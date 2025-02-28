Bakan Bolat: "Ekonomimiz 4 buçuk yıldır kesintisiz büyüme performansını göstermiştir"

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Ekonomimiz, son 18 çeyrek yani 4 buçuk yıldır kesintisiz büyüme performansını göstermiştir. Bu çerçevede 2024 yılı büyüme ortalamamız reel olarak 3,2 olarak gerçekleşmiştir. Cari fiyatlarda da baktığımızda dolar bazında 1 trilyon 322 milyar dolara Türkiye ekonomisi yükselmiştir. Pandemi döneminden bu yana yaklaşık 500 milyar dolar Türkiye ekonomisinin net ilave katkı aldığını ve büyüdüğünü göstermektedir" dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, bakanlık binasında düzenlenen E-Kolay İhracat Platformu (e-kip) tanıtım toplantısında konuştu. Küresel ticaret sisteminde iki kavramın öne çıktığını ve bunlara ikiz dönüşüm denildiğini belirten Bolat, "Bunlardan birisi yeşil dönüşüm. Yeşil dönüşüm, üretim ile ticarette çevreci uygulamaları dikkate alan düzenlemelere uygun bir üretim yapısının oluşumunu hedefliyor. Diğer platformsa dijital dönüşüm. Burada da hızla dijitalleşen ekonomilerde ve dünyada bizim de üretimde ticaret ve ihracatta dijital araçları daha fazla kullanmamız ve ticarette hızlanmamız hedefleniyor. Bu vesileyle ilki 2020 yılında hizmete alınan Kolay İhracat Platformu'nun dijital dönüşüme yönelik versiyonu olan E-Kolay İhracat Platformu'nun tanıtım programını bugün hep birlikte yapıyoruz. Kısa adıyla E-kip olarak bilinen bu E-Kolay İhracat Platformu'nun ihracatçılarımıza, ülkemiz ekonomisine ve toplam ihracatımıza katkılar yapmasını Allah'tan niyaz ediyorum" diye konuştu.

"İhracat büyüyemeyince dünya büyümesi de 2000-2020 ortalamasının altında kaldı"

Dün İstanbul'da ihracat akademisinin başlatıldığını kaydeden Bakan Bolat, bunun Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) arasında imzalanan protokolle tüm Türkiye'ye yaygınlaştırılacağını söyleyerek, "250-300 bin kişilik toplam ihracat ordusuna ulaşmak için başlattığımız ihracat akademisi projemiz, üniversitelerimizin sürekli eğitim merkezleriyle birlikte gerçekleştirilecek ve konusunda uzman hocalar, bakanlığımızın bürokratları, çalışma arkadaşlarımız ve Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden tecrübeli ihracatçılar, teori ve pratiğin birleştiği çok doyurucu ve bütün modülleri kapsayan derslerle birlikte ülkemiz için yeni ihracatçıların yetişmesine ve ihracat ailesine katılmasına katkı sağlamış olacak. 2 gün arayla iki tane önemli ihracat destek programını kamuoyumuzla ve iş dünyamızla paylaştık. Dünyamızın çok zor şartlardan geçtiğini söylememiz yanlış olmayacak. Çünkü baktığımızda siyasi gerilimler, saf bölgesel savaşlar, pandemiden sonraki jeopolitik gerilimler ve artan korumacılık eğilimi ticareti daha da güçleştirmekte. Ticaret 2000-2020 yılları arasındaki yüksek oranlı büyüme seviyelerini son 3 senede maalesef yakalayamamıştır ve dünya ortalamasının altında kalmıştır. İhracat büyüyemeyince dünya büyümesi de 2000-2020 ortalamasının altında kaldı. Ortalama yüzde 3,2-3,3 bandında seyretti" açıklamasında bulundu.

"Ekonomimiz 4 buçuk yıldır kesintisiz büyüme performansını göstermiştir"

