Bakan Kacır'dan Giresun ve Gümüşhane'ye İki Yeni OSB Müjdesi

Bakan Kacır'dan Giresun ve Gümüşhane'ye İki Yeni OSB Müjdesi
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Giresun Şebinkarahisar ve Gümüşhane Kelkit OSB'lerini tanıtarak, Türkiye genelindeki organize sanayi bölgesi sayısının 368'e ulaştığını açıkladı. OSB'lerdeki tesis sayısının da 11 binden 60 bine yükseldiğini vurguladı.

Bakan Kacır'dan iki yeni OSB müjdesi

Bakan Kacır: "Giresun Şebinkarahisar ve Gümüşhane Kelkit OSB ile OSB'lerimizin sayısını 368'e çıkardık"

SİNOP - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Bugün itibarıyla ilan ettiğimiz Giresun Şebinkarahisar OSB ve Gümüşhane Kelkit OSB ile OSB'lerimizin sayısını 368'e çıkarmış olduk." dedi.

Bakan Kacır, Sinop'ta, Avrupa Birliği destekli Rekabetçi Sektörler Programı çerçevesinde Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı eliyle devreye alınan 'Su Ürünleri İşleme, Şoklama ve Depolama Tesisi'nin açılışını yaptı.

Konuşmasında, "Türkiye'ye bir müjdeyi daha duyurmak istiyorum" diyen Kacır, sözlerine şöyle devam etti:

"Türkiye'nin dört bir yanında, Anadolu'da organize sanayi bölgelerimiz kalkınmanın motoru oldular. OSB'lerimizin sayısı AK Parti iktidara geldiğinde 191'di, dün bu sayı 366'ydı. Bugün itibarıyla ilan ettiğimiz Giresun Şebinkarahisar OSB ve Gümüşhane Kelkit OSB ile OSB'lerimizin sayısını 368'e çıkarmış olduk. Son 22 yılda OSB'lerimizde üretimde olan tesis sayısını 11 binden 60 bine yükselttik. OSB'lerde çalışan sayısını 415 binden 2 milyon 700 bine çıkardık. Önümüzdeki dönemde Terörsüz Türkiye ile birlikte Türkiye'nin dört bir yanında yerel kalkınma hamlesi hızlanacak ve Anadolu'nun tüm şehirleri Türkiye Yüzyılı'na hep birlikte imza atacak" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FAZLI ÇOLAK - Ekonomi
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