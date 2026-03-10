Bakan Kacır, Aksaray'da atık su arıtma tesisinin temel atma töreninde konuştu Açıklaması

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, üretim, istihdam ve teknoloji geliştirmede atılan adımlarla, Türkiye'yi küresel ölçekte rekabetçi bir yapıya kavuşturduklarını ve yüksek katma değerli üretimin adresi haline getirdiklerini söyledi.

Kacır, Ahiler Kalkınma Ajansı ile KOP Bölge Kalkınma İdaresince tamamlanan projelerin açılışı ve atık su arıtma tesisi temel atma töreninde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, son 23 yılda dünyada eşine az rastlanan bir kalkınma hamlesine imza attıklarını dile getirdi.

Ulaştırmadan sağlığa, eğitimden enerjiye, sanayiden teknolojiye kadar geniş bir yelpazede, Türkiye'nin gücüne güç katan, her alanda ülkeyi daha ileri taşıyan yatırımları, reformları ve projeleri hayata geçirdiklerini anlatan Kacır, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Milletimizin yaşam kalitesini yükselten, şehirlerimizin çehresini değiştiren, üretimi, istihdamı ve refahı destekleyen sayısız eseri vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Üretim, istihdam ve teknoloji geliştirmede attığımız adımlarla, Türkiye'yi küresel ölçekte rekabetçi bir yapıya kavuşturduk ve yüksek katma değerli üretimin adresi haline getirdik. Şehirlerimizin kendine has karakterini ve birikimini dikkate alarak sahip oldukları yüksek potansiyeli harekete geçirdik. Hedefimiz, sanayideki bu büyük atılımı çevreye saygılı, doğayla barışık bir üretim modeliyle taçlandırmaktır. Üretirken toprağımızı, suyumuzu, havamızı koruyan, gelecek nesillere daha temiz, daha sağlıklı ve daha yaşanabilir bir çevre bırakan doğa dostu bir sanayileşmeyi geleceğe karşı sorumluluğumuz olarak görüyoruz."

"Örnek bir sanayi üssü olarak yatırımcılarımızın hizmetine sunacağız"

Kacır, Türkiye Yüzyılı'nda "Sürdürülebilir Sanayi ve Yeşil Dönüşüm" vizyonunun sahadaki yansıması niteliğindeki 435 milyon liralık yatırımla günlük 24 bin metreküp kapasiteli atık su arıtma tesisinin temelini atacaklarını ifade etti.

Tesisin sanayi üretiminin çevre üzerindeki etkilerini en aza indireceğini, su kaynaklarının korunmasına katkı sunacağını vurgulayan Kacır, şöyle devam etti:

"Sanayi yol haritamızı uzun vadeli, rasyonel ve bütüncül bir bakış açısıyla şekillendirmek, planlı sanayi alanlarımızın büyüklüğünü mevcut 160 bin hektardan 350 bin hektara çıkarmak üzere Sanayi Alanları Master Planı'nı hazırladık. Sanayicilerimizin güvenli, altyapısı ve lojistik bağlantıları güçlü yatırım yerlerine en uygun maliyetle erişimini amaçlayan çalışmamızın ilk fazında Samsun-Mersin hattında yer alan 13 ilde 16 yeni yatırım alanı belirledik. Bunlardan biri de Aksaray'da oluşturduğumuz 4 bin 620 hektar büyüklüğündeki yatırım alanıdır. Şehrimizdeki mevcut toplam OSB alanının yaklaşık iki katından daha büyük bir ölçeğe sahip bu dev yatırım alanını altyapısı tamamlanmış, lojistik bağlantıları güçlü, sosyal donatılarıyla zenginleştirilmiş, akıllı ve yeşil üretim anlayışını esas alan örnek bir sanayi üssü olarak yatırımcılarımızın hizmetine sunacağız."

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci ise daha yüksek teknoloji ve büyük sanayileşmeyle Türkiye'nin tam bağımsız hale geldiğini dile getirdi.

21. yüzyılda ekonominin tanımının yenilendiğini belirten Zeybekci, "Kıt imkan ve kaynaklar ile sınırsız isteklerin gelecek nesillerin imkan ve kaynaklarına dokunmadan karşılanması bilimine ekonomi deniyor. Sınırsız istekleri sınırlı imkan ve kaynaklarla gelecek nesillerin imkan ve kaynaklarına dokunmadan sürdürmeyi öğreneceğiz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Bakan Kacır ile beraberindekilerin kurdele kesmesiyle tesisin temeli atıldı.