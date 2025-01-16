Bakan Bolat: "Türkiye ile Moğolistan arasındaki ikili ticaret geçen yıl 140 milyon dolara ulaştı"

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Türkiye ile Moğolistan arasındaki ikili ticaret, geçen yıl önemli bir sıçrama gösterdi ve 140 milyon dolara ulaştı" dedi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ev sahipliğinde Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Moğolistan Başbakan Yardımcısı Luvsannyam Gantumur'un katılımıyla Türkiye-Moğolistan İş ve Yatırım Toplantısı düzenlendi. Toplantı çerçevesinde iki ülke arasındaki ekonomik işbirlikleri masaya yatırılarak, bu işbirliklerinin daha da geliştirilmesi hedeflendi.

Burada bir açılış konuşması gerçekleştiren Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ile Moğolistan arasındaki bağlar sadece ticari bağlara dayanmadığını, iki ülke ve halklarının ortak tarih ve kültürel mirasa sahip olduğunu aktardı. Bolat, "Bugün iki ülke ve iki ülke halkları arasındaki kadim dostluğu anlamlı kılacak ekonomik ortaklıklara, yatırım ve ticaret ortaklıklarına dönüştürmek hepimiz için önemli bir sorumluluk ve görevdir. Hızla gelişen ekonomisi, stratejik konumu ve bölgesel ve küresel boyuttaki etki gücü ile Türkiye'miz ve de zengin kaynakları, genç nüfusu ve keşfedilmemiş büyük potansiyeli ile Moğolistan halkları için daha müreffeh bir gelecek oluşturmak, inşa etmek üzere doğal ortak konumundadırlar. Birlikte sınırların ötesine uzanırlar. Yalnızca iki ülkeyi değil, yeni pazarları ve bölgeleri de birbirine bağlayan fırsatları hayata geçirebiliriz" açıklamasında bulundu.

"Moğolistan hükümetinin Türkiye'nin inşaat sektörünün tecrübesinden faydalanmasını umut ediyoruz"

Bakan Bolat, iki ülke arasındaki ticaretin gün geçtikçe arttığını vurgulayarak, "Türkiye ile Moğolistan arasındaki ikili ticaret, geçen yıl önemli bir sıçrama gösterdi ve 140 milyon dolara ulaştı. Tarımdan sanayiye, enerjiden madenciliğe, savunma sanayinden inşaat sektörüne, turizme varıncaya kadar pek çok alanda geniş işbirliği imkanlarıma sahibiz. Bizim Türkiye olarak dünya çapında tanınmış ve başarılı projeler bitirmiş inşaat sektörümüz, Moğolistan'ın modern altyapı geliştirme vizyonuna büyük katkılar yapabilirler. Karakurum şehrinin inşası gibi vizyon projelerde çok önemli ortaklıklar yapabiliriz. Müteahhitlerimiz bugüne kadar 138 ülkede toplam değeri 534 milyar doları aşan 12 bin 350 kadar inşaat projesini başarıyla tamamladılar. 2023 yılında 23 milyar dolar, 2024 yılında da 29 milyar dolarlık inşaat projeleri, ihaleleri kazandılar. Ümit ediyoruz ki Moğolistan'ın değerli hükümeti de, Türkiye'nin inşaat sektöründeki bu bilgi birikimi ve tecrübesinden faydalanacaktır. Bizim Türk müteahhitlik sektörü olarak, Moğolistan'ın iddialı altyapı hedeflerini gerçekleştirmede destek vermeye hazır olduğumuzu ifade etmek istiyorum" diye konuştu.

"Türk müteahhitleri Moğolistan'da 9 inşaat projesi alıp, 403 milyon dolarlık bu projeleri tamamladı"

Türkiye ile Moğolistan arasındaki ikili ticaretin 2024'te önemli bir sıçrama gösterdiğini ve 140 milyon dolara geldiğini aktaran Bolat, "Burada özellikle Türk tarafı olarak tabii bir dış ticaret fazlamız söz konusu, Moğolistan'dan da ülkemizin ihracat imkanlarının arttırılması konusunda Türkiye geniş bir pazara sahip bulunmaktadır. Özellikle madencilikte ve hayvancılıkta ortak fırsatlar bulunmaktadır. Bu konuda geliştirilmesi gereken bazı konular vardır. Biz Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti olarak ve Ticaret Bakanlığı olarak teknik işbirliği yapmaya hazırız. Diğer taraftan yatırımlar noktasında, Türk yatırımcılarının giderekten Moğolistan'da da yatırım yapma ve iş fırsatlarını arayışında olduklarını biliyoruz. Bugüne kadar Türk müteahhitlerinin Moğolistan'da 9 kadar inşaat projesi alıp, 403 milyon dolarlık bu projeleri tamamladıklarını görmekten büyük bir memnuniyet duyuyoruz" ifadelerine yer verdi.

Bakan Bolat, savunma sanayi, temiz enerji, madencilik, gıda işleme, turizm, bilişim teknolojileri, film ve dizi sektörleri alanlarında da Moğolistan'la işbirliği yapmak için önemli fırsatlar olduğuna dikkati çekti.

Ticaret Bakanlığına bağlı Helal Akreditasyon Kurumu ile Moğolistan Standart ve Metroloji Ajansı arasında 2023 yılında bir işbirliği mutabakat zaptı imzaladıklarını da hatırlatan Bolat, helal gıda işbirliğinde önemli bir ilerleme sağlandığını sözlerine ekledi.

"Moğolistan'daki mevkidaşlarımız ve ilgili kurumlar ile bilgi ve tecrübe paylaşımı yapmaya hazırız"

İki ülke arasındaki ulaşım ağı çerçevesinde Türk Hava Yolları'nın Moğolistan uçuşlarını arttırmasının kültürel ve turizm işbirliğini geliştireceğini söyleyen Bolat, "İnşallah Türkiye-Moğolistan Karma Ekonomi ve Ticaret Komisyonu'nun 10'uncu dönem toplantısının da bu yıl içinde Moğolistan'ın başkenti Ulanbator'da gerçekleştirilmesi için birlikte çalışacağız. Ticaret Bakanlığı olarak bilgi ve uzmanlık alanında Moğolistan'daki mevkidaşlarımız ve ilgili kurumlar ile bilgi ve tecrübe paylaşımı yapmaya hazırız" değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmaların ardından iki ülkenin Türkiye-Moğolistan Ticaret ve Sanayi Odası Forumu Kuruluş Anlaşması imzalandı. - ANKARA