Bakan Bolat, AB'nin Genişlemeden Sorumlu Komiseri Kos ile görüştü Açıklaması

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, geçen yıl yürürlüğe giren "Cascade Kademeli Vize Uygulaması"nın vize kuyruklarının azalması ve uzun süreli vize verilmesi konularında ilerleme sağladığını belirterek, "Ancak artan ticaret, turizm ve eğitim işbirliğimiz vizesiz bir hayatı gerektirmektedir. En azından vize alımının kolaylaştırılması en büyük isteğimizdir." dedi.

Bolat, Avrupa Birliğinin (AB) Genişlemeden Sorumlu Komiseri Marta Kos ile Ankara'da bir otelde görüştü.

Görüşmenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bolat, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi çalışmaları çerçevesinde kamu alımları, dijital ticaret ve bağlantısallık gibi kritik başlıkları ele aldıklarını belirtti.

Vize süreçlerinde yaşanan zorlukların ticari ve sosyal ilişkilere etkisine değinen Bolat, "Geçen yıl yürürlüğe giren 'Cascade Kademeli Vize Uygulaması', vize kuyruklarının azalması ve uzun süreli vize verilmesi konularında ilerleme sağladı. Ancak artan ticaret, turizm ve eğitim işbirliğimiz vizesiz bir hayatı gerektirmektedir. En azından vize alımının kolaylaştırılması en büyük isteğimizdir." ifadelerini kullandı.

" Türkiye, mükemmel bir geçiş koridoru"

Bolat, AB'nin son dönemde ABD ve Çin ile rekabetinde benimsediği "içe kapanma" ve korumacı ticaret politikalarını yakından takip ettiklerini vurguladı.

Sanayi Hızlandırma Yasası'nın da bu çerçevede gündeme gelen bir konu olduğuna dikkati çeken Bolat, şu değerlendirmede bulundu:

"4 gün önce AB Komisyonu'nun aldığı kararda Türkiye ve Gümrük Birliği, 'Made in EU' konsepti içinde kabul edilmişti. Ancak bu çalışmada açıklığa kavuşturulması gereken hususlar var. Biz bunların AB Komisyonu'ndaki tartışmalarında ve alacağı kararda düzeltilmesini hararetle talep ettik ve bu konu üzerinde çok ciddi çalışıyoruz."

Bolat, Türkiye-AB Gümrük Birliği çalışması entegrasyonunun 30 yıldır yürürlükte olduğunu ve Türkiye'nin AB'ye aday ve tam üyelik için katılım müzakereleri yürüten ülke konumunda bulunduğunu söyledi.

Bu müzakerelerin durmuş olmasına rağmen, Gümrük Birliği ile sanayiler arasında sağlanan büyük entegrasyonun serbest dolaşım ilkesini zedelememesi ve geriye götürmemesi gerektiğini bildirerek, şöyle devam etti:

"Aynı şekilde sanayilerimiz arasındaki tedarik zincirlerinin kopmasına yol açmamalı. Bütün gücümüzle, başta Cumhurbaşkanımızın temasları ve girişimleri, Bakanlık olarak bizim yürüttüğümüz müzakereler ve Dışişleri Bakanlığımızın çabalarıyla bu konularda Türkiye-AB Gümrük Birliği'ne zarar verecek bir düzenleme olmaması için çok büyük bir diplomatik müzakere yürütüyoruz ve mücadele veriyoruz."

Bolat, Türkiye'de son 23 yılda ulaştırma ve altyapı alanında devasa yatırımlar yapıldığına ve bu yatırımların stratejik önemde olduğuna dikkati çekerek, Türkiye'nin dünyanın en modern altyapılarına sahip ülkelerinden olduğunu söyledi.

Görüşmede, Körfez'deki savaşın alternatif koridorlara ihtiyacı artırdığını ve bu noktada Türkiye'nin önemli stratejik konumunun vurgulandığını aktaran Bolat, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin bütün altyapılarıyla, Avrupa, Asya ve Afrika arasında mükemmel bir geçiş koridoru olduğunu değerlendirdik. Onlar da bu durumun farkında ve Türkiye'nin 23 yıl boyunca muazzam ilerlemesini takdirle karşılıyorlar. Türkiye, büyüyen, gelişen, güçlü bir ülke. Savunma alanında ordusuyla, savunma sanayisiyle Avrupa'nın savunma blokunda ve ittifakında Türkiye'ye çok önem verdiklerini de ifade ettiler. Son derece pozitif ve yapıcı bir atmosferde görüşmemizi tamamladık."