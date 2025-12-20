Haberler

Bakan Işıkhan'ın sözleri sonrası asgari ücrette heyecan yaratan ek zam ihtimali

2026 yılı asgari ücretinin belirlenmesine sayılı günler kala, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun çalışmaları sürüyor. İşçi tarafının komisyona katılmaması dikkat çekerken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın sendikalarla yürüttüğü temaslar ve "Ortak noktada anlaşacağımıza inanıyorum" sözleri "ek zam" ihtimali beklentileri artırdı.

  • Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2026 asgari ücretini belirlemek için ikinci toplantısını gerçekleştirdi.
  • Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan, işçi kanadının geçmiş yıldan kalan yüzde 14'lük enflasyon farkı talebini komisyona iletti.
  • Asgari ücret için yüzde 20 ila yüzde 40 arasında değişen zam senaryoları ve bunlara karşılık gelen net ve brüt ücret hesaplamaları paylaşıldı.

Milyonlarca kişinin yılbaşında alacağı zammı etkileyecek asgari ücrette 2026 rakamının belirlenmesine çok az kaldı. İşçi tarafının çekildiği tespit komisyonundan çıkacak karar merakla beklenirken Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan'ın diyalog ile süreci yürüteceklerini söylemesinin ardından sendikaları ziyaret etmesi ve taleplerini alması zam oranı beklentileri yükseltti.

Dar gelirlilerin ve asgari ücrete endeksli zam alan maaşlı çalışanın cebine girecek tutarı belirlemek için yoğun mesai sürerken 'ek zam' ihtimalinin masaya yatırılacağı belirtildi.

ASGARİ ÜCRETTE HEYECAN YARATAN 'EK ZAM' ORTAYA ÇIKTI

Asgari Ücret Tespit Komisyonu bu hafta ikinci toplantısını Çalışma Genel Müdür Oğuz Tuncay başkanlığında gerçekleştirildi. 1.5 saat süren toplantıya işçi kesimini temsil eden Türk-İş katılmazken, hükümet temsilcileri ile işveren tarafını temsil eden TİSK temsilcileri yer aldı.

Toplantıda, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ile TÜİK temsilcileri, enflasyon zammına ilişkin ekonomik veri ve raporları paylaştı. Toplantıda veriler üzerinde zamma ilişkin senaryoların ne olabileceği de ele alındı.

İkinci toplantı öncesinde Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan ise ilk olarak TÜRK-İŞ'i ziyaret ederek Genel Başkan Ergün Atalay ile bir araya geldi. Görüşme sonrası açıklama yapan Işıkhan, sosyal diyalog sürecini devam ettireceklerine dikkat çekerek, "Komisyona gelecek rakamlar. İşverende, kamudan ve işçiden aldığım bilgileri Çalışma Genel Müdürümüze ileteceğim, komisyon da bunları savunacak. İşçilerimizi, çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeyecek, aynı zamanda da işverenlerimizin gelişimlerini engellemeyecek ortak bir noktada anlaşacağız" ifadelerini kullandı.

GEÇEN YILDAN KALAN 14'LÜK ENFLASYON FARKI MASAYA GELDİ

Sabah'ın haberine göre ise Bakan Işıkhan, görüşmelerin ardından işçi kanadının taleplerini aktarmak üzere Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun devam eden toplantısına sonradan katıldı. Işıkhan, işçi kanadının geçmiş yıldan kalan yüzde 14'lük enflasyon farkı başta olmak üzere tüm veri ve taleplerini komisyona iletti.

ASGARİ ÜCRETTE ZAM SENARYOLARI

YÜZDE 20

Asgari ücrete yüzde 20 oranında zam yapılması halinde, net ücret 26.584 TL'ye, brüt ücret ise 31.206 TL'ye yükselecek.

YÜZDE 25

Yüzde 25'lik artış durumunda, 2026 yılı için net asgari ücret 27.630 TL, brüt ise 32.506 TL olarak hesaplanıyor.

YÜZDE 28,5

Yüzde 28,5 oranında artış senaryosunda ise Orta Vadeli Program'da (OVP) belirtilen 2025 yılı yıl sonu enflasyon tahminine göre net ücretin 28.404 TL, brüt ücretin ise 33.417 TL olması bekleniyor.

YÜZDE 30

Yüzde 30'luk bir zam senaryosunda, 2026 yılı net asgari ücretin 28.735 TL, brüt ücretin ise 33.807 TL olması bekleniyor.

YÜZDE 35

Yüzde 35 artış halinde, net ücretin 29.841 TL'ye, brüt ücretin ise 35.107 TL'ye ulaşacağı öngörülüyor.

YÜZDE 40

Yüzde 40 zam durumunda ise 2026'da net asgari ücretin 30.946 TL, brüt ücretin ise 36.407 TL seviyesine çıkması tahmin ediliyor.

Abdullah Karlıdağ
Haberler.com - Ekonomi
Haberler.com
500

Yorumlar (8)

Haber Yorumlarıyasin yaşaran:

aman ne heyecan verecekleri 5000 tl 100 dolar

Yorum Beğen24
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMücahit Kılıç:

Şuan okadar heyecanlandım ki anlatamam savunmada da sınıfta kaldınız ekonomide de

Yorum Beğen18
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAli Çelik:

Bakın ben sizin gözünüzde cahil biriyim İlk okul mezunuyum ve sağ görüşlü bir aileden geliyorum yıllardır askeri ücreti düşük tutup emekliyi düşük maaş veriyorsunuz bu oyunun sonu geldi işveren otuz bin maaş veriyor şuan zaten yüzde doksanı işveren ve devlet çıkarları doğrultusunda hareket ediyor vatandaşı sömürüyor lar işveren otuz kırk da verse de devlet bu seferde yakasına yapışıyor işçinin çok kazandın haracimi alırım diyor artık Yeter maske düştü emekli ve çocukları işçi siyasi çöküşü başla

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSelim Demir:

?40 zam olsa kafii keşke yapsalar

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBabayaro:

27500 TL bedavadan gizem yapmayın

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Tüm 8 yorumu okumak için tıklayın

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

title