağlayacak" diye konuştu.

"Güvenilir bir e-ticaret ekosistemi oluşturmak için Ticaret Bakanlığı ile iş birliği içerisinde çalışıyoruz"

Küresel trendler, gelişen teknoloji ve piyasa koşulları doğrultusunda ürün güvenliği modellerini geleceğe hazırladıklarını belirten Kacır, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Geçtiğimiz aylarda araçlarda akıllı hız destek sistemi, sürücü dalgınlık ve dikkat uyarı sistemi, olay veri kaydedicisi, alkol kilidi kurulum ön hazırlığı, gelişmiş sürücü dikkat dağınıklığı uyarı sistemi kullanımında uyulacak kuralları AB standartlarıyla uyumlu şekilde belirledik. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini korumak, sürdürülebilir ve güvenilir bir e-ticaret ekosistemi oluşturmak için Ticaret Bakanlığı ile iş birliği içerisinde çalışıyoruz. İnternet satış ilanları vasıtasıyla piyasaya arz edilen ürünlerin imalatçı ve ithalatçı bilgilerini, uygunluk işaretlerini takip etmemize imkan tanıyan Uzaktan İletişim Araçları Yoluyla Piyasaya Arz Edilen Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği yürürlüğe girdi. Böylelikle e-ticaret platformlarında kayıt dışı ve uygunsuz ürünlerin önüne geçerek, vatandaşlarımız için daha güvenli ve standartlara uygun bir alışveriş ortamı sağlayacağız."

"Piyasaya arz edilebilmesinde gerekli siber güvenlik standartlarının çerçevesini çizen bu düzenlemeyi ülkemiz mevzuatına kazandıracağız"

Siber güvenliğin ekonomik, sosyal, toplumsal ve milli güvenliği doğrudan etkilediğini belirten Bakan Kacır, "İhracatının yüzde 40'ından fazlasını Avrupa Birliği'ne yapan bir ülke olarak Avrupa Birliği'nin 2028 yılında tüm bileşenleri ile uygulamaya alacağı Siber Dayanıklılık Yasası'nı yakından takip ediyoruz. Vatandaşlarımızın ve kişisel verilerin güvenliğini sağlamak üzere beyaz eşya ve ev aletlerinin iletişimi ve güvenliğine dair yeni uygulamaları da hayata geçireceğiz. Yazılım ve donanım dahil dijital ürünlerin tasarımı, geliştirilmesi, üretimi ve piyasaya arz edilebilmesinde gerekli siber güvenlik standartlarının çerçevesini çizen bu düzenlemeyi ülkemiz mevzuatına kazandıracağız" dedi.

Sürdürülebilir kalkınma yaklaşımlarıyla uyumlu olarak yeşil dönüşümü ürün güvenliği politikalarının merkezine aldıklarını kaydeden Kacır, bu çerçevede Enerji Etiketlemesi ve EkoTasarım Tebliği ile sanayinin enerji verimliliği odaklı üretim yetkinliğini artırdıklarını söyledi. Kacır, vatandaşların çevreye duyarlı tasarruflu ürünlere erişimini güvence altına aldıklarını da sözlerine ekledi.

Program, açılış konuşmalarının ardından basına kapalı olarak devam etti. - ANKARA