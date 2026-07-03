Bakan Işıkhan: İmalat sektörüne yıl sonuna kadar 51 milyar lira destek sağlayacağız

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Bakanlık olarak imalat sektöründe çalışan 922 bin 537 sigortalı için nisan, mayıs ve haziran aylarında yaklaşık 6,7 milyar lira destek sağladık. Bu uygulamamızla istihdamını koruyan işletmelerimize yıl sonuna kadar 51 milyar lira destek sağlayacağız." dedi.

5000 Evler Has Bahçe Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen " Türkiye Yüzyılı'nda Çalışma Hayatı Buluşmaları" programında konuşan Işıkhan, üreterek, istihdam sağlayarak, yatırım yaparak ve alın terini katma değere dönüştürerek Karabük'ün kalkınmasına katkı sunan iş insanlarına şükranlarını sundu.

Işıkhan, kentin çalışma hayatını, üretim kapasitesini ve geleceğe yönelik hedeflerini istişare etmek, ihtiyaç ve talepleri değerlendirmek üzere bir araya geldiklerini söyledi.

Bakan Işıkhan, şehirleri, insanıyla, üretim kültürüyle, girişimcilik ruhuyla ve sahip olduğu değerlerle ele aldıklarını, ona göre planlamalar yaptıklarını dile getirerek, her kentin Türkiye'nin kalkınma hikayesinde kendine özgü yeri ve misyonunun olduğunu kaydetti.

Cumhuriyet'in planlı sanayileşme hamlesinin sembol şehirlerinden Karabük'ün Türkiye'nin ağır sanayi yolculuğunun başladığı, emeğin, üretimin ve alın terinin adeta şehir kimliğine dönüştüğü müstesna kent olduğunu anlatan Işıkhan, Karabük'ün Türkiye'nin ilk entegre demir çelik tesisine ev sahipliği yaparak başta KARDEMİR olmak üzere "fabrikalar üreten fabrika" ünvanıyla adeta üretim üssü olduğunu dile getirdi.

Işıkhan, diğer taraftan UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Safranbolu'suyla, eşsiz tarihi dokusuyla, Yenice'nin dünyanın sayılı doğal ormanları arasında gösterilen zenginliğiyle, kültürüyle ve insanıyla Karabük'ün sanayiyle tarihini, üretimle kültürünü aynı potada buluşturmayı başarmış güçlü şehir olduğuna işaret ederek, "İnanıyorum ki bu köklü üretim kültürü, güçlü sanayi altyapısı ve girişimci insan kaynağı sayesinde Karabük, Türkiye Yüzyılı'nın üretim ve kalkınma hedeflerinde çok daha önemli roller üstlenecektir." dedi.

"Sosyal güvenlik alanında önemli gelişmeler kaydettik"

Küresel ekonomide belirsizliklerin arttığı, rekabetin her geçen gün daha da yoğunlaştığı dönemden geçildiğine, böyle zamanlarda ülkelerin en büyük gücünün üretim kabiliyeti, nitelikli insan kaynağı ve güçlü iş dünyası olduğuna dikkati çeken Işıkhan, "Bu noktada sizler, yatırım yapan, risk alan, istihdam oluşturan, ihracat yapan ve ülkemizin büyümesine katkı sunan en önemli paydaşlarımızsınız. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak bizler de Saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın gösterdiği istikamette, çalışma hayatını güçlendiren, işverenlerimizin önünü açan, vatandaşlarımızın istihdama katılımını artıran politikalar üretmeye devam ediyoruz." diye konuştu.

Işıkhan, Karabük'ün de bu süreçte önemli potansiyele sahip olduğunu bildiklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Bugün Karabük'ün de içinde bulunduğu TR-81 Bölgesi'nde, istihdam oranı yüzde 47,5'e ulaşmış, işsizlik oranı ise yüzde 6,7 seviyesinde gerçekleşmiştir. İstihdamın yüzde 27'si sanayide gerçekleşmekte olup bu oran Karabük'ün üretim özelliğini ve potansiyelini açıkça ortaya koymaktadır. İŞKUR aracılığıyla 2002'de Karabük'te sadece 359 vatandaşımızın işe yerleşmesine aracılık edilirken 2025'te bu sayı 4 bin 225'e ulaşmıştır. 2002'den bugüne kadar toplam 66 bin 681 vatandaşımızı İŞKUR aracılığıyla istihdama kazandırmış durumdayız. Sadece bu yılın ilk 5 ayında işverenlerimiz tarafından 2 bin 610 açık iş talebi İŞKUR'a iletilmiştir. Bu tablo, Karabük ekonomisinin dinamizmini ve üretim iştahını göstermesi bakımından son derece önemli veridir."

İstihdamın yalnızca iş bulmak olmadığını, nitelikli iş gücü yetiştirmek olduğunu dile getiren Işıkhan, "Piyasanın, iş dünyamızın ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünü eğitmek, yönlendirmek ve üretime katmaktır. Bu anlayışla bugüne kadar Karabük'te 24 bin 620 vatandaşımız aktif iş gücü programlarımızdan yararlanmış, bunların 8 bin 163'ü mesleki eğitim kurslarına, yaklaşık 14 bini ise işbaşı eğitim programlarına katılarak mesleki tecrübe kazanmıştır. Çalışma hayatı sadece istihdamdan ibaret değildir. Zor zamanlarda çalışanlarımızı ve işverenlerimizi koruyan güçlü sosyal güvenlik sistemi de en az bunlar kadar önemlidir." ifadesini kullandı.

Işıkhan, Karabük'te bugüne kadar işsizlik ödeneğinden yarım çalışma ödeneğine, kısa çalışma ödeneğinden nakdi ücret desteğine kadar birçok sosyal koruma mekanizmasını etkin kullandıklarını, çeşitli nedenlerle işsiz kalanları hiçbir zaman yalnız bırakmadıklarını, bundan sonra da bırakmayacaklarını vurgulayarak, sosyal güvenlik alanında da önemli gelişmeler kaydettiklerini belirtti.

Bakan Işıkhan, 2002'de Karabük'te 36 bin 297 olan aktif sigortalı sayısının bugün 68 bin 127'ye ulaştığını, böylece kentte gerçekleşen yaklaşık yüzde 88'lik bu artışın hem üretimin hem de kayıtlı istihdamın güçlendiğini gösterdiğini anlatarak, şehirdeki 5 bin 643 iş yeri için bugüne kadar toplam 2,5 milyar lirayı aşan teşvikler sağlandığını, işverenlere verdikleri desteğin de ne kadar önemli olduğunu da bu rakamın gösterdiğini kaydetti.

"Güçlü ekonomi güçlü üretimle mümkün"

Güçlü ekonominin güçlü üretimle, güçlü üretimin ise güçlü iş dünyasıyla mümkün olduğunu vurgulayan Işıkhan, Karabük'ün, demir çelikte oluşan bilgi birikimini, yetişmiş insan kaynağını, sanayi kültürünü ve girişimcilik ruhunu çok daha ileri taşıyacağına yürekten inandıklarını belirtti.

Işıkhan, iş dünyası yatırım yaptıkça, ürettikçe, ihracat yaptıkça ve yeni istihdam alanları oluşturdukça sadece Karabük'ün büyümeyeceğini, Türkiye'nin de büyüyeceğini, güçleneceğini ve hedeflerine daha emin adımlarla yürüyeceğini kaydetti.

Işıkhan, 2026 yılı itibarıyla "İmalat Sanayi için Kredi Finansmanı ve İstihdamı Koruma Programı"nın hayata geçirildiğini dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Program, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, KOSGEB ve İŞKUR işbirliğiyle yürütülecek olup özellikle imalat sektöründe faaliyet gösteren KOBİ'ler ile büyük ölçekli işletmeleri kapsamaktadır. Bu kapsamda tekstil grubu ve mobilya imalatı yapan işletmelerden 2026'da sigortalı sayısını koruyanlara, çalışan başına aylık 3 bin 500 lira tutarında destek ödemesi gerçekleşecektir. Bakanlık olarak imalat sektöründe çalışan 922 bin 537 sigortalı için nisan, mayıs ve haziran aylarında yaklaşık 6,7 milyar lira destek sağladık. Bu uygulamamızla istihdamını koruyan işletmelerimize yıl sonuna kadar 51 milyar lira destek sağlayacağız. Benzer desteğin turizm sektörünü kapsaması amacıyla Bakanlık olarak hazırlık çalışmalarımızın sonuna geldik. Yakın zamanda kanun tasarımızı inşallah Meclis'imize ulaştıracağız."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda çalışma hayatını daha güçlü hale getirecek reformları hayata geçirmeye, yatırım ortamını iyileştirmeye ve üretimin önündeki engelleri kaldırmaya devam edeceklerini belirten Işıkhan, kamu ile özel sektörün aynı hedef doğrultusunda omuz omuza vermesinin, kalkınmanın en önemli şartı olduğunu anlattı.

Işıkhan, bugünkü toplantıyı da bu anlayışla sürecin parçası olarak değerlendirdiklerini kaydederek, "Sizlerin görüşleri, önerileri ve sahadaki tecrübeleri bizim için son derece kıymetlidir." dedi. ???????