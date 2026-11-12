Bakan Kacır Antalya'da LDC-GIF tanıtımında yeşil sanayileşme için çağrıda bulundu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, en az gelişmiş ülkeler için ortak çabaların önemine işaret ederek, "Birlikte hareket ederek yeşil sanayileşmeyi, üretken istihdama, daha yüksek katma değer üretimine ve daha güçlü ekonomik dirence uzanan bir güzergah haline getirebiliriz." dedi.

Kacır, Antalya'da gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı ( Cop31 ) kapsamında düzenlenen "En Az Gelişmiş Ülkeler Yeşil Sanayileşmeyi Kolaylaştırma Mekanizması'nın (LDC-GIF) Tanıtım Töreni"ne katıldı.

Burada yaptığı konuşmada, en az gelişmiş ülkelerin büyüyen nüfuslara, zengin doğal kaynaklara ve sınai kalkınma adına önemli fırsatlara ev sahipliği yaptığına dikkati çeken Kacır, asıl meselenin bu potansiyeli üretken kapasitelere, insana yakışır istihdama ve kalıcı refaha dönüştürebilmek olduğunu söyledi.

Kacır, bu ülkelerin, küresel sera gazı emisyonlarına en az oranda katkıda bulunmalarına rağmen iklim değişikliğinin yol açtığı sonuçlara karşı en savunmasız ülkeler arasında yer aldığını dile getirdi. Söz konusu ülkelerin, 2050 yılına kadar iş gücü piyasasına her yıl katılacak yaklaşık 13 milyon yeni birey için istihdam oluşturması gerekeceğinin göz önüne alınması gerektiğinin altını çizen Kacır, "Yeşil dönüşüm onlar için ilave bir yük olmak yerine, bir fırsata dönüşmeli. En Az Gelişmiş Ülkeler Yeşil Sanayileşmeyi Kolaylaştırma Mekanizması, tam olarak bu boşluğu doldurmak üzere tasarlanmıştır. Bu mekanizma, mevcut kurumların çalışmalarını mükerrer kılmayı ya da yeni bir finansman sistemi kurmayı amaçlamaz, başarılı bir kalkınmanın kaynaklar, finansman ve teknik bilgi birikimi unsurlarını bir araya getirir." diye konuştu.

"Küresel hedefler somut çıktılara dönüşebilir"

En Az Gelişmiş Ülkeler Yeşil Sanayileşmeyi Kolaylaştırma Mekanizması'nın, ulusal ölçekte belirlenen öncelikleri ilgili teknolojiler, teknik uzmanlık, proje hazırlık desteği ve mevcut finansman mekanizmalarıyla buluşturduğunu aktaran Kacır, böylece erken sonuçlar elde etmek adına pratik bir imkan sunduğunu anlattı. Bu yaklaşımın, yeşil sanayileşmeyi ilerletmeye yönelik daha geniş kapsamlı küresel çabalarla tam bir uyum içinde olduğuna işaret eden Kacır, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türkiye, Küresel Yeşil Sanayileşme Belem Bildirgesi'nin güçlü bir destekçisidir ve COP31 Başkanlığı kapsamında, Küresel Yeşil Sanayileşme Gündemi'nin (GGIA) hayata geçirilmesini memnuniyetle karşılamaktadır. Bu çerçevede, En Az Gelişmiş Ülkeler Yeşil Sanayileşmeyi Kolaylaştırma Mekanizması, Küresel Yeşil Sanayileşme Gündemi'nin küresel hedeflerini, en az gelişmiş ülkeler için somut kazanımlara dönüştürebilir. Ülke sahipliğinde ve talep odaklı bir yaklaşımla En Az Gelişmiş Ülkeler Yeşil Sanayileşmeyi Kolaylaştırma Mekanizması, tespit edilen ihtiyaçların uygulanabilir projelere, uygulanabilir projelerin ise yatırımlara dönüştürülmesini kolaylaştıracak. Her şeyden önemlisi, ulusal sahiplenme bu mekanizmanın başarısı için belirleyici olacak. Onların öncelikleri ve pratik deneyimleri, mekanizmanın ilk faaliyetlerini şekillendirecek ve diğer en az gelişmiş ülkelerin de uyarlayabileceği bir yaklaşıma zemin hazırlayacak."

Kacır, bugün ilan ettikleri Antalya Bildirgesi ile kısa bir süre zarfında üye devletler, BM kuruluşları, uluslararası organizasyonlar, kalkınma bankaları ve finans kurumlarını içeren güçlü bir kilit ortaklar grubunu bir araya getirdiklerini ve birlikte başarılı yeşil projelerin ve kanıtlanmış uygulamaların, söz konusu ülkelerin ihtiyaçlarına göre uyarlanmasını hızlandırabileceklerini söyledi.

"Sanayileşme bir ayrıcalık değil tüm ülkeler için erişilebilir olmalı"

Türkiye olarak bu mekanizmayı başlatmaktan ve uygulamasına öncülük etmekten gurur duyduklarını dile getiren Kacır, Bakanlık olarak organize sanayi bölgeleri, imalat sanayisi, girişimcilik destekleri ile yeşil ve dijital dönüşüm alanlarındaki tecrübeleri paylaşmaya hazır olduklarını vurguladı.

Kacır, BM Genel Kurulu'nun bağlı bir organı olan BM En Az Gelişmiş Ülkeler İçin Teknoloji Bankasının, uluslararası işbirliğinin kolaylaştırılmasında merkezi bir rol oynayarak, mekanizmanın sekretaryası görevini üstleneceğini duyurdu. Bugünkü lansmanla birlikte, odaklarının artık uygulamaya yöneldiğini aktaran Kacır, şunları kaydetti:

"Sahada somut neticeler verecek pilot girişimler geliştirmek amacıyla ortaklarımızla birlikte çalışacağız. Nihayetinde, En Az Gelişmiş Ülkeler Yeşil Sanayileşmeyi Kolaylaştırma Mekanizması'nın başarısı, aramıza katılan kurumların sayısıyla değil, en az gelişmiş ülkeler için sahada yaratacağımız somut etkiyle ölçülecek. Bugüne kadar 10 ülke, aralarında BM birimlerinin de yer aldığı 8 uluslararası kuruluş ve 4 uluslararası finans kurumu, kurucu ortak olarak En Az Gelişmiş Ülkeler Yeşil Sanayileşmeyi Kolaylaştırma Mekanizması'na katılmıştır. Birlikte hareket ederek yeşil sanayileşmeyi, üretken istihdama, daha yüksek katma değer üretimine ve daha güçlü ekonomik dirence uzanan bir güzergah haline getirebiliriz. Gelin sanayileşmenin sınırlı sayıdaki ülkeye hasredilmiş bir ayrıcalık değil, tüm ülkeler için erişilebilir bir fırsat olmasını temin etmek adına güçlerimizi birleştirelim."

Kaynak: AA