Büyüme ve işsizlik rakamlarına da değinen Bakan Bolat, Türkiye ekonomisinin 2024 yılının dördüncü çeyreğinde yüzde 3 oranında büyüdüğünü aktararak, "Ekonomimiz, son 18 çeyrek yani 4 buçuk yıldır kesintisiz büyüme performansını göstermiştir. Bu çerçevede 2024 yılı büyüme ortalamamız reel olarak 3,2 olarak gerçekleşmiştir. Cari fiyatlarda da baktığımızda dolar bazında 1 trilyon 322 milyar dolara Türkiye ekonomisi yükselmiştir. Pandemi döneminden bu yana yaklaşık 500 milyar dolar Türkiye ekonomisinin net ilave katkı aldığını ve büyüdüğünü göstermektedir. Kişi başına düşen gayrisafi milli hasıla da yine tüm zamanların rekoru olan 15 bin 463 dolara yükselmiştir. Artık Türkiye, kişi başına milli gelir ve toplam milli geliri olarak dünyada gelişmiş ve orta yüksek ülkeler ligine yükselmektedir. Baktığımızda büyümenin üç tane önemli katkısı vardır, motoru olmuştur. Birisi hane halklarının özel tüketimi, nihai tüketimi, ikincisi ihracat net mal ve hizmet ihracatının katkısı yüzde 1,1, üçüncüsü de yatırımların net katkısı, o da yüzde 1 olmuştur. Özel tüketimin katkısı da yüzde 2,8. Biz ihracat ailesi olarak Türkiye'nin büyümesine, refahının artmasına, halkımızın milli gelirinin artmasına katkıda bulunmaktan çok mutluyuz. İftihar ediyoruz tüm ihracatçılarımızla. Çünkü gerçekten dünya piyasalarında kahramanca mücadele ediyorlar. Diğer taraftan biraz önce ocak ayı işsizlik ve istihdam rakamları da TÜİK tarafından açıklandı. Burada da baktığımızda yine işsizlik oranında 0,1 gerilemeyle bir önceki aya göre yüzde 8,4'e gerilediğini görüyoruz. 2013 yılından sonraki en düşük seviyeye geldik. Bir tanesi de mayıs ayıydı. 11 buçuk yıldır en düşük oranları elde etmiş olduk işsizlik oranı olarak. Son 21 aydır işsizlik oranının tek hanede tutulma başarısı gösterilmektedir. Toplam işsiz sayımız 3 milyon bandına geriledi. İnşallah 3 milyonun altına indiği günleri de çok yakında göreceğiz. Toplam istihdam sayımız da 32 milyon 531 bin olarak gerçekleşti. Malum, 2024 yılı mal ihracatımız 262 milyar dolar, hizmet ihracatımız yaklaşık 115 milyar dolar olarak 2024'te gerçekleşmişti. İhracatçılar ailesi olarak Türkiye'mize 377 milyar dolar net döviz kazandırdık. Böylece her zaman Türkiye ekonomisinin en büyük sorunu olarak görülen cari işlemler açığının 9,9 milyar dolara gerilemesi sağlanmış oldu. 20 ayda 48 milyar dolar cari açığı azalttık hep birlikte. Diğer taraftan baktığımızda sanayimiz ihracatın lokomotifi yüzde 94'lük bir payda, orta yüksek ve yüksek teknolojili ürünlerin ihracatımızdaki payı yüzde 41'i aşmış bulunmakta. Dünyada 220'den fazla ülkeye 12 bin 806 ürün ihraç etme başarısını da ihracatçılarımız gösteriyor. 2024 sonu itibarıyla ihracatçı firma sayımız 180 bini aşmış bulunmakta" ifadelerini kullandı.

"E-Kolay İhracat Platformumuz 20'ye yakın uluslararası pazar yerinin verileriyle çalışıyor"

E-Kolay İhracat Platformu'nun hayırlı olmasını temenni eden Bakan Bolat, E-Kolay İhracat Platformu'nun 2020'de hayata geçirilen Kolay İhracat Platformu'ndan elde edilen tecrübeler ışığında e-ihracat özelinde gereken tüm bilgi ve verileri kullanışı kolay ve yapay zeka teknolojilerinden yararlanarak hazırlandığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Bizim Türkiye 100 yılını ticaretin yüzyılı yapma mottomuz ve hedefimize uygun olarak bu platformu hazırladık. Biraz önce tanıtım videosunu hep birlikte izledik. Dijitalleşme ve e-ihracat süreçlerini hızlandırmak, firmalarımızın küresel pazarlarda global, güçlü birer oyuncu olmalarını sağlamak üzere bu programları, bu araçları tasarladık. Modüller çok büyük bir özenle hazırlandı. Bu modüllerin her biri programa giren ihracatçılar için çok önemli cevaplar vermektedir. E-Kolay İhracat Platformumuz 20'ye yakın uluslararası pazar yerinin verileriyle çalışıyor. Akıllı ihracat robotu ile de hedef pazar analizleri ihracatçılarımıza sunmaktadır ve hangi ürünler hangi coğrafyalarda beğeniliyor, öne çıkıyor, daha çok müşteri buluyor, hangi dönemlerde talep yükseliyor, hangi dönemlerde talep azalıyor ve ülke ülke, sektör sektör e-ihracatta başarılı olmak için hangi stratejilerin izlenmesi gerektiğini gösteren dolu dolu bir program E-Kolay İhracat Platformu. Pazar ve pazar yeri modülümüz de bulunmakta. Bunun altını çizmek istiyorum. Ülkelerin makroekonomik göstergelerinden pazar ve tüketici dinamiklerini sosyal medyadaki eğilimlerden e-ihracat etkinliklerine kadar yoğun bir veri, bilgi akışı var. Platforma girdiğinde bir kişi ne arıyorsa hemen hemen hepsini rahatlıkla bulabilecek."

E-Kolay İhracat Platformu (e-kip) ile vatandaşların e-ihracat sürecinde ihtiyaç duyduğu bilgilere ulaşması hedefleniyor. E-ihracata başlamak isteyenler ya da mevcut süreçlerini devam ettirmek isteyenler için rehber niteliği taşıyan e-kip, 12 ayrı modül içeriyor. - ANKARA