Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır: '369'uncu Organize Sanayi Bölgemiz Ülkemize ve Milletimize Hayırlı Olsun'

İSTANBUL Ticaret Odası Haziran Ayı Olağan Toplantısı'na katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Samsun Yakakent Su Ürünleri İşleme İhtisas Organize Sanayi Bölgesinin müjdesini sizlerle paylaşmak istiyorum. 369'uncu Organize Sanayi Bölgemiz ülkemize ve milletimize hayırlı, uğurlu olsun. Çok daha fazlasını yapmak arzusundayız. Halihazırda planlı sanayi alanlarının yüzölçümümü, ülkemizin binde 2'sine tekabül ediyor. Türkiye'deki planlara sanayi alanı olarak işlenmiş diğer alanları da dahil ettiğimizde, bu oran halen binde 4 seviyesinde" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İstanbul Ticaret Odası Haziran Ayı Olağan Toplantısı'na katıldı. Toplantıya Bakan Kacır ile beraber İstanbul Ticaret Odası Başkanı ve BTM Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç ile çok sayıda davetli katıldı.

'SANAYİDE ÇALIŞAN SAYIMIZI 3 MİLYON 900 BİNDEN 6 MİLYON 700 BİNE ÇIKARDIK'

Programda konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde son 23 yılda tesis ettiğimiz siyasi ve ekonomik istikrar, Ar-Ge'yi, yüksek katma değerli üretimi önceleyen yaklaşım ve nitelikli insan kaynağına yaptığımız yatırım dünyayı etkisi altına alan değişim rüzgarını başarılı şekilde göğüslememizi sağladı. Ülkemizi küresel üretimin merkez üsleri arasına taşıdı. Bu dönemde sanayide çalışan sayımızı 3 milyon 900 binden 6 milyon 700 bine çıkardık. İmalat sanayii katma değerinde dünyadaki payımızı ikiye katladık. Üretim kabiliyetlerimizle, pandemi sonrasındaki küresel tedarik zincirlerinin yeniden şekillenme sürecini başarılı şekilde değerlendirdik. Büyük bir rekabet avantajı elde ettik. Türkiye artık Çin'den sonra Orta Avrupa'ya kadar uzanan geniş kuşakta en fazla çeşit ürünü rekabetçi şekilde en fazla ülkeye ihraç edebilen ülkedir" dedi.

'369'UNCU ORGANİZE SANAYİ BÖLGEMİZ ÜLKEMİZE VE MİLLETİMİZE HAYIRLI, UĞURLU OLSUN'

Bakan Kacır, "OSB'lerde ve endüstri bölgelerinde gerçekleşen yatırımlara bir üst bölge illerinde uyguladığımız daha ileri teşvikleri sunarak planlı sanayileşmeyi destekleyeceğiz. Bu vesileyle su ürünlerinde yenilikçi üretimi, yüksek verimliliği ve dış pazarlara erişimi güçlendirmek üzere bugün itibariyle kuruluşunu gerçekleştirdiğimiz Samsun Yakakent Su Ürünleri İşleme İhtisas Organize Sanayi Bölgesinin müjdesini sizlerle paylaşmak istiyorum. 369'uncu Organize Sanayi Bölgemiz ülkemize ve milletimize hayırlı, uğurlu olsun. Çok daha fazlasını yapmak arzusundayız. Halihazırda, planlı sanayi alanlarının yüzölçümü ülkemizin binde 2'sine tekabül ediyor. Türkiye'deki planlara sanayi alanı olarak işlenmiş diğer alanları da dahil ettiğimizde bu oran halen binde 4 seviyesinde. 2030 yılına dek OSB'lerden ve endüstri bölgelerinden oluşan planlı sanayi alanlarımızın büyüklüğünü 150 bin hektardan 350 bin hektara çıkarmayı önemli ve öncelikli hedef olarak görüyoruz. Bu doğrultuda plan ve stratejilerimize yön verecek Ulusal Sanayi Alanları Master Planı'nı ilgili bakanlıklarımızla iş birliği içinde hazırlıyoruz" dedi.

'SAMSUN-ADANA-MERSİN HATTINDA 17 ŞEHİRDE 32 POTANSİYEL YATIRIM ALANI TESPİT ETTİK'

Bakan Kacır, "Master Plan'ın ilk faz çalışmaları kapsamında, Samsun-Adana-Mersin hattında 17 şehirde toplam 166 bin hektar büyüklüğünde 32 potansiyel yatırım alanı tespit ettik. Mevcut OSB'lerimizin ortalama büyüklüğünün 336 hektar olduğunu dikkate aldığımızda plan kapsamında incelediğimiz alanların ortalama büyüklüğü OSB'lerimizin 10 katının üzerinde. Master Plan'ın ikinci fazında Irak, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri ile hayata geçirilecek Kalkınma Yolu Projesi güzergahında, özellikle Güneydoğu Anadolu'da yeni bir sanayi hattı kurmayı öngörüyoruz. Ardından orta koridor ve Zengezur Koridoru devamında yeni sanayi alanları oluşturmak üzere çalışacağız. Raylı sistem ağıyla entegre bu sanayi alanlarıyla yatırımcılarımız, ürünlerini küresel pazarlara daha hızlı ve rekabetçi şekilde ulaştırma imkanına sahip olacak. Sanayimizin başarısını sürdürülebilir kılmak adına, Türkiye'nin üretim üsleri, organize sanayi bölgelerinde çalışan memnuniyetini ve motivasyonunu artıracak uygulamaları devreye alıyoruz" dedi